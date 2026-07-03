দলং দিব নোৱৰা ৰকিবুল হুছেইনক সাংসদ পদ এৰাৰ দাবী ৰাইজৰ
জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙে জীয়াতুৰ ভোগাইছে ৰাইজক ৷
Published : July 3, 2026 at 2:20 PM IST
জনীয়া: "দলং এখন নিৰ্মাণ কৰি দিব নোৱৰা সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে সাংসদ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰক ৷" এখন দলং নিৰ্মাণক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ সীমামূৰীয়াৰ ছিমলাবাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে ৷ কাৰণ এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙে জীয়াতুৰ ভোগাইছে স্থানীয় ৰাইজক । সম্প্ৰতি দলঙখন মৰণ ফান্দত পৰিণত হোৱাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়ত ব্যৱস্থা । দুটা সমষ্টিৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল হোৱা বাবে কোনো বিধায়কে মেৰামতি নকৰে দলংখন । যাৰ বাবে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ৷
জানিব পৰা মতে, সৃজনগ্ৰাম সমষ্টিৰ ছিমলাবাৰী পাৰ্ট ওৱান গাঁৱৰ পৰা মন্দিয়া সমষ্টিৰ বনঘূগী গাঁৱলৈ যোৱা ৰাস্তাৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলংখন জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰাত যাতায়ত ব্যাহত হৈ পৰিছে দুয়োখন গাঁৱৰ মাজত ৷ ৰাইজে উল্লেখ কৰে যে, তদানীন্তন সাংসদ ছিৰাজুদ্দিন আজমলৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কাঠৰ দলংখন ৷ কিন্তু দলংখন সৃজনগ্ৰাম সমষ্টি আৰু মন্দিয়া সমষ্টিৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল হোৱাৰ বাবে কোনো এজন বিধায়কে মেৰামতি নকৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ৷
স্থানীয় লোকে কয়,"ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনেক দলংখন মেৰামতি কৰিবলৈ ৰাইজে আহ্বান কৰিছিলো ৷ সাংসদ হুছেইনে পৰিদৰ্শনো কৰিছিল ৷ কিন্তু ৰাইজৰ আহ্বানৰ পাছতো সাংসদগৰাকীয়ে দলংখন নিৰ্মাণ কৰিব দিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰে ৷ যিটো মন্তব্য অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিৰ ভোটাৰ হিচাবে তেওঁক ধিক্কাৰ দিছো ৷ তেওঁ সাংসদ হোৱাৰ যোগ্যতা নাই ৷ তেওঁ নিজে পদত্যাগ কৰিব লাগে ৷"
আন এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়,"দলঙখন মৰণ ফান্দত পৰিণত হোৱাত যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত চৰম অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজৰ । দৈনিক শ শ ৰাইজ আৰু স্কুল কলেজীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যাতায়ত কৰা অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ ৰাস্তাৰ ওপৰত থকা জৰাজীৰ্ণ এই দলংখনৰ বাবে সম্প্ৰতি যাতায়ত ব্যাহত হৈ পৰিছে ৷ দলং নিৰ্মাণক লৈ সাংসদ হুছেইনৰ মন্তব্য অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ৷"
লগতে পঢ়ক : কংগ্ৰেছে কৰি যোৱা ভুলৰ পৰিণাম ভূগিছে সীমান্তৰ ৰাইজে, সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত অতুল বৰাৰ মন্তব্য