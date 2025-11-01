১০০ ৰো অধিক লোকক চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ তলব, ছিংগাপুৰৰ পৰা কি তথ্য পাইছে এছ আই টিয়ে ?

১০০ ৰো অধিক লোকক চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ তলব, ছিংগাপুৰৰ পৰা কি তথ্য পাইছে এছ আই টিয়ে ?
ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিছে এছ আই টিয়ে । সদৰী কৰিলে এছ আই টিৰ মূৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই ।
November 1, 2025
গুৱাহাটী: "ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিছে ।" এই কথা সদৰী কৰিছে বিশেষ তদন্তকাৰী গোটৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই । জুবিনৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ চার্জশ্বিট ১০ ডিচেম্বৰত দাখিল কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে বিশেষ তদন্তকাৰী গোটৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই প্ৰকাশ কৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত কেইবাটাও তথ্য ।
মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই শনিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে । গোচৰ সংক্ৰান্তত ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিছোঁ । পাৰস্পৰিক আইনী সাহায্য চুক্তিৰ অধীনত বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা কেতবোৰ তথ্য বিচাৰিছিল । এনে বিচৰা তথ্যৰ ভিতৰত কালি ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা বিষবিজ্ঞান পৰীক্ষাৰ (Toxicology examination) প্ৰতিবেদন পোৱা গৈছে ।"
গুপ্তাই লগতে কয়,"একেদৰে, জুবিন গাৰ্গৰ মৰোণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত চূড়ান্ত মতামতো ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰদান কৰিছে । ছিংগাপুৰ বন্দৰ আৰু মেৰিন কৰ্তৃপক্ষৰ পৰাও বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে কেতবোৰ নথি লাভ কৰিছে । ইয়াৰ ফলত তদন্ত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয় যে সাক্ষ্য প্ৰদানৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে ১০০ ৰো অধিক লোকক চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়লৈ মতা হৈছে । সময়মতে তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰি বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে আদালতত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব বুলি গুপ্তাই সদৰী কৰে । উল্লেখ্য যে এছ আই টিৰ দল ছিংগাপুৰৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছতে তদন্তৰ বাবে লাগতিয়াল বহু তথ্য লাভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছিল মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই ।