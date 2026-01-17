উৰুকাৰ নিশা কাজিয়া ভাঙিবলৈ গৈ এজনৰ মৃত্যু; মাজুলী উত্তপ্ত পৰিস্থিতি

উৰুকাৰ নিশা কাজিয়া ভাঙিবলৈ গৈ এজনৰ মৃত্যু; মাজুলী উত্তপ্ত পৰিস্থিতি
উৰুকাৰ নিশা আক্ৰমণৰ বলি হোৱা এজন লোকৰ শনিবাৰে মৃত্যু হয় । দোষীক শাস্তিৰ দাবীত ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : January 17, 2026 at 6:24 PM IST
মাজুলী : ভোগালী বিহুক লৈ ৰাজ্যজুৰি আনন্দ উল্লাহে বিৰাজ কৰাৰ সময়তে মাজুলীত সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ ঘটনা । দুজন লোকৰ কাজিয়া ভাঙিবলৈ গৈ মৃত্যুক সাৱটিলে অমৰ দাস নামৰ এজন লোকে । ঘটনাক লৈ লুইত খাবলো অঞ্চলৰ নগৰ গাঁৱত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় । দোষীক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে স্থানীয় লোকসকলে ।
জানিব পৰা মতে, ঘটনাটো মাজুলীৰ নগৰ গাঁৱৰ । উৰুকাৰ নিশা চাৰিওফালে লগে ভাগে খোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছিল । নগৰ গাঁৱতো সকলোৱে উৰুকাৰ ভোজভাত বনাই আছিল । মেজিৰ তলত একাংশ লোকে ভোজভাত খাই নাচি স্ফূৰ্তি কৰি আছিল । সেই সময়তে গাঁওখনৰ প্ৰফুল্ল দাস আৰু এজন লোকৰ মাজত কোনো কথাক লৈ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় ।
বিহুৰ বতৰত তেনেকৈ কাজিয়া কৰি থকা দেখি গাঁৱৰে অমৰ দাসে কাজিয়া ভাঙিবলৈ আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গৈছিল । কিন্তু সেয়াই কাল হ'ল । অভিযোগ অনুসৰি কাজিয়া ভাঙিবলৈ যোৱা অমৰ দাসক ডিঙিত কামোৰে প্ৰফুল্ল দাসে । তাৰ পিছত কিয় কামুৰিলে বুলি সুধিবলৈ যাওঁতে পুনৰ কুঠাৰেৰে ঘপিয়াই আহত কৰে ।
গুৰুতৰভাৱে আহত অমৰ দাসক ততাতৈয়াকৈ মাজুলীৰ শ্ৰীশ্ৰী পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । কিন্তু শনিবাৰে অমৰ দাসৰ মৃত্যু হয় ।
ইফালে অমৰ দাসৰ মৃতদেহ গাঁৱত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে । আক্ৰমণকাৰী প্ৰফুল্ল দাসক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত স্থানীয় লোকসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ দেখি পৰিয়ালসহ পলায়ন কৰে প্ৰফুল্ল দাসে । স্থানীয় আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে প্ৰফুল্ল দাসক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত অমৰ দাসৰ পৰিয়ালে কয়, "উৰুকাৰ দিনা অলপ স্ফূৰ্তি কৰি নাচি আছিল । প্ৰফুল্ল দাসে ভতিজাকৰ লগত মাৰপিট কৰি আছিল । আমাৰ ভাইটিয়ে গৈ ক'লে দাদা কিয় মাৰিব লাগে আজি বিহুৰ দিনা । তেনেকৈ কৈ পেটত ধৰিছিলে । তেতিয়াই তাৰ ডিঙিত কামুৰি দিলে । তেতিয়া ভাইটিয়ে ক'লে কিয় কামুৰিলি ? মইতো একো কৰা নাছিলো, এৰুৱাই হে দিছিলো । সেইবুলি ক'বলৈ যাওতে কুঠাৰ এখন আনি মূৰত মাৰি দিলে । আমাক এতিয়া ন্যায় লাগে ।"
ইফালে অমৰ দাসৰ হত্যাৰ অভিযুক্তৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোকে পৰিৱেশ উত্তপ্ত কৰি তোলে । আৰক্ষীয়ে উচিত তদন্তৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰাত হে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে ।
