ETV Bharat / state

গুৱাহাটী হত্যাকাণ্ডৰ খলনায়ক ঘনকান্ত গগৈ প্ৰকৃততে কোন ? ক’ত ক’ত আছে তেওঁৰ কুকীৰ্তি ?

গুৱাহাটীৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতেও ৰাজ্যৰ বহু স্থানত কেবাটোও গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ৷

Murder accused Ghanakanta Gogoi has criminal cases against him in Jorhat and Dibrugarh
গুৱাহাটী হত্যাকাণ্ডৰ খলনায়ক অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 27, 2026 at 5:00 PM IST

|

Updated : October 27, 2026 at 5:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : সোমবাৰৰ নিশাৰ গুৱাহাটী হত্যাকাণ্ডৰ খলনায়ক অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক আপোনালোকে ইতিমধ্যে চিনি পাইছে ৷ একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনকৈ সদস্যক গুলীয়াই হত্যা কৰা গগৈ এজন কুখ্যাত ব্যক্তি বুলি ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷

কোন এই ঘনকান্ত ? নিজৰ বিলাসী জীৱন তথা ঠগ-প্ৰবঞ্চনাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত এই ঘনকান্তই সংঘটিত কৰিছে একাধিক 420 ঘটনা ৷ কাৰোবাক যদি ঠগিছে, কাৰোবাক আকৌ হত্যাৰ ভাবুকি দিছে, কাৰোবাৰ পৰা ধনদাবী কৰিছে, অন্য কাৰোবাৰ পৰা ধন হৰলুকি কৰিছে ৷ মুঠতে অভিযোগ-প্ৰতিঅভিযোগৰ অন্ত নাই ঘনকান্তৰ বিৰুদ্ধে ৷

ডিব্ৰুগড়ৰ লগত কেনেকৈ জড়িত ঘনকান্ত গগৈ ? (ETV Bharat Assam)

হাতত মাৰণাস্ত্ৰ ৰাখি বা নিজৰ গাড়ীত 'প্ৰেছ' লিখি তেওঁ নিতৌ কৰি গৈছিল একো একোটা কুখ্যাত ঘটনা ৷ ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, গুৱাহাটী আদি অনেক চহৰত ঘনকান্তই কৰা ক’লা অধ্যায়বোৰ গুৱাহাটীৰ হত্যাকাণ্ডৰ পাছত এটা এটাকৈ খোল খাইছে ৷

  • ডিব্ৰুগড়ৰ লগত কেনেকৈ জড়িত ঘনকান্ত গগৈ ?

গুৱাহাটীৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়তো কলংকিত অধ্যায় আছে । ঘনকান্ত গগৈৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ৰ কুমাৰণীচিগাৰ ৰাইজে এই বিস্ফোৰক তথ্য দিছে । গগৈৰ বিৰুদ্ধে ঠগ, প্ৰৱঞ্চনাৰে গ্ৰাহকক ভুৱা ঠিকনা দি বহু বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱাৰে অভিযোগ আছে ৷

স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, ঘনকান্ত গগৈ নামৰ ব্যক্তিজনে কুমাৰণীচিগা টেকেলা চিৰিং গাঁৱৰ বাসিন্দা বুলি ভুৱা ঠিকনা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰা মতে, তেওঁ মাটিৰ দালাল, বিভিন্ন ঠাইত মাটি কিনা-বেচা কাম কৰে ৷

স্থানীয় এজন লোকে ঘনকান্ত গগৈ সম্পৰ্কত কয়, ‘‘বিভিন্ন সময়ত বহু মানুহে তেওঁক বিচাৰি আহে ৷ আমি জনা মতে, তেওঁ মাটিৰ দালাল ৷ মাটি সংক্ৰান্তীয় এক কামতে মই তেওঁক এবাৰ লগ পাইছিলো ৷ বহু মানুহে আহি সুধেহি যে ঘনকান্ত গগৈৰ ঘৰ কোনটো ? কিন্তু তেওঁৰ ইয়াত ঘৰেই নাই, ঘৰ থাকিলেহে দেখুৱাই দিম ৷’’

স্থানীয় লোকজনে আৰু কয়, ‘‘জানিব পৰা মতে, বিভিন্ন বেংক বা বিভিন্ন ফাইনেন্স কোম্পানীৰ পৰা ধন লৈ বহু নামী-দামী বহু সামগ্ৰী তেওঁ ক্ৰয় কৰিছিল ৷ তেওঁৰ জীৱনটো বহু বিলাসিতাপূৰ্ণ ৷’’

  • যোৰহাটৰ লগত কেনেকৈ জড়িত ঘনকান্ত গগৈ ?

যিমানে সময় বাগৰিছে, সিমানে ঘনকান্তৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ জানিব পৰা মতে, ঘনকান্ত গগৈয়ে ২০২৪ বৰ্ষত পশ্চিম যোৰহাটৰ চাৰিঙীয়া বাপুজী পথত এটা ঘৰ ভাৰালৈ লৈছিল ৷ পৰৱতী সময়ত সেই ঘৰটো কিনাৰ বাবে মাধুৰ্য গোস্বামীৰ নামৰ এজন সৈতে এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিল ৷

Murder accused Ghanakanta Gogoi has criminal cases against him in Jorhat and Dibrugarh
ঘনকান্ত গগৈৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাটত এজাহাৰ (ETV Bharat Assam)

ঘনকান্ত গগৈয়ে প্ৰথমতে চাৰি লাখ টকা ঘৰটোৰ গৰাকী মাধুৰ্য গোস্বামীক দিছিল ৷ সেই বাসগৃহ ক্ৰয় কৰিম বুলি ঘনকান্তই কথা দিছিল ৷ কিন্তু ঘৰটো নিকিনা দেখি ঘৰৰ মালিকে ভাৰা বিচৰাত ঘনকান্তই ভয়-ভাবুকিহে দিছিল আৰু মাধুৰ্য গোস্বামীৰ ঘৰৰ সকলোকে হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিছিল ৷

ইয়াৰ মাজতে এদিন ঘনকান্তই সেই ঘৰতে পত্নী আৰু সন্তানক এৰি গুৱাহাটীলৈ গুচি গৈছিল ৷ এদিন মাজনিশা হঠাতে আহি সেই ঘৰটোৰ পৰা পত্নী আৰু সন্তানক লৈ তেওঁ পলায়ন কৰিছিল ৷

মাধুৰ্য গোস্বামীৰ ঘৰৰ সকলোকে ঘনকান্ত গগৈয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ কথা কোৱাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে একগোট হৈ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে পুলিবৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ৷ কিন্তু সেই সময়ত আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰি অভিযুক্তক মুকলি কৰি দিয়ে ৷ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷

  • গুৱাহাটীত ঘনকান্ত গগৈৰ ক’লা অধ্যায়

সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাতে যে ঘনকান্ত জড়িত হৈ আছে এনে নহয় ৷ ইয়াৰ উপৰিও বহু ঘটনাৰ লগত জড়িত গগৈ ৷

তেওঁৰ পৰিয়ালে উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰায় ১০/১২ বছৰ পূৰ্বে পত্নী আৰু কন্যাক লৈ ঘনকান্তই গুৱাহাটীত নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লৈছিল । নাহৰকটীয়া জয়পুৰৰ লেবাংকুলাৰ ঘৰত মাতৃ ফুলেশ্বৰী গগৈ, ভাতৃ শুভকান্ত গগৈ আৰু ভাই বোৱাৰী নমিতা গগৈ বৰ্তমানেও বাস কৰে । নাহৰকটীয়াৰ ঘৰলৈ মাজে সময়ে ঘনকান্ত আহে বুলি পৰিয়ালৰ লোকে সদৰী কৰে ।

  • ৫ জনক হত্যা কৰি ঘনকান্তই কালৈ ফোন কৰিছিল ?

সোমবাৰে ঘনকান্তই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰ লেবাংকুলাৰ ঘৰখনলৈ ফোন কৰিছিল ৷ এই কথা ঘনকান্ত গগৈৰ ভাই বোৱাৰী নমিতা গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য কৰে ৷

নমিতা গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘প্ৰথমে বিলাস ইনত সাতজনীয়া এটা দলে দাদাক (ঘনকান্তক) আক্ৰমণ চলাইছিল । সেই সাতজনীয়া দলটোৱে হোটেলখনৰ ভিতৰত তেওঁক গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল । তেওঁলোকৰ প্ৰহাৰত দাদাই মূৰত আঘাত পাইছিল আৰু নিজকে বচাবলৈ তেওঁ গুলীচালনা কৰিছিল ।’’

Murder accused Ghanakanta Gogoi has criminal cases against him in Jorhat and Dibrugarh
ঘনকান্তৰ নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰ লেবাংকুলাৰ ঘৰখন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘১০ বছৰৰ বাবে দাদই বিলাস ইন লীজত লৈছিল । লীজৰ সময় এবছৰ পাৰ হৈছিল, তেওঁ ৩৫ লাখ টকা বিলাস ইনত বিনিয়োগ কৰিছিল । ইমানখিনি পইচা লগাইছিল, সেয়ে সেই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ তেওঁ কালি (সোমবাৰে) তালৈ গৈছিল আৰু তাতে বিলাস ইনক লৈ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ৷’’

নমিতা গগৈয়ে আৰু কয়, ‘‘গুলীচালনা কৰাৰ পাছতে দাদাই ঘৰলৈ ফোন কৰি সকলো কথা জনাইছিল ৷ তেওঁ কৈছিল যে নিজকে বচাবলৈ তেওঁ এই কাম কৰিলে ৷ যদিহে তেওঁ হোটেলত থকা লোককেইজনক নামাৰিলেহেতেন তেন্তে তেওঁলোকে তেওঁক মাৰি পেলালেহেতেন ৷ তেওঁলোকক মৰাৰ পাছতে তেওঁ ৰাতিয়ে থানাত হাজিৰ হ’বলৈ যাওঁ বুলি কৈছিল ৷’’

লগতে পঢ়ক : হোটেল বিলাস ইনত গুলীচালনা : গুলীবিদ্ধ সত্যেন পাঠকৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ

লগতে পঢ়ক : ঘাতকৰ গুলীয়ে নিথৰ দেহলৈ পৰিণত কৰা হেলেনা ভৰালী কোন আছিল ?

Last Updated : October 27, 2026 at 5:30 PM IST

TAGGED:

ঘনকান্ত গগৈ কোন
গুৱাহাটীৰ হত্যাকাণ্ড
ঘনকান্ত গগৈৰ অপৰাধনামা
গুলীয়াই হত্যা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.