পৰম্পৰা অনুসৰি মুছলমান পৰিয়ালক অষ্টমীৰ প্ৰসাদ প্ৰদান দেৱী দৌল কৰ্তৃপক্ষৰ

পৰম্পৰা অনুসৰি মুছলমান পৰিয়ালক অষ্টমীৰ প্ৰসাদ প্ৰদান দেৱী দৌল কৰ্তৃপক্ষৰ
দেৱী দৌলত আহোম ৰাজত্বৰ পৰা চলি অহা এক পৰম্পৰা আজিও পালন কৰা হয় । মুছলমান দৌল্লা পৰিয়াল আৰু বৰপাত্ৰগোঁহাই পৰিয়ালক অষ্টমীৰ প্ৰসাদ প্ৰদান ।
Published : October 19, 2026 at 8:28 PM IST
শিৱসাগৰ : ৰাজ্যৰ চৌদিশে দুৰ্গা পূজাক লৈ ব্যাপক উছাহ দেখা গৈছে । মণ্ডপসমূহত ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে পূজা অৰ্চনা চলি আছে । ইফালে পৌৰাণিক দৌল বা মন্দিৰ আদিতো পৰম্পৰাগতভাৱে দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । অৱশ্যে বছৰ বছৰ ধৰি দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত এক পৃথক পৰম্পৰা চলি আহিছে ।
সেই পৰম্পৰা অনুসৰি প্ৰতিবছৰে দেৱী দৌলৰ দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰসাদ দুটাকৈ বিশেষ পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হয় । তাৰ ভিতৰত এটা মুছলমান পৰিয়াল । প্ৰায় ২৯৩ বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰো অষ্টমীৰ দিনা দেৱী দৌল কৰ্তৃপক্ষই দুয়োটা পৰিয়ালকে পূজাৰ প্ৰসাদ প্ৰদান কৰা হয় । প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী দৌল্লা পৰিয়াল আৰু কনচেং বৰপাত্ৰগোঁহাইৰ পৰিয়ালে এই প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে ।
দেৱী দৌল কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা অষ্টমীৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি কেৰকণ গৰিয়াৰ বংশধৰ দৌল্লা পৰিয়ালৰ সদস্য মিলি দৌল্লাই কয়, "সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ । আজি আমাক নৈবেদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ । আশা কৰিছোঁ যেনেদৰে দি আহিছে আগলৈও দি থাকিব । আমি সমাজত মানৱ হিচাপে পৰিচিত । হিন্দু-মুছলমান হিচাপে পৰিচিত নহয় । আমি আজি দেৱী দৌললৈ আহিছো সেয়ে আমাৰ হিন্দু-মুছলমান ভাব নাই । এই ভাব সমগ্ৰ পৃথিৱীতে যাতে নাথাকে, সেই বাৰ্তা বিয়পে সেয়ে কামনা কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে, কেৰকণ গৰিয়াৰ দেৱী দৌলৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে । আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱ সিংহৰ দিনত বৰৰজা অম্বিকাই কলঞ্চুপৰীয়া গাঁৱত এটি বৃহৎ পুখুৰী খন্দাৰ লগতে তিনিটা দ'ল নিৰ্মাণ কৰাইছিল । ইয়াৰে দেৱী দৌলত তেতিয়াৰ পৰাই মুছলমান দৌল্লা পৰিয়ালৰ পূৰ্বপুৰুষ কেৰকণ গৰিয়াই দেৱী অৰ্চনাৰ সময়ত নেগেৰা-ঢাক বজাইছিল । সময়ৰ লগে লগে দৌল্লা পৰিয়ালৰ দেৱী দৌলত নেগেৰা-ঢাক বজোৱাৰ পৰম্পৰা বন্ধ হ'ল যদিও তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক সন্মান জনাই দুৰ্গা পূজাৰ অষ্টমীৰ প্ৰসাদ আগবঢ়াই অহা হৈছে ।
একেদৰে আহোমৰ প্ৰথমগৰাকী বৰপাত্ৰগোঁহাই কনচেং বৰপাত্ৰগোঁহাইৰ পৰিয়ালকো অনুৰূপ ধৰণে অষ্টমীৰ প্ৰসাদ আগবঢ়োৱা হয় । এইবাৰ এই প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি বৰপাত্ৰগোঁহাই পৰিয়ালৰ সদস্য জীতেন বৰপাত্ৰগোঁহায়ে কয়, "মহাষ্টমীৰ দিনা আহোম যুগৰে পৰা দেৱী দ'লত বৰপাত্ৰগোঁহাই আৰু দৌল্লা পৰিয়ালক প্ৰসাদ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিল । মাজতে কিছুদিন ব্যাহত হৈছিল যদিও পুনৰ এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই প্ৰসাদ দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমি হিন্দু-মুছলমান বিভেদ পৰিহাৰ কৰি যে ইয়াত একত্ৰিত হ'ব পাৰিছোঁ এইটো শিৱসাগৰবাসীৰ বাবে গৌৰৱ বিষয় । মানৱতাবাদ আচল কথা । মই কিন্তু অহা নিৰ্বাচনত যেতিয়া গণনা হ'ব তেতিয়া মোৰ ধৰ্ম বুলি ক'লে মানৱতাবাদ আৰু মই নিজকে আহোম বুলি নকও অসমীয়া বুলিহে ক'ম । ৰাইজে এইটো যদি নকৰে অসমত অসমীয়া জাতি নাইকীয়া হ'ব ।"
আচলতে দেৱী দৌল হৈছে হিন্দুৰ উপাসনাস্থলী আৰু ইয়াত প্ৰতিবছৰে এনেদৰে দুৰ্গা পূজাৰ অষ্টমীত মুছলমান পৰিয়ালক প্ৰসাদ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটোৱে এক সুকীয়া তাৎপৰ্য বহন কৰি আহিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা আহোম ৰাজত্বৰ সময়ৰ ধৰ্মীয় সম্প্ৰীতিও প্ৰতিফলিত হৈ আহিছে ।
লগতে পঢ়ক : এফালে দেৱীৰ প্ৰতিমাত থলুৱা অলংকাৰ, আনফালে মণ্ডপত জুবিন গাৰ্গৰ দৰ্শনৰ প্ৰতিফলন