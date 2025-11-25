ETV Bharat / state

ভাওনাৰ পোচাক-অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা এটা পৰিয়াল

ভাওনা সংস্কৃতিৰ চৰ্চা কৰা এটা পৰিয়াল । হালৰ গৰু বিক্ৰী কৰি আৰম্ভ কৰিছিল পোচাক প্ৰস্তুত কৰা এখন দোকান ।

ভাওনাৰ পোচাক-অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 25, 2025 at 4:24 PM IST

ধেমাজি : অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অপৰিহাৰ্য অংগ হৈছে ভাওনা ৷ গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি ভাওনা মানেই সকলোৰে দৃশ্য়পটত ভাহি উঠে নামঘৰটোৰ কথা য’ত খোল-তাল-মৃদংগৰ মাতত ৰজনজনাই গাঁৱৰ পদূলি ৷ ভাওনাত ব্য়ৱহাৰ কৰা পোচাকযোৰকলৈও সকলোৰে মাজত হয় চৰ্চা । পিচে নিশাৰ আন্ধাৰতো জিলিকি উঠা এই পোচাক প্ৰস্তুত কৰা শিল্পীসকলৰ কথা আমি কেতিয়াবা ভাবি চাইছো নে ?

আজি আমি এনে এগৰাকী শিল্পীৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছো যিগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ আটাইগৰাকী সদস্য়ই প্ৰস্তুত কৰি আহিছে ভাওনাৰ পোচাক । গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি ভাওনা সংস্কৃতিৰ পোচাক আৰু আ-অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে ধেমাজিৰ এটা পৰিয়াল । পঢ়াৰ লগতে ভাওনা পোচাক প্ৰস্তুত কৰা কামত পিতৃক সহায় কৰিছে এজন ছাত্ৰই ৷

ভাওনাৰ পোচাক-অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা ধেমাজিৰ এটা পৰিয়াল (ETV Bharat Assam)

ধেমাজিৰ চমৰাজানৰ গাহৰি পাম ২নং টেঙাপুৰ গাঁৱৰ মৃদুল চেতিয়াৰ পৰিয়ালে বিগত ছয় বছৰ ধৰি ভাওনা আৰু ৰাসৰ নানা চৰিত্ৰৰ পোচাকৰ লগতে মণি-মুকুতা আদিৰ আ-অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰি আহিছে ৷ এই কামত সৰুৰে পৰা আটকধুনীয়াকৈ পোচাক চিলাই কৰি পিতৃৰ কামত সহায় কৰি আহিছে একাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত পিকু চুতিয়াই । সৰুৰে পৰা ভাওনা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকা পিকুই পঢ়াৰ সমান্তৰালভাৱে চলাই গৈছে ভাওনা সংস্কৃতিৰ চৰ্চা আৰু হস্ত শিল্প কামটো ৷ মৃদুল চেতিয়াই এদিনত ৪খন ৰাস আৰু পাঁচখন ভাওনাৰ বাবে পোচাক আৰু সকলো সা-সামগ্ৰী যোগান ধৰিব পাৰে ৷

ধেমাজিৰ চমৰাজানৰ মৃদুল চেতিয়াৰ পুত্ৰ (ETV Bharat Assam)

মেকআপ শিল্পীৰ পৰা কেনেকৈ হ’ল ড্ৰেচ ভাণ্ডাৰ মালিক ?

ভাওনাৰ দলৰ লগত মেকআপ শিল্পী হিচাপে কাম কৰি থাকোতে এই হস্তশিল্প কৰ্মটোক নিজাববীয়াকৈ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা মনলৈ আহে মৃদুলৰ ৷ এই প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "ছয় বছৰ হ’ল । ছয় বছৰ আগত মই মেকআপমেন আছিলো ৷ তাৰ পিছত নিজে ড্ৰেচ ভাণ্ডাৰ এটা খুলিম বুলি চিন্তা কৰালো ৷ মনত থিৰাং কৰিলো আৰু ড্ৰেচ ভাণ্ডাৰ এটা খুলিলো ৷ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহিয়ে আছে । ল’ৰাটো স্কুলত পঢ়ুৱাব পাৰিছো ৷ ঘৰখন ধুনীয়াকৈ চলি আছো । মই যিহেতু নিজে বনাও গতিকে কম দামত এৰি দিব পাৰো ৷"

ধেমাজিৰ চমৰাজানৰ মৃদুল চেতিয়া (ETV Bharat Assam)

মূলধন কেনেকৈ গোটাইছিল ?

হালৰ গৰু বিক্ৰী কৰি অৰ্জন কৰা ধনেৰে মৃদুলে আৰম্ভ কৰিছিল ড্ৰেচ ভাণ্ডাৰ ৷ এই প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মই হালৰ গৰু এহাল বিক্ৰী কৰি ৯০ হাজাৰ পাইছিলো, তাৰে আৰম্ভ কৰিছিলো । লগতে পত্নীৰ গোটৰ পৰা ১-২লাখ টকা ধাৰ লৈছিলো ।" বৰ্তমান ঘৰৰ পদূলিতে মৃদুল ড্ৰেচ ভাণ্ডাৰ বুলি চাইনব'ৰ্ড লিখিছে মৃদুলে । ভাওনাৰ সকলো পোচাক আ-অলংকাৰ, মুকুট আদি উপলব্ধ হৈছে এই ভাণ্ডাৰত ৷

পিকুৱে কেনেকৈ সহায় কৰে পিতৃক ?

মৃদুলৰ একাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰা সন্তান পিকুৱে কয়, "মোৰ সৰুৰে পৰাই ভাওনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আছিল ৷ দেউতাই যেতিয়াই ড্ৰেচ ভাণ্ডাৰ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াৰে পৰাই সহায় কৰি আহিছো ৷ সকলো সামগ্ৰী চিলাই কৰিব পাৰিছো । পঢ়াৰ লগতে সাংস্কৃতিক দিশটো আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ।"

ভাওনা আৰু ৰাসৰ নানা চৰিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা এটা পৰিয়াল (ETV Bharat Assam)

ধেমাজিৰ জিলাৰ চমৰাজান অঞ্চলত প্ৰলংকৰী জীয়াঢলৰ বাঢ়নী পানীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে তাণ্ডব চলাই আহিছে । অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ ঘৰ-দুৱাৰ, কৃষিভূমি সমূলঞ্চে ধবংস কৰি আহিছে বানে ৷ ইয়াৰ মাজতো এই অঞ্চলটোত মৃদুল চেতিয়াৰ ঘৰখনৰ এই সংস্কৃতি সকলোৰে বাবে আদৰ্শৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।

