১০০ ৰো অধিক লোকক চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ তলব, ছিংগাপুৰৰ পৰা কি তথ্য পাইছে এছ আই টিয়ে ?

ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিছে এছ আই টিয়ে । সদৰী কৰিলে এছ আই টিৰ মূৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই ।

Munna Prasad Gupta reacted regarding the investigation into Zubeen Garg's death
ছিংগাপুৰৰ পৰা কি তথ্য পাইছে SIT য়ে ? (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 1, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী: "ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিছে ।" এই কথা সদৰী কৰিছে বিশেষ তদন্তকাৰী গোটৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই । জুবিনৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ চার্জশ্বিট ১০ ডিচেম্বৰত দাখিল কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে বিশেষ তদন্তকাৰী গোটৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই প্ৰকাশ কৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত কেইবাটাও তথ্য ।

মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই শনিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে । গোচৰ সংক্ৰান্তত ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিছোঁ । পাৰস্পৰিক আইনী সাহায্য চুক্তিৰ অধীনত বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা কেতবোৰ তথ্য বিচাৰিছিল । এনে বিচৰা তথ্যৰ ভিতৰত কালি ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা বিষবিজ্ঞান পৰীক্ষাৰ (Toxicology examination) প্ৰতিবেদন পোৱা গৈছে ।"

ছিংগাপুৰৰ পৰা কি তথ্য পাইছে এছ আই টিয়ে ? (ETV Bharat Assam)

গুপ্তাই লগতে কয়,"একেদৰে, জুবিন গাৰ্গৰ মৰোণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত চূড়ান্ত মতামতো ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰদান কৰিছে ।‌ ছিংগাপুৰ বন্দৰ আৰু মেৰিন কৰ্তৃপক্ষৰ পৰাও বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে কেতবোৰ নথি লাভ কৰিছে । ইয়াৰ ফলত তদন্ত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয় যে সাক্ষ্য প্ৰদানৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে ১০০ ৰো অধিক লোকক চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়লৈ মতা হৈছে । সময়মতে তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰি বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে আদালতত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব বুলি‌ গুপ্তাই সদৰী কৰে । উল্লেখ্য যে এছ আই টিৰ দল ছিংগাপুৰৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছতে তদন্তৰ বাবে লাগতিয়াল বহু তথ্য লাভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছিল মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই ।

