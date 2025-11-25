ভাওনাৰ পোচাক-অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা এটা পৰিয়াল

ভাওনাৰ পোচাক-অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা এটা পৰিয়াল
ভাওনা সংস্কৃতিৰ চৰ্চা কৰা এটা পৰিয়াল । হালৰ গৰু বিক্ৰী কৰি আৰম্ভ কৰিছিল পোচাক প্ৰস্তুত কৰা এখন দোকান ।
Published : November 25, 2025 at 4:24 PM IST
ধেমাজি : অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অপৰিহাৰ্য অংগ হৈছে ভাওনা ৷ গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি ভাওনা মানেই সকলোৰে দৃশ্য়পটত ভাহি উঠে নামঘৰটোৰ কথা য’ত খোল-তাল-মৃদংগৰ মাতত ৰজনজনাই গাঁৱৰ পদূলি ৷ ভাওনাত ব্য়ৱহাৰ কৰা পোচাকযোৰকলৈও সকলোৰে মাজত হয় চৰ্চা । পিচে নিশাৰ আন্ধাৰতো জিলিকি উঠা এই পোচাক প্ৰস্তুত কৰা শিল্পীসকলৰ কথা আমি কেতিয়াবা ভাবি চাইছো নে ?
আজি আমি এনে এগৰাকী শিল্পীৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছো যিগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ আটাইগৰাকী সদস্য়ই প্ৰস্তুত কৰি আহিছে ভাওনাৰ পোচাক । গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি ভাওনা সংস্কৃতিৰ পোচাক আৰু আ-অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে ধেমাজিৰ এটা পৰিয়াল । পঢ়াৰ লগতে ভাওনা পোচাক প্ৰস্তুত কৰা কামত পিতৃক সহায় কৰিছে এজন ছাত্ৰই ৷
ধেমাজিৰ চমৰাজানৰ গাহৰি পাম ২নং টেঙাপুৰ গাঁৱৰ মৃদুল চেতিয়াৰ পৰিয়ালে বিগত ছয় বছৰ ধৰি ভাওনা আৰু ৰাসৰ নানা চৰিত্ৰৰ পোচাকৰ লগতে মণি-মুকুতা আদিৰ আ-অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰি আহিছে ৷ এই কামত সৰুৰে পৰা আটকধুনীয়াকৈ পোচাক চিলাই কৰি পিতৃৰ কামত সহায় কৰি আহিছে একাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত পিকু চুতিয়াই । সৰুৰে পৰা ভাওনা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকা পিকুই পঢ়াৰ সমান্তৰালভাৱে চলাই গৈছে ভাওনা সংস্কৃতিৰ চৰ্চা আৰু হস্ত শিল্প কামটো ৷ মৃদুল চেতিয়াই এদিনত ৪খন ৰাস আৰু পাঁচখন ভাওনাৰ বাবে পোচাক আৰু সকলো সা-সামগ্ৰী যোগান ধৰিব পাৰে ৷
মেকআপ শিল্পীৰ পৰা কেনেকৈ হ’ল ড্ৰেচ ভাণ্ডাৰ মালিক ?
ভাওনাৰ দলৰ লগত মেকআপ শিল্পী হিচাপে কাম কৰি থাকোতে এই হস্তশিল্প কৰ্মটোক নিজাববীয়াকৈ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা মনলৈ আহে মৃদুলৰ ৷ এই প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "ছয় বছৰ হ’ল । ছয় বছৰ আগত মই মেকআপমেন আছিলো ৷ তাৰ পিছত নিজে ড্ৰেচ ভাণ্ডাৰ এটা খুলিম বুলি চিন্তা কৰালো ৷ মনত থিৰাং কৰিলো আৰু ড্ৰেচ ভাণ্ডাৰ এটা খুলিলো ৷ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহিয়ে আছে । ল’ৰাটো স্কুলত পঢ়ুৱাব পাৰিছো ৷ ঘৰখন ধুনীয়াকৈ চলি আছো । মই যিহেতু নিজে বনাও গতিকে কম দামত এৰি দিব পাৰো ৷"
মূলধন কেনেকৈ গোটাইছিল ?
হালৰ গৰু বিক্ৰী কৰি অৰ্জন কৰা ধনেৰে মৃদুলে আৰম্ভ কৰিছিল ড্ৰেচ ভাণ্ডাৰ ৷ এই প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মই হালৰ গৰু এহাল বিক্ৰী কৰি ৯০ হাজাৰ পাইছিলো, তাৰে আৰম্ভ কৰিছিলো । লগতে পত্নীৰ গোটৰ পৰা ১-২লাখ টকা ধাৰ লৈছিলো ।" বৰ্তমান ঘৰৰ পদূলিতে মৃদুল ড্ৰেচ ভাণ্ডাৰ বুলি চাইনব'ৰ্ড লিখিছে মৃদুলে । ভাওনাৰ সকলো পোচাক আ-অলংকাৰ, মুকুট আদি উপলব্ধ হৈছে এই ভাণ্ডাৰত ৷
পিকুৱে কেনেকৈ সহায় কৰে পিতৃক ?
মৃদুলৰ একাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰা সন্তান পিকুৱে কয়, "মোৰ সৰুৰে পৰাই ভাওনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আছিল ৷ দেউতাই যেতিয়াই ড্ৰেচ ভাণ্ডাৰ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াৰে পৰাই সহায় কৰি আহিছো ৷ সকলো সামগ্ৰী চিলাই কৰিব পাৰিছো । পঢ়াৰ লগতে সাংস্কৃতিক দিশটো আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ।"
ধেমাজিৰ জিলাৰ চমৰাজান অঞ্চলত প্ৰলংকৰী জীয়াঢলৰ বাঢ়নী পানীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে তাণ্ডব চলাই আহিছে । অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ ঘৰ-দুৱাৰ, কৃষিভূমি সমূলঞ্চে ধবংস কৰি আহিছে বানে ৷ ইয়াৰ মাজতো এই অঞ্চলটোত মৃদুল চেতিয়াৰ ঘৰখনৰ এই সংস্কৃতি সকলোৰে বাবে আদৰ্শৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।