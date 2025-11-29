চাহ বাগিচাৰ মাটিত বসবাস কৰিও ভূমিৰ অধিকাৰী হোৱা নাছিল কিয় ?

চাহ বাগিচাৰ মাটিত বসবাস কৰিও ভূমিৰ অধিকাৰী হোৱা নাছিল কিয় ?
চাহ শ্ৰমিকক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰাক ঐতিহাসিক ঘটনা আখ্য়া কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ
November 29, 2025
যোৰহাট: বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত শুকুৰবাৰে সদনত 'দ্য় আসাম ফিক্সেছন অৱ চিলিং অৱ লেণ্ড হ'ল্ডিংছ (সংশোধনী) আইন ২০২৫' হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ মাজতে অধ্যক্ষই গৃহীত কৰে । এই আইন অনুসৰি ৰাজ্য়ৰ তিনি লাখ ৩৩ হাজাৰ ৪৮৫ টা চাহ শ্ৰমিক পৰিয়াল ভূমিৰ অধিকাৰ গৰাকী হ'ব । ইয়াৰ পিছতেই আজি এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই ।
সাংসদগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্য়বাদ জ্ঞাপন কৰি কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অসম বিধানসভাই শুকুৰবাৰে গ্ৰহণ কৰিলে । ৰাজ্যখনৰ নেতা হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে চাহ বাগিচাৰ মালিকৰ হাতত থকা মাটি য'ত প্ৰায় ২০০ বছৰলৈ বসবাস কৰি থকা শ্ৰমিকসকলক দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, যিটো কেৱল যুগান্তকাৰী নহয়, এয়া ঐতিহাসিকো আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য কোনো স্থানত নোহোৱা এক ঘটনা । এই সিদ্ধান্তৰ ফলত অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকল অসমৰ ভূমিপুত্ৰ হিচাপে গণ্য হ'ব ।" শনিবাৰে যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত এইদৰে মন্তব্য় কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ।
চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে ইয়াৰ পূৰ্বে ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি সাংসদগৰাকীয়ে পুনৰ কয়,"চাহ বাগিচাৰ লোকসকলে অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিক সকলোতে অৱদান আগবঢ়োৱাৰ পাছত তেওঁলোকে চাহ বাগিচাৰ মাটিত বসবাস কৰি থাকিও তাৰ ভূমিৰ অধিকাৰী হোৱা নাছিল । ইয়াৰ কাৰণ আছিল, চাহ বাগিচাৰ ভূমি চাহ বাগিচাৰ মালিকৰ নামত লীজত আছিল । এই লীজৰ পৰা অনাটো যথেষ্ট কঠিন কাম আছিল । ইয়াৰ বাবে এখন আইন কৰিবলগীয়া হৈছিল। যিখন আইন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেবিনেটত উত্থাপন কৰিলে আৰু বিধেয়কখন আইনত পৰিণত হ'ল ।"
"এই আইনখনে চাহ বাগিচাত বসবাস কৰা তিনি লাখ ৩৩ হাজাৰ ৪৮৫ চাহ শ্ৰমিক পৰিয়ালক এতিয়া ভূমিৰ অধিকাৰী হোৱাত সহায় কৰিব । বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উভয়তে ৮২৫ খন চাহ বাগিচাত বসবাস কৰা এই শ্ৰমিকসকলে এতিয়া এক বিঘা ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব । এতিয়া এই বাগিচাসমূহৰ মানুহে আনন্দ কৰিছে ।" এইদৰে উল্লেখ কৰি লগতে সাংসদগৰাকীয়ে কয়, " চাহ শ্ৰমিকসকলক ৰাজ্য চৰকাৰে ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়াৰ বাবদ কেইবাশ কোটি টকা খৰচ কৰিব লাগিব ।"
সাংসদগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "আনহাতে বাগিচা অঞ্চলত ১১৯খন মডেল স্কুল হৈছে, ফলত চাহ বাগিচা অঞ্চলত শৈক্ষিক দিশত যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে । চাহ বাগিচাৰ মালিকসকলক অৰ্থোডক্স চাহ, গ্ৰীণ টী, স্পেচিয়েল চাহ উৎপাদনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে ।"