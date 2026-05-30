১৩ খন দেশৰ সেনাই অংশ লোৱা 'প্ৰগতি ২০২৬' সামৰিক অনুশীলনৰ সফল সমাপ্তি

মেঘালয়ৰ উমৰৈ সেনা ছাউনিত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বিশাল সামৰিক অনুশীলন । বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ ৪০০ ৰো অধিক জোৱানৰ অংশগ্ৰহণ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 6:50 PM IST

তেজপুৰ : মেঘালয়ৰ উমৰৈ সেনা ছাউনিত অনুষ্ঠিত বৃহৎ সামৰিক অনুশীলন 'প্ৰগতি ২০২৬'ৰ সফল সমাপ্তি ঘটে । 'Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Indian Ocean Region' চমুকৈ 'প্ৰগতি ২০২৬'ৰ এয়া প্ৰথম সংস্কৰণ আছিল ।

এই সামৰিক অনুশীলনে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ অংশগ্ৰহণকাৰী দেশসমূহৰ মাজত পাৰস্পৰিক সহযোগিতা, সামৰিক সমন্বয় আৰু বিশ্বাস অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

গুৱাহাটীৰ প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মহেন্দ্ৰ ৰাৱতে জানিবলৈ দিয়ে যে সামৰিক অনুশীলনৰ অন্তিম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা ৭২ ঘণ্টীয়া অনুশীলনত অংশগ্ৰহণকাৰী সেনাবাহিনীৰ মাজত উন্নত আন্তঃকাৰ্যক্ষমতা, যৌথ প্ৰস্তুতি আৰু সমন্বিত অভিযান চলোৱাৰ সক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।

'প্ৰগতি ২০২৬'ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত এই অনুশীলনত ভাৰত, ভূটান, কম্বোডিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, লাওছ, মালয়েছিয়া, মালদ্বীপ, ম্যানমাৰ, নেপাল, ফিলিপাইনছ, ছেচেলছ, শ্ৰীলংকা আৰু ভিয়েটনামকে ধৰি মুঠ ১৩ খন দেশৰ ৪০০ ৰো অধিক বিষয়া তথা জোৱানে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণকাৰী দেশসমূহৰ ৬ গৰাকী ভাইচ চীফ আৰু ৪০ ৰো অধিক জ্যেষ্ঠ সামৰিক বিষয়া উপস্থিত থাকে । ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ভাইচ চীফ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ধীৰাজ শেঠে উপস্থিত বিষয়াসকলক আদৰণি জনাই বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে, য'ত সামৰিক সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় বুলি প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰগৰাকী জনাইছে ।

দুৰ্গম অঞ্চলত অনুষ্ঠিত এই অনুশীলনৰ মূল লক্ষ্য আছিল সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ ওপৰত যৌথ প্ৰশিক্ষণ ।

অংশগ্ৰহণকাৰী সেনা জোৱানসকলে মিশ্ৰিত দল গঠন কৰি ৰক ক্রাফ্ট, এম্বুশ্ব আৰু একাউণ্টাৰ এম্বুশ্ব ড্ৰিল, স্লিথাৰিং, ফায়াৰিং, ৰুম আৰু বাছ ইণ্টাৰভেনশ্বন, আইইডি চিনাক্তকৰণ আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৰে বিভিন্ন কৌশলগত অনুশীলনত অংশ লয় ।

অনুশীলনৰ অন্যতম বিশেষ দিশ আছিল বিভিন্ন দেশৰ সেনা জোৱানসকলৰ মাজত গঢ় লৈ উঠা সৌহাৰ্দ্য, বন্ধুত্ব আৰু পেছাদাৰী সমন্বয়, যিয়ে ভৱিষ্যতৰ যৌথ অভিযানৰ বাবে অধিক আস্থা সৃষ্টি কৰিছে ।

ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে এফআইচিচিআই আৰু আৰ্মী ডিজাইন ব্যুৰ'ৰ সহযোগত এক প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলি প্ৰদৰ্শনীৰো আয়োজন কৰে । প্ৰদৰ্শনীত ভাৰতত নিৰ্মিত আধুনিক প্ৰতিৰক্ষা প্ৰযুক্তি আৰু অত্যাধুনিক সামৰিক সঁজুলি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । যিয়ে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদন ক্ষমতাক প্ৰকাশ কৰে ।

'প্ৰগতি ২০২৬'ৰ সফল আয়োজনৰ জৰিয়তে অংশগ্ৰহণকাৰী দেশসমূহৰ মাজত সামৰিক সহযোগিতা, যৌথ প্ৰস্তুতি আৰু আঞ্চলিক অংশীদাৰিত্ব অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ লগতে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰ অঞ্চলত শান্তি, নিৰাপত্তা আৰু স্থিতিশীলতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিশ উন্মোচিত হ'ব বুলিও প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে উল্লেখ কৰিছে ।

