ETV Bharat / state

সম্প্ৰীতিৰ অনন্য নিদৰ্শন; হিন্দু যুৱকৰ অন্তিম সৎকাৰ সম্পন্ন কৰিলে মুছলমান সমাজে

মুছলমান লোকে কাটিলে বাঁহ, সাজিলে সাঙি । কঢ়িয়াই নিলে মৃতদেহ,,,

Muslim neighbors stepped in to perform the final rites of a Hindu youth in Bongaigaon
হিন্দু যুৱকৰ অন্তিম সৎকাৰ সম্পন্ন কৰিলে মুছলমানে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 22, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও : যি সময়ত সমাজখনক জাত-পাত আৰু ধৰ্মান্ধতাৰ কলা ডাৱৰে ছানি ধৰিছে, সেই সময়তে মানৱতাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে অভয়াপুৰীৰ দুটা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে । এইসকল লোকে ধৰ্ম নহয়, মানৱতাই শ্ৰেষ্ঠ বুলি আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে ।

এই ঘটনাটো বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ । যি সময়ত দেশ-ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধৰ্মীয় বিভাজন আৰু অসহিষ্ণুতাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে, সেই সময়তে একাংশ মুছলমান লোকে এজন হিন্দু যুৱকৰ অন্তিম সৎকাৰ সম্পন্ন কৰি সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । অভয়াপুৰীৰ আমবাৰী-পাৰেৰচৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা প্ৰতীক ভৌমিকৰ মৃত্যুৰ পিছত গাঁৱৰ মুছলমান সমাজৰ লোকে তেওঁৰ অন্তিম সৎকাৰ সম্পন্ন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে ।

হিন্দু যুৱকৰ অন্তিম সৎকাৰ সম্পন্ন কৰিলে মুছলমানে (ETV Bharat Assam)

প্ৰতীক ভৌমিকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে গাঁৱৰ বহু মুছলমান লোক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কাষত থিয় দিয়ে । খৰি কটাৰ পৰা মৃতদেহ কঢ়িয়াই নি অন্তিম সৎকাৰৰ বিভিন্ন কামত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ পিছত হিন্দু ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি অনুসৰি ৰাজহুৱা শ্মশানত প্ৰতীক ভৌমিকৰ অন্তিম সৎকাৰ সম্পন্ন কৰা হয়। এই সময়ত মুছলমান সমাজৰ লোকসকলে কান্ধত কান্ধ মিলাই সকলো দায়িত্ব পালন কৰে।

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "আমবাৰী গাঁৱৰ যুৱক এজনৰ মৃত্য়ু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে পৰিয়ালটোৰ গৃহত উপস্থিত হয় স্থানীয় হিন্দু লোকৰ লগতে মুছলমান সমাজ । এই অঞ্চলটো আমি সকলোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি একেলগে বসবাস কৰি আহিছো । দুয়োখন সমাজৰ লোকসকলৰ মাজত মিলাপ্ৰীতিৰ ভাৱ আছে । এই লোকজনৰ অন্তিম সৎকাৰৰ বাবে আজি আমি হিন্দু আৰু মুছলমান সমাজে একেলগে আগবাঢ়ি আহিছো ।"

লগতে পঢ়ক:সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি : মুছলমান পৰিয়ালত পালিত হিন্দু যুৱকৰ বিয়া পাতিলে হিন্দু পৰম্পৰা অনুসৰি

চেলিম খানৰ ধৰ্মীয় সম্প্ৰীতি আৰু খান পৰিয়ালৰ গণপতি পূজাৰ পৰম্পৰা

TAGGED:

বঙাইগাঁও
ইটিভি ভাৰত অসম
সৎকাৰ
ভাতৃত্ববোধ
UNIQUE EXAMPLE OF HARMONY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.