ETV Bharat / state

পানীত ওপঙি বিশ্ব জয় কৰিব ওলাইছে লখিমপুৰৰ মৃদুলে: দিনে-নিশাই ওপঙি থাকিব পাৰে পানীত

মৃদুল বৰা নামৰ শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্রস্ত এজন যুৱক। কিন্তু শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাকো নেওচি তেওঁ পানীত প্ৰদৰ্শন কৰে বহু অসম্ভৱ কৌশল । এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Lakhimpur youth floating in water
পানীত ওপঙি বিশ্ব জয় কৰিব ওলাইছে লখিমপুৰৰ মৃদুলে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2026 at 3:06 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

জীৱন গোস্বামী

লখিমপুৰ : অদম্য মানসিক শক্তি, কঠোৰ অনুশীলন আৰু নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিলে লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত একোৱে প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে । তাৰেই উদাহৰণ হৈছে লখিমপুৰৰ এগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত যুৱক ।

একমাত্ৰ উচ্চ মানসিক শক্তিৰ জৰিয়তেই এইগৰাকী যুৱকে নিজৰ শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ততাকো নেওচি যোগ আৰু আসনৰ বলত এক ঐপ্সিত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে । অৱশ্যে বহুতে ইয়াক অলৌকিকতা বুলি ক'ব খুজিলেও এয়া হৈছে তেওঁৰ যোগাভ্যাসৰ সুফল ।

পানীত ওপঙি বিশ্ব জয় কৰিব ওলাইছে লখিমপুৰৰ মৃদুলে (ETV Bharat Assam)

মৃদুল বৰাৰ জগত জিনাৰ সপোন

লখিমপুৰৰ এজন যুৱক, নাম তেওঁৰ মৃদুল বৰা । তেওঁৰ আছে এক বিশেষ প্ৰতিভা । দিনে-নিশাই তেওঁ পানীত ওপঙি থাকিব পাৰে । তেওঁৰ আছে আচৰিত ধৰণে পানীত ওপঙি থাকিব পৰা কৌশল । এই ব্যতিক্রমী শৈলীৰে তেওঁ বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ লক্ষ্য লৈছে ।

উল্লেখ্য যে মৃদুল বৰা হৈছে শাৰিৰীক বাধাগ্রস্ত । তেওঁৰ চাৰি বছৰ বয়সতে এক অগ্নিকাণ্ডৰ কৱলত পৰিছিল । সৌভাগ্যক্ৰমে বহু চিকিৎসাৰ অন্তত তেওঁৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল । কিন্তু শাৰিৰীক বাধাগ্রস্ততা থাকি যায় । ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত তেনেদৰেই তেওঁ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অথবা গুৰু অবিহনে যোগ সাধনাত ব্ৰতী হয় ।

অদৃশ্যজনৰ প্ৰতি অগাধ বিশ্বাস ৰাখি তেওঁ যোগ চৰ্চা আৰম্ভ কৰে । বিশেষকৈ তেওঁ পানীৰ ওপৰত যোগ শৈলীৰ অনুশীলন কৰিবলৈ লয় । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ পানীত দহটা যোগ শৈলী প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হ'ল কোনো আশ্ৰয় বা সহায় নোলোৱাকৈ তেওঁ পানীত ওপঙি থাকিব পাৰে । এতিয়া তেওঁ এই শৈলীৰে জগত জিনিব খোজে । তেওঁৰ ইচ্ছা, পানীত ওপঙি বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িব ।

Lakhimpur youth floating in water
পানীত ওপঙি বিশ্ব জয় কৰিব ওলাইছে লখিমপুৰৰ মৃদুলে (ETV Bharat Assam)

মৃদুল বৰাৰ কথাৰে

লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ ৰাজখোৱা গাঁৱৰ লিকেশ্বৰ বৰাৰ পুত্র মৃদুল । মৃদুলে কয়, "২০০৯ চনমানৰ পৰা মই এই অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । পানীত ওপঙি থাকিব পৰাটো সহজ নহয় । প্ৰথম এক মিনিট, দুই মিনিটকৈ অভ্যাস কৰি ক্ৰমে সময় বঢ়াই গৈছিলোঁ । এতিয়া মই উপযুক্ত পুখুৰী পালে দিনে-নিশাই ওপঙি থাকিব পাৰিম । বৰ্তমান মই পানীত দহটা যোগ ক্ৰীড়া শৈলী প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ । তাৰ ভিতৰত পানীত ওপঙি থকাটো অন্যতম ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আৰু মোৰ অনুশীলনৰ ফলতে এয়া সম্ভৱ হৈছে । ইয়াৰ পিছত মই পানীৰ ওপৰত বহি লৈ কাকত-আলোচনী পঢ়াৰ চেষ্টা কৰিম ।"

Lakhimpur youth floating in water
পানীত ওপঙি বিশ্ব জয় কৰিব ওলাইছে লখিমপুৰৰ মৃদুলে (ETV Bharat Assam)

স্বাধীনতা দিৱসত বিশেষ কাৰ্যসূচী

মৃদুলে কয়, "প্ৰতি বছৰে মই স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা বিভিন্ন পুখুৰীত হাতত ত্ৰিৰংগ পতাকা লৈ ওপঙি থাকো । জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত মই এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছোঁ । ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি মোক উৎসাহ দিয়ে ।" আনহাতে, তেওঁ কয় যে নদীত এই যোগ সাধনা কৰাটো কিন্তু সম্ভৱ নহয় । কিয়নো ওপঙি থাকোতে সোঁতে উটুৱাই নি পকনীয়াত পেলাব পাৰে । সেয়ে সোঁতহীন পানীতহে এই শৈলী প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰি ।

মুখ্যমন্ত্রীয়েও প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল, এই পৰ্যন্ত চৰকাৰী সহায় পোৱা নাই

মৃদুলে লগতে কয়, "বিগত সময়ত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে মই পানীত ওপঙি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি গৈছিল । চৰকাৰীভাৱে সহায় কৰাৰ কথা কৈ গৈছিল যদিও এই পৰ্যন্ত মই একো চৰকাৰী সহায় পোৱা নাই । চৰকাৰী সহায় পোৱা হ'লে মই অধিক অনুশীলন কৰি বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢিব পাৰিলোঁহেঁতেন । মোৰ সেই লক্ষ্য আছে ।"

Lakhimpur youth floating in water
পানীত ওপঙি বিশ্ব জয় কৰিব ওলাইছে লখিমপুৰৰ মৃদুলে (ETV Bharat Assam)

এইদৰেই অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰিছে শাৰীৰিক বাধাগ্রস্ততাকো নেওচি লখিমপুৰৰ মৃদুল বৰাই । পানীত ওপঙি তেওঁ দিন-নিশা পাৰ কৰিব পাৰে । ভৱিষ্যতে পানীৰ ওপৰত বহি ওপঙি থাকি কাকত-আলোচনী পঢ়িব । সেইদৰেই তেওঁ বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িব । দুচকুত সেই সপোন লৈ বৰ্তমান অনুশীলনত ব্ৰতী যুৱকজন । অৱশ্যে তেওঁৰ এই বিশ্ব জয়ৰ সপোন সাৰ্থক কৰিবলৈ ৰজাঘৰে সঁহাৰি জনোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন ।

অলৌকিকতাৰ আঁৰৰ বিজ্ঞান

পানীৰ ওপৰত ওপঙি থকাটো বহুতে এক অলৌকিকতা বুলি ক'ব খোজে । অৱশ্যে এয়া হৈছে এক কঠোৰ অনুশীলন আৰু কৃচ্ছসাধনাৰ ফল । আনহাতে, ইয়াৰ আঁৰত আছে এক বিজ্ঞানো । পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ এক সূত্ৰৰ দ্বাৰা ইয়াক ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি । অৰ্থাৎ পানীত ওপঙি থাকিব পৰাটো কোনো অলৌকিকতা নহয়, বৰং এক বিজ্ঞানৰ সূত্ৰহে । বিজ্ঞানৰ কি সূত্ৰৰ বলত পানীত ওপঙি থাকিব পাৰি ।

আৰ্কিমিডিছৰ সূত্ৰ

পানীত কোনো বস্তু ওপঙি থাকিব পৰাৰ আঁৰৰ প্ৰধান সূত্ৰটো হৈছে আৰ্কিমিডিছৰ নীতি (Archimedes' Principle) আৰু প্লাবিতাৰ নিয়ম (Law of Flotation)। আৰ্কিমিডিছৰ নীতি অনুযায়ী যেতিয়া কোনো এটা বস্তু পানীত পেলাই দিয়া হয় তেতিয়া সেই বস্তুটো য'ত পৰিব তাৰ পৰা বস্তুটোৱে কিছু পৰিমাণৰ পানী অপসাৰিত কৰে । সেই অপসাৰিত পানীৰ ওজনৰ ঠিক একে পৰিমাণৰ এটা ঊর্ধ্বমুখী বল পানীয়ে বস্তুটোৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰে । ইয়াকে প্লৱতা বা প্লাবিতা ঊর্ধ্বমুখী বল বোলা হয় ।

ওপঙাৰ চৰ্ত

এতিয়া চাওঁ আহক, কোনো এটা বস্তু পানীত কেতিয়া ওপঙিব পাৰে ? এটা বস্তু পানীত তেতিয়াহে ওপঙিব যেতিয়া বস্তুটোৰ নিজৰ ওজন ই অপসাৰণ কৰা পানীৰ ওজনতকৈ কম বা সমান হয় । এই ক্ষেত্ৰত ঘনত্বৰ কথাও থাকে । অৰ্থাৎ বস্তু এটা পানীত ওপঙিবলৈ হ'লে ইয়াৰ গড় ঘনত্ব পানীৰ ঘনত্বতকৈ কম হ’ব লাগিব ।

উদাহৰণ হিচাপে চাবলৈ গ'লে লোৰ গজাল এটা পানীত ডুব যায়, কিন্তু লোৰে তৈয়াৰী জাহাজ এখন পানীত ভাহি থাকে । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে গজালটোৰ ঘনত্ব পানীতকৈ বেছি । আনহাতে, জাহাজখনৰ ভিতৰভাগ খালী থকা বাবে ইয়াৰ আয়তন বহুত বেছি হয় । ফলত জাহাজখনে নিজৰ ওজনতকৈ বহু বেছি ওজনৰ পানী অপসাৰিত কৰে । ইয়াৰ ফলত পানীৰ ঊর্ধ্বমুখী বলে জাহাজখনক ওপঙাই ৰাখে ।

Lakhimpur youth floating in water
পানীত ওপঙি বিশ্ব জয় কৰিব ওলাইছে লখিমপুৰৰ মৃদুলে (ETV Bharat Assam)

এজন ব্যক্তি পানীত কেনেদৰে ওপঙি থাকিব পাৰে

ওপৰৰ উদাহৰণৰ দৰে এজন ব্যক্তিয়ে পানীত সহজতে ওপঙি থাকিবলৈ হ'লে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ কিছুমান সৰল নিয়ম আৰু শৰীৰৰ সঠিক কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব । আৰ্কিমিডিছৰ সূত্ৰ অনুসৰি, যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিৰ শৰীৰে নিজৰ ওজনতকৈ বেছি পানী অপসাৰিত কৰিব, তেতিয়াই ব্যক্তিজন পানীত ওপঙি থাকিব পাৰিব । এই ক্ষেত্ৰত কেইটামান কৌশল আৰু বৈজ্ঞানিক কাৰণো আছে ।

পানীত ওপঙি থাকিবলৈ হ'লে প্ৰাথমিক চৰ্ত হৈছে শৰীৰৰ অৱস্থান । অৰ্থাৎ চিত হৈ শুব লাগিব । এই কৌশলটো হৈছে পানীত ওপঙি থকাৰ আটাইতকৈ সহজ উপায় । পিঠিখন পানীত লাগি থকাৰ বিপৰীতে মুখখন আকাশলৈ কৰি শুব লাগে । আনহাতে, মূৰটো পিছফালে হাওলাই দিব লাগে যাতে কাণ দুখন পানীত বুৰ গৈ থাকে । তেনে ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ওপৰলৈ চোৱা যায় তেতিয়া শৰীৰটো স্বাভাৱিকভাৱেই ওপঙি উঠে ।

একেদৰে বুকু আৰু পেটৰ অংশটো আকাশৰ দিশে অলপ ঠেলি ৰাখিলে শৰীৰৰ কেন্দ্ৰভাগ ওপৰলৈ উঠি আহে । হাত দুখন কাষলৈ মেলি T আকৃতিৰ কৰিব পাৰে বা নিজৰ সুবিধা অনুসৰি কোঁচাই ৰাখিবও পাৰে । আনহাতে, ভৰি দুখন পোনকৈ ৰাখিব পাৰে বা ভাঁজ কৰিও ৰাখিব পাৰে । প্ৰয়োজনত হাতৰ তলুৱাৰে পানীত লাহে লাহে তললৈ চাপ দিব পাৰে ।

মানুহৰ হাওঁফাওঁত থকা বতাহেও শৰীৰটোক পানীত ওপঙি থকাত সহায় কৰে । হাওঁফাওঁত বতাহ ভৰাই ৰাখিলে ই লাইফ জেকেটৰ দৰে কাম কৰে । দীঘলকৈ উশাহ লৈ হাওঁফাওঁত কিছু সময় বতাহ ধৰি ৰাখি খৰতকীয়াকৈ উশাহ এৰি দিব লাগে । উশাহ এৰাৰ সময়ত অতি সোনকালে এৰি দি পুনৰ দীঘলকৈ উশাহ ল'ব লাগে । কিন্তু হাওঁফাওঁ যাতে বেছি সময় খালী হৈ নাথাকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে ।

মানসিক স্থিৰতাও পানীত ওপঙি থকাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰ্ত । পানীত ওপঙিবলৈ হ'লে শৰীৰটো যিমান পাৰি শিথিল কৰি দিব লাগে । ভয় খালে বা আতংকিত হ’লে শৰীৰৰ মাংসপেশী টান হৈ পৰাৰ ফলত মানুহ পানীত ডুব যাবলৈ ধৰে । সেয়ে নিজকে শান্ত ৰাখি শৰীৰটো সম্পূৰ্ণ ঢিলা কৰি দিব লাগে । এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যে মানুহৰ শৰীৰৰ যি স্বাভাৱিক ঘনত্ব সেয়া পানীৰ প্ৰায় সমান । সেয়ে শৰীৰটো ঢিলা কৰি ৰাখিলে পানীয়ে ব্যক্তিজনক নিজেই ওপৰলৈ ঠেলি ৰাখিব ।

জৈৱিক কাৰক যেনে চৰ্বিয়েও পানীত ওপঙি থকাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । কিয়নো মানুহৰ শৰীৰত থকা চৰ্বিৰ ঘনত্ব পানীতকৈ কম । সেয়ে শৰীৰত চৰ্বিৰ পৰিমাণ অলপ বেছি থকা লোকসকলে পানীত সহজে ওপঙি থাকিব পাৰে । আনহাতে, মাংসপেশী আৰু হাড়ৰ ঘনত্ব চৰ্বিৰ তুলনাত বেছি । সেয়ে গধুৰ মাংসপেশীৰ লোকসকলে ওপঙি থাকিবলৈ অলপ বেছি কষ্ট কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে । (বিঃদ্ৰঃ এই তথ্যখিনি ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত সংযোজন কৰা হৈছে)

লগতে পঢ়ক :পূৰ্ণশিল্পম্ত প্ৰাণ পাই উঠিছে অসমৰ মুখা, গুৰু আসন, জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তিয়ে
লগতে পঢ়ক :গামোচা পিন্ধাই লিয়নক অৱসৰ: য’ত সকলোৰে ভৰসা শেষ হয়, তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় লিয়নৰ কাম

TAGGED:

পানীত ওপঙি বিশ্ব অভিলেখৰ চেষ্টা
লখিমপুৰ
যোগাসন
ইটিভি ভাৰত অসম
LAKHIMPUR YOUTH FLOATING IN WATER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.