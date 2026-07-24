ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত মৈৰাবাৰীত মুছাৰ প্ৰতিবাদ
নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগত দিল্লীত চলি থকা আন্দোলনক সমৰ্থন জনাই মুছলিম ছাত্ৰ সন্থা, অসমে মৈৰাবাৰীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
Published : July 24, 2026 at 7:00 PM IST
মৰিগাঁও : নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগত দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থনত আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদ ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিয়পি পৰিছে ।
অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । তাৰ মাজতে মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীত মুছলিম ছাত্ৰ সন্থা, অসমৰ উদ্যোগত বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
দিল্লীত চলি থকা প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনাই মৈৰাবাৰীৰ ৰাজপথত শ শ যুৱক-যুৱতীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । হাতে হাতে বিভিন্ন প্লে'কাৰ্ড লৈ মৈৰাবাৰী বজাৰত প্ৰতিবাদকাৰীসকল সমবেত হয় । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগতে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।
দিল্লীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত চলোৱা আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধেও শ্ল'গান দিয়ে । ছাত্ৰ নেতাসকলে অভিযোগ কৰে যে বাৰে বাৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা আৰু শিক্ষাখণ্ডত দেখা দিয়া অনিয়মে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দিছে ।
এই সন্দৰ্ভত মুছলিম ছাত্ৰ সন্থা, অসমৰ এজন নেতাই কয়, "নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাক আমি গৰিহণা দিছোঁ । দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা দেখা যায় । সেয়ে আমি দাবী জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিব লাগে ।"
"ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ যি হেতালি খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেয়া গ্ৰহণযোগ্য নহয় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে দিল্লীত প্ৰতিবাদ কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকক মাৰপিট কৰিছে । আমি তাক গৰিহণা দিছোঁ । যেতিয়ালৈ শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ নকৰে তেতিয়ালৈ মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব" নেতাজনে কয় ৷
ইফালে মৈৰাবাৰী বজাৰৰ মাজমজিয়াত এই প্ৰতিবাদৰ ফলত কিছু সময়ৰ বাবে যান-জঁটৰো সৃষ্টি হয় ।
লগতে পঢ়ক :
নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীতো ক'কৰোচ্ছ পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ