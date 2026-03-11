মুকালমুৱাত সোপাধৰাৰ সন্দেহত মহিলাক আক্ৰমণ কৰা ৬ জনক আটক
এগৰাকী মহিলাকে ধৰি ৬ গৰাকী লোকক মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে । ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন ।
নলবাৰী : শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত সোপাধৰাৰ উৰাবাতৰি বিয়পি পৰিছে । মঙলবাৰে নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত সোপাধৰাৰ সন্দেহত এক জঘন্য ঘটনাও সংঘটিত হৈছে । এগৰাকী মহিলাক সোপাধৰাৰ সন্দেহত একাংশ লোকে বজাৰৰ মাজতে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে । যাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় মহিলাগৰাকী । মহিলাগৰাকী বৰ্তমান নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
ইফালে এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ মুকালমুৱাত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । সচেতন মহলে এই ঘটনাত গৰিহণা দিয়াৰ লগতে দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে । সমান্তৰালকৈ মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৩২/২৬ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । নিশাৰে পৰা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগত ৬ গৰাকী লোকক আটক কৰিছে । আটকাধীন লোকসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলাও আছে । মহিলাগৰাকীৰ সৈতে আটক কৰা লোককেইজন হৈছে ক্ৰমে মুকুতা ৰহমান, মইদুল হক, ছাহজাহান আলী, মালেক দেৱান, ছাহিদুল ইছলাম । আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত আন কেইবাজনো লোক এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে ।
উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে মুকালমুৱাত এগৰাকী মহিলাক সোপাধৰাৰ সন্দেহত একাংশ উন্মত্ত লোকে খুঁটাত বান্ধি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে । যাৰ ফলত অঞ্চলটোত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । আমছুকে ধৰি বিভিন্ন সংগঠনে এই ঘটনাক গৰিহণা দিছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন আমছু নেতাই কয়, "মুকালমুৱা বজাৰত এগৰাকী নিৰীহ মহিলাক সোপাধাৰৰ নামত অমানৱীয় কায়দাৰে মানৱৰূপী দানৱে যি আক্ৰমণ কৰিছে তাক আমি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থা অসমে নিন্দা আৰু গৰিহণা জনাইছোঁ । আজি তথ্য-প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ যুগ । এই যুগতো যে সোপাধৰাৰ নামত আতংক বিয়পাই আছে ইয়াত ৰাইজে ভোল নাযাব । যিসকলে আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁলোকক মুকালমুৱা প্ৰশাসনে চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে ।" একেদৰে সচেতন মহলেও ঘটনাৰে জড়িতসকলৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে ।
