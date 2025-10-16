হেঁপাহৰ জন্মদিনটো পালন কৰা নহ’ল দেৱজিতৰ: নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত চিৰনিদ্ৰাত পৰিল কেনেকৈ ?
বন্ধুৰ সৈতে জন্মদিন পালন কৰিবলৈ গৈ যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ৷ এইখন অসমতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷
যোৰহাট: নিজৰ ওপজা দিনটো যে জীৱনৰ অন্তিমটো দিন হ’ব সেয়া হয়তো কল্পনাই কৰা নাছিল এইগৰাকী যুৱকে ৷ হেঁপাহৰ জন্মদিনটো বন্ধুৰ সৈতে উদযাপন কৰিবলৈ গৈ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল’লে যোৰহাটৰ এজন যুৱকে ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তৰাজান সোণাৰি গাঁৱত ৷
বুধবাৰৰ দিনটো আছিল তৰাজান সোণাৰি গাঁৱৰ দেৱজিত নেওগৰ জন্মদিন ৷ যাৰ বাবে সন্ধিয়াৰ ভাগত দেৱজিতে ভাৰ্গৱ নেওগ নামৰ বন্ধুজনৰ সৈতে নিজ বাসগৃহৰ পৰা ওলাই গৈছিল জন্মদিন উদযাপন কৰিম বুলি ৷ পিছে কালে ৰৈ আছিল দেৱজিতলৈ ৷ জন্মদিন পালনৰ বাবে সুস্থ-শৰীৰে ওলাই যোৱা দেৱজিত শুই পৰিল চিৰনিদ্ৰাত ৷
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, দেৱজিতে ভাৰ্গৱৰ সৈতে গৈছিল ৰাজতীয়াত থকা এটা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰলৈ ৷ তাৰপিছত দেৱজিতক কেন্দ্ৰটোত থকা কোনো নিচাসক্ত যুৱকে প্ৰহাৰ কৰে বুলি ৰাইজে অভিযোগ তুলিছে ৷ যাৰ ফলত নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত প্ৰায় অৰ্ধচেতন অৱস্থাত পৰি ৰয় যুৱকজন ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত দেৱজিতৰ ছেণ্ডেল আৰু অন্যান্য সা-সামগ্ৰী কেন্দ্ৰটোৰ তলৰ নলাত পোৱা যায় ৷
অতি মুমুৰ্ষ অৱস্থাত এখন এপে বাহনৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰটোৰে দুজন যুৱকে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত দেৱজিতক ভৰ্তি কৰোৱাৰ লগতে তেওঁৰ স্বাস্থ্য বেয়া বুলিও পৰিয়ালক খবৰ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ অৱশ্যে চিকিৎসালয় পোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে দেৱজিতৰ মৃত্যু ঘটে ৷
ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষী থানাত এই সংক্ৰান্তত দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ ৷ পৰিয়ালৰ লোকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক কৰিছে ভাৰ্গৱ নেওগ আৰু মাইনা কলিতা নামৰ দুজন যুৱকক ৷
ঘটনা সম্পৰ্কত দেৱজিত নেওগৰ সম্বন্ধীয় ভ্ৰাতৃয়ে কয়, ‘‘কালি চাৰিমান বজাত জন্মদিন পালন কৰাৰ অচিলাৰে মোৰ ভাইটিক ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিল ভাৰ্গৱ নেওগ নামৰ এজন যুৱকে ৷ কিন্তু আমি তাক জীৱিত অৱস্থাত নহয়, মৃত অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত পাওঁ ৷ মোৰ ভাতৃৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত আঘাতৰ চিন দেখিছো ৷ সেয়েহে এয়া এক হত্যাকাণ্ড ৷ ইতিমধ্যে আমি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছো আৰু দুজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৷ এনেবোৰ ঘটনা যদি এতিয়াই ৰোধ কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়াহ’লে কিমান মাতৃৰ বুকু উদং হ’ব, সেয়া আমি কোনেও নাজানো ৷ এজন মানুহৰ জন্মদিনৰ দিনাই যদি মৃত্যু হয়, তাতোকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক একোৱে হ’ব নোৱাৰে ৷ আমি আমাৰ ভাতৃৰ ন্যায় নিশ্চয় পাম ৷ ৰাজতীয়া ফুকন চুকত থকা ৰিহেব চেণ্টাৰটোৰ তলত মোৰ ভাইটিৰ ছেণ্ডেল আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী পোৱা গৈছে ৷ উক্ত ৰিহেব চেণ্টাৰটোৰ কোনো নথিপত্ৰ নাই ৷’’
আনহাতে, দেৱজিত নেওগ নামৰ যুৱকজনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ প্ৰসংগত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বিষয়ববীয়া অৰ্জুনমণি ভূঞাই কয়, ‘‘আজি দুদিনমান পূৰ্বে এজন অধ্যয়নৰত ছাত্রক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা হ’ল ৷ এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ জিলা প্ৰশাসনৰ নিস্ক্ৰিয় ভূমিকাৰ বাবেই এনেবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ এই ঘটনাই যোৰহাট জিলাখনৰ প্ৰতি মানুহৰ মাজত নিগেটিভ ধাৰণা আনিব ।’’
তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘জিলাখনত থকা গাঁওৰক্ষী বাহিনীসমূহক সক্ৰিয় কৰাত জিলা প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এই ঘটনাসমূহ কেইদিনমান তদন্ত কৰিয়েই তেওঁলোকে দায়িত্ব সামৰিব ৷ ফলত যোৰহাট গণহত্যাৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে আৰু যোৰহাটৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ চূড়ান্তভাৱে অৱনতি ঘটিছে ৷’’ জিলাখনত থকা ড্ৰাগছৰ ঘাটিসমূহ ধ্বংস কৰি ইয়াৰ লগত জড়িতসকলক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ সংগঠনটোৰ নেতাগৰাকীয়ে প্ৰশাসনক আহ্বান জনায় ৷
