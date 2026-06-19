নগাঁও চহৰত জিলিকিব ভাৰ্টিকেল বাগিচা
ওলমা বাগিচাই শোভাবৰ্দ্ধন কৰিব নগাঁও চহৰৰ । কলঙৰ বুকুত জিলকিব ভাৰ্টিকেল বাগিচা । পিছে কি এই ভাৰ্টিকেল বাগিচা ?
Published : June 19, 2026 at 7:04 PM IST
নগাঁও: নগাঁও চহৰৰ মাজেৰে বৈ যোৱা নগৰখনৰ হৃদস্পন্দন স্বৰূপ কলঙৰ বুকুত জিলিকিব ভাৰ্টিকেল বাগিচা । শোভাবৰ্দ্ধনৰ দিশত আৰু এখোজ আগবাঢ়িছে নগাঁও চহৰ । চহৰখনৰ মাজমজিয়াৰ কলঙৰ ওপৰত থকা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন দলং আৰু নতুনকৈ নিৰ্মিত দ্বিতীয়খন দলঙৰ মাজত নিৰ্মাণ হ'ব ওলমি থকা ভাৰ্টিকেল বাগিচা ।
ইতিমধ্যে ভাৰ্টিকেল বাগিচাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে নগাঁও পৌৰসভাই । নগাঁও চহৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্দ্ধনৰ লগতে চহৰখনৰ প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰ্টিকেল বাগিচা নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে নগাঁও পৌৰসভাই । স্থানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত নগাঁও পৌৰসভাই হাতত লোৱা ভাৰ্টিকেল বাগিচা নিৰ্মাণৰ পদক্ষেপ এতিয়া কাৰ্যকৰী হ'বলৈ আগবাঢ়িছে ।
ইতিমধ্যেই ভাৰ্টিকেল বাগিচা নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুলি সাজু কৰিছে নগাঁও পৌৰসভাই । আনকি দুই দলঙৰ মাজত ভাৰ্টিকেল বাগিচাৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছে লোহাৰ ৰেলিঙকে আদি কৰি গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা ।
ভাৰ্টিকেল বাগিচা কি ?
ভাৰ্টিকেল বাগিচা বা Vertical Garden হৈছে এনে এটা আধুনিক বাগিচা পদ্ধতি য’ত গছ-গছনি, লতা-পাত আৰু ফুলক অনুভূমিক মাটিৰ পৰিৱৰ্তে উলম্ব দিশত (দেৱাল, ৰেলিং বা বিশেষ কাঠামোত) খেতি কৰা হয় । সীমিত ঠাইতো সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে এই পদ্ধতি বিশ্বজুৰি জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে । ই কেৱল সৌন্দৰ্য বঢ়োৱাই নহয়, বায়ু প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰে, তাপমাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু চহৰীয়া পৰিৱেশক সজীৱ কৰি তোলে ।
ভাৰ্টিকেল বাগিচা সন্দৰ্ভত নগাঁও পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া পংকজ ভূঞাই কয়,"চহৰসমূহ যিমানেই কংক্ৰিটৰ হ'বলৈ ধৰিছে সিমানেই সেউজীকৰণ কমিছে । নগাঁও চৰত যথেষ্ট সেউজীকৰণ আছে যদিও প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি ভাৰ্টিকেল গাৰ্ডেন নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছোঁ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"ভাৰ্টিকেল গাৰ্ডেন এটা সেউজীকৰণ পদ্ধতি হয় । যিটো আমি তলত অথবা মাটিত কৰাৰ বিপৰীতে ওপৰতে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ । ধূলি আদি প্ৰদূষণ ভাৰ্টিকেল গাৰ্ডেনে টানি ল'বলৈ সক্ষম হয় । নগাঁৱৰ এই প্ৰকল্পটোৱে দুটা উদ্দেশ্য সফল কৰিব । ভাৰ্টিকেল গাৰ্ডেনে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ লগতে সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিব ।"
প্ৰদূষণ বৃদ্ধি হোৱা নগাঁও চহৰৰ ক্ষেত্ৰত কলঙৰ ওপৰত থকা দলঙৰ ৰেলিঙত এই ভাৰ্টিকেল বাগিচা স্থাপন কৰি কলঙৰ লগতে চহৰখনৰ দৃশ্যক আৰু অধিক মনোমোহা কৰি তোলা হ’ব ।
প্ৰস্তুতিৰ বৰ্তমান অৱস্থা
নগাঁও পৌৰসভাই ইতিমধ্যে ভাৰ্টিকেল বাগিচাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ-গছনিৰ পুলি আনি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । দুই দলঙৰ মাজৰ অংশত লোহাৰ ৰেলিং স্থাপন কৰা হৈছে আৰু প্ৰয়োজনীয় অৱকাঠামোগত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । পৌৰসভাৰ কৰ্মীসকলে সঠিক পৰিকল্পনাৰে এই প্ৰকল্পটোক অতি সোনকালে ৰূপায়িত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ।
এই ভাৰ্টিকেল বাগিচাত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল, ঔষধি গছ আৰু লতা-পাত থাকিব যিয়ে কলঙৰ বুকুত এটা মনোমোহা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব । সন্ধিয়া আলোকসজ্জাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও নগাঁও পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া পংকজ ভূঞাই জানিবলৈ দিয়ে । সেউজীয়া আৰু ৰঙা ৰঙৰ ফুলেৰে সুবাহিত হৈ পৰিব নগাঁও চহৰৰ কলঙৰ বুকুত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ভাৰ্টিকেল গাৰ্ডেন ।
ভাৰ্টিকেল বাগিচা সন্দৰ্ভত নগাঁওবাসীলৈ এক বিশেষ আহ্বান জনাই নগাঁও পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া পংকজ ভূঞাই কয়,"ভাৰ্টিকেল গাৰ্ডেনত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া টাব স্থাপন কৰা হ'ব, সেয়া যাতে কোনেও লৈ যোৱাৰ চেষ্টা নকৰে । ভাৰ্টিকেল গাৰ্ডেন সম্পূৰ্ণ চি চি কেমেৰাৰ নিৰীক্ষণত থাকিব । কোনো লোকে এটাও টাব লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' ফুটেজ ৰাজহুৱা কৰাৰ লগতে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।
এই ভাৰ্টিকেল বাগিচাই নগাঁও চহৰক অসমৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় চহৰ হিচাপে পৰিচিত কৰি তুলিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে নগঞা ৰাইজে ।