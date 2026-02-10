শিক্ষা জীৱনৰ দ্বিতীয়খন দেওনা পাৰ হ'বলৈ নৌপাওতে বিদায় মাগিলে মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে

শিক্ষা জীৱনৰ দ্বিতীয়খন দেওনা পাৰ হ'বলৈ নৌপাওতে বিদায় মাগিলে মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে
উচ্চতম মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত বিজ্ঞান শাখাৰ মেধাৱী ছাত্ৰীৰ চৰমপন্থা । ঘটনাত ৰহস্যৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ লোক তথা আদিবাসী ছাত্র সন্থাৰ ।
Published : February 10, 2026 at 6:54 PM IST
যোৰহাট: উচ্চতৰ মাধ্যমিক চুড়ান্ত পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত তিতাবৰ এখন ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিজ্ঞান শাখাৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ মেধাৱী ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু । সোমবাৰে নিশা শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্রী নিবাসত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে চৰম পন্থা গ্ৰহণ কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য । মৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ মেৰাপানীৰ কল্যাণপুৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
বুধবাৰৰ পৰা হ'বলগীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্য়ুৱে মৰ্মাহত কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক । ঘটনাস্থলীত তিতাবৰ আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
ইফালে ছাত্ৰীগৰাকীৰ চৰমপন্থাৰ ঘটনাক ৰহস্যজনক বুলি দাবী উত্থাপন কৰে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই । পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিবলৈ তিতাবৰ আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ । এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰীগৰাকী পিতৃয়ে কয়, "মোক নিশা ১২ বজাত শিক্ষানুষ্ঠান কৰ্তৃপক্ষই মোৰ ছোৱালীৰ চিৰিয়াছ বেমাৰ হৈ আছে বুলি ফোন কৰি মাতে । লগে লগে আমি নিশাই ঘৰ পৰা ৰাওনা হওঁ আৰু আহি ছোৱালীজনীক স্বৰ্গৰৰ্থত উঠাই থোৱা দেখা পাওঁ ।"
এইক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব নিদিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে । ছাত্ৰীগৰাকীৰ এই মৃত্যুত গভীৰ ৰহস্যৰ গোন্ধ পোৱা বুলি অভিযোগ কৰে পিতৃয়ে । ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহৰ লগত উদ্ধাৰ হয় এক টোকা ।
আনহাতে আদিবাসী ছাত্র সন্থাৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়,"পৰিয়ালৰ লোক অহাৰ আগতেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ নমাই স্বৰ্গৰথত থোৱা দেখা পাওঁ । কিয় পৰিয়ালৰ লোক তথা আত্মীয় উপস্থিত নথকাকৈ মৃতদেহটো নমাই দিয়া হ'ল, সেয়েহে এই মৃত্যুত আমি ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছোঁ আৰু সেয়েহে পৰিয়াল লোকে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ।"