গুৱাহাটী হত্যাকাণ্ডৰ খলনায়ক ঘনকান্ত গগৈ প্ৰকৃততে কোন ? ক’ত ক’ত আছে তেওঁৰ কুকীৰ্তি ?

গুৱাহাটী হত্যাকাণ্ডৰ খলনায়ক ঘনকান্ত গগৈ প্ৰকৃততে কোন ? ক’ত ক’ত আছে তেওঁৰ কুকীৰ্তি ?
গুৱাহাটীৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতেও ৰাজ্যৰ বহু স্থানত কেবাটোও গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ৷
Published : October 27, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 5:30 PM IST
ডিব্ৰুগড় : সোমবাৰৰ নিশাৰ গুৱাহাটী হত্যাকাণ্ডৰ খলনায়ক অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক আপোনালোকে ইতিমধ্যে চিনি পাইছে ৷ একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনকৈ সদস্যক গুলীয়াই হত্যা কৰা গগৈ এজন কুখ্যাত ব্যক্তি বুলি ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷
কোন এই ঘনকান্ত ? নিজৰ বিলাসী জীৱন তথা ঠগ-প্ৰবঞ্চনাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত এই ঘনকান্তই সংঘটিত কৰিছে একাধিক 420 ঘটনা ৷ কাৰোবাক যদি ঠগিছে, কাৰোবাক আকৌ হত্যাৰ ভাবুকি দিছে, কাৰোবাৰ পৰা ধনদাবী কৰিছে, অন্য কাৰোবাৰ পৰা ধন হৰলুকি কৰিছে ৷ মুঠতে অভিযোগ-প্ৰতিঅভিযোগৰ অন্ত নাই ঘনকান্তৰ বিৰুদ্ধে ৷
হাতত মাৰণাস্ত্ৰ ৰাখি বা নিজৰ গাড়ীত 'প্ৰেছ' লিখি তেওঁ নিতৌ কৰি গৈছিল একো একোটা কুখ্যাত ঘটনা ৷ ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, গুৱাহাটী আদি অনেক চহৰত ঘনকান্তই কৰা ক’লা অধ্যায়বোৰ গুৱাহাটীৰ হত্যাকাণ্ডৰ পাছত এটা এটাকৈ খোল খাইছে ৷
- ডিব্ৰুগড়ৰ লগত কেনেকৈ জড়িত ঘনকান্ত গগৈ ?
গুৱাহাটীৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়তো কলংকিত অধ্যায় আছে । ঘনকান্ত গগৈৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ৰ কুমাৰণীচিগাৰ ৰাইজে এই বিস্ফোৰক তথ্য দিছে । গগৈৰ বিৰুদ্ধে ঠগ, প্ৰৱঞ্চনাৰে গ্ৰাহকক ভুৱা ঠিকনা দি বহু বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱাৰে অভিযোগ আছে ৷
স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, ঘনকান্ত গগৈ নামৰ ব্যক্তিজনে কুমাৰণীচিগা টেকেলা চিৰিং গাঁৱৰ বাসিন্দা বুলি ভুৱা ঠিকনা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰা মতে, তেওঁ মাটিৰ দালাল, বিভিন্ন ঠাইত মাটি কিনা-বেচা কাম কৰে ৷
স্থানীয় এজন লোকে ঘনকান্ত গগৈ সম্পৰ্কত কয়, ‘‘বিভিন্ন সময়ত বহু মানুহে তেওঁক বিচাৰি আহে ৷ আমি জনা মতে, তেওঁ মাটিৰ দালাল ৷ মাটি সংক্ৰান্তীয় এক কামতে মই তেওঁক এবাৰ লগ পাইছিলো ৷ বহু মানুহে আহি সুধেহি যে ঘনকান্ত গগৈৰ ঘৰ কোনটো ? কিন্তু তেওঁৰ ইয়াত ঘৰেই নাই, ঘৰ থাকিলেহে দেখুৱাই দিম ৷’’
স্থানীয় লোকজনে আৰু কয়, ‘‘জানিব পৰা মতে, বিভিন্ন বেংক বা বিভিন্ন ফাইনেন্স কোম্পানীৰ পৰা ধন লৈ বহু নামী-দামী বহু সামগ্ৰী তেওঁ ক্ৰয় কৰিছিল ৷ তেওঁৰ জীৱনটো বহু বিলাসিতাপূৰ্ণ ৷’’
- যোৰহাটৰ লগত কেনেকৈ জড়িত ঘনকান্ত গগৈ ?
যিমানে সময় বাগৰিছে, সিমানে ঘনকান্তৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ জানিব পৰা মতে, ঘনকান্ত গগৈয়ে ২০২৪ বৰ্ষত পশ্চিম যোৰহাটৰ চাৰিঙীয়া বাপুজী পথত এটা ঘৰ ভাৰালৈ লৈছিল ৷ পৰৱতী সময়ত সেই ঘৰটো কিনাৰ বাবে মাধুৰ্য গোস্বামীৰ নামৰ এজন সৈতে এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিল ৷
ঘনকান্ত গগৈয়ে প্ৰথমতে চাৰি লাখ টকা ঘৰটোৰ গৰাকী মাধুৰ্য গোস্বামীক দিছিল ৷ সেই বাসগৃহ ক্ৰয় কৰিম বুলি ঘনকান্তই কথা দিছিল ৷ কিন্তু ঘৰটো নিকিনা দেখি ঘৰৰ মালিকে ভাৰা বিচৰাত ঘনকান্তই ভয়-ভাবুকিহে দিছিল আৰু মাধুৰ্য গোস্বামীৰ ঘৰৰ সকলোকে হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিছিল ৷
ইয়াৰ মাজতে এদিন ঘনকান্তই সেই ঘৰতে পত্নী আৰু সন্তানক এৰি গুৱাহাটীলৈ গুচি গৈছিল ৷ এদিন মাজনিশা হঠাতে আহি সেই ঘৰটোৰ পৰা পত্নী আৰু সন্তানক লৈ তেওঁ পলায়ন কৰিছিল ৷
মাধুৰ্য গোস্বামীৰ ঘৰৰ সকলোকে ঘনকান্ত গগৈয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ কথা কোৱাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে একগোট হৈ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে পুলিবৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ৷ কিন্তু সেই সময়ত আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰি অভিযুক্তক মুকলি কৰি দিয়ে ৷ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷
- গুৱাহাটীত ঘনকান্ত গগৈৰ ক’লা অধ্যায়
সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাতে যে ঘনকান্ত জড়িত হৈ আছে এনে নহয় ৷ ইয়াৰ উপৰিও বহু ঘটনাৰ লগত জড়িত গগৈ ৷
তেওঁৰ পৰিয়ালে উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰায় ১০/১২ বছৰ পূৰ্বে পত্নী আৰু কন্যাক লৈ ঘনকান্তই গুৱাহাটীত নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লৈছিল । নাহৰকটীয়া জয়পুৰৰ লেবাংকুলাৰ ঘৰত মাতৃ ফুলেশ্বৰী গগৈ, ভাতৃ শুভকান্ত গগৈ আৰু ভাই বোৱাৰী নমিতা গগৈ বৰ্তমানেও বাস কৰে । নাহৰকটীয়াৰ ঘৰলৈ মাজে সময়ে ঘনকান্ত আহে বুলি পৰিয়ালৰ লোকে সদৰী কৰে ।
- ৫ জনক হত্যা কৰি ঘনকান্তই কালৈ ফোন কৰিছিল ?
সোমবাৰে ঘনকান্তই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰ লেবাংকুলাৰ ঘৰখনলৈ ফোন কৰিছিল ৷ এই কথা ঘনকান্ত গগৈৰ ভাই বোৱাৰী নমিতা গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য কৰে ৷
নমিতা গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘প্ৰথমে বিলাস ইনত সাতজনীয়া এটা দলে দাদাক (ঘনকান্তক) আক্ৰমণ চলাইছিল । সেই সাতজনীয়া দলটোৱে হোটেলখনৰ ভিতৰত তেওঁক গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল । তেওঁলোকৰ প্ৰহাৰত দাদাই মূৰত আঘাত পাইছিল আৰু নিজকে বচাবলৈ তেওঁ গুলীচালনা কৰিছিল ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘১০ বছৰৰ বাবে দাদই বিলাস ইন লীজত লৈছিল । লীজৰ সময় এবছৰ পাৰ হৈছিল, তেওঁ ৩৫ লাখ টকা বিলাস ইনত বিনিয়োগ কৰিছিল । ইমানখিনি পইচা লগাইছিল, সেয়ে সেই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ তেওঁ কালি (সোমবাৰে) তালৈ গৈছিল আৰু তাতে বিলাস ইনক লৈ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ৷’’
নমিতা গগৈয়ে আৰু কয়, ‘‘গুলীচালনা কৰাৰ পাছতে দাদাই ঘৰলৈ ফোন কৰি সকলো কথা জনাইছিল ৷ তেওঁ কৈছিল যে নিজকে বচাবলৈ তেওঁ এই কাম কৰিলে ৷ যদিহে তেওঁ হোটেলত থকা লোককেইজনক নামাৰিলেহেতেন তেন্তে তেওঁলোকে তেওঁক মাৰি পেলালেহেতেন ৷ তেওঁলোকক মৰাৰ পাছতে তেওঁ ৰাতিয়ে থানাত হাজিৰ হ’বলৈ যাওঁ বুলি কৈছিল ৷’’