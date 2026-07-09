হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত যুৱকক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা ৰঙামাটিত

হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত যুৱকক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা ৰঙামাটিত
প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে এটা হত্যাৰ গোচৰত জেললৈ যোৱা বিশাল চাওতাল নামৰ এজন যুৱক শেহতীয়াকৈ জামিনত মুকলি হৈ আহিছিল ৷
Published : July 9, 2026 at 3:12 PM IST
চামগুৰি: আন এক গণ প্ৰহাৰৰ ঘটনাই জোঁকাৰি গৈছে নগাঁও জিলাক ৷ অভি-নীল হত্যাকাণ্ডৰ কৰুণ স্মৃতি এতিয়াও জনতাৰ মনত সজীৱ হৈ থকাৰ মাজতেই জিলাখনৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰঙামাটি অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত এজন যুৱকক ক্ষুব্ধ জনতাই মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
তথ্য অনুসৰি প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে এটা হত্যাৰ গোচৰত জেললৈ যোৱা বিশাল চাওতাল নামৰ এজন যুৱক শেহতীয়াকৈ জামিনত মুকলি হৈ আহিছিল ৷ নগাঁৱৰ চালনা অঞ্চলত এগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰক হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত বিশাল এবছৰ ধৰি কাৰাগাৰত আছিল ৷ কিন্তু জামিনত ওলাই অহাৰ পাছতেই গণৰোষৰ বলি হৈ প্ৰাণ হেৰুৱায় যুৱকজনে ৷
স্থানীয় সূত্ৰই জনোৱা মতে, বিশাল চাওতালে নিজৰ স্কুটী লৈ ৰঙামাটি অঞ্চলৰ মাজেৰে গৈ থকা অৱস্থাত তেওঁৰ স্কুটীৰ তেল শেষ হয় ৷ ফলত তেওঁ স্কুটীখন ঠেলি ঠেলি আগুৱাই যাবলৈ ধৰে ৷ কিন্তু সেই সময়তে অঞ্চলটো একাংশ লোকে বিশালক আগুৰি ধৰি পূৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত সোধা-পোছা কৰে ৷ তাৰ পাছতেই পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে আৰু উত্তেজিত লোকসকলে বিশালক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে ৷ গুৰুতৰভাৱে আহত বিশালক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও আদবাটতেই তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে ৷
ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে উক্ত স্থানত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ ৰঙামাটি অঞ্চলত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম চাহ জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে কয়, ‘‘আমি পুৱা গম পালো, মাতৃ-পুত্ৰক হত্যা কৰা ছিমনা বস্তিৰ বিশাল চাওতাল নামৰ যুৱকজনক ৰঙামাটিৰ কছাৰী বস্তিত তেওঁক মাৰি পেলোৱা হৈছে ৷ তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হোৱা নাছিল, গতিকে তেওঁক এইদৰে মাৰি পেলোৱাটো গৰিহণাৰ যোগ্য ৷ আমি চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই এই ঘটনাক গৰিহণা দিছোঁ ৷ তেওঁ যদি দোষী আছিল, তেওঁক মাৰি পেলোৱা সকলো অধিক দোষী ৷ এইক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷’’
লগতে পঢ়ক: দহদিনৰ পাছতো মেৰামতি হোৱা নাই চিমেন নদীয়ে ভঙা ৰে’লৰ দলং, ক্ষোভিত জোনাইবাসী