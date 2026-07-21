ETV Bharat / state

উজনিত এনেকুৱা বান কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলো: বানাক্ৰান্তৰ কাষত গৌৰৱ গগৈ

বানাক্ৰান্তৰ কাষত উপস্থিত হৈ সাহায্য বিতৰণ কৰি অভাৱ-অভিযোগ, দুখ-দুৰ্দশাৰ বুজ ল'লে গৌৰৱ গগৈয়ে । প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ তথ্য আদান-প্ৰদানত ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত বুজাবুজি নথকাৰ অভিযোগ ।

Gaurav Gogoi visited Jorhat flood
যোৰহাটত বানাক্ৰান্তৰ কাষত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 8:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : "ৰাইজ যথেষ্ট অসুবিধা আৰু বিপদত আছে । উজনি তথা যোৰহাট, শিৱসাগৰত আমি ইমান পানী ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলোঁ । ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ৰাইজে বানত বুৰি যাব বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিল । বানাক্ৰান্তসকল এতিয়া বহু সমস্যা আৰু অসুবিধাত আছে । যোৰহাট জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ম ।" মঙলবাৰে বানাক্ৰান্তৰ কাষত থিয় দি অভাৱ-অভিযোগৰ বুজলৈ এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ।

বান শিবিৰত উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্তসকলৰ দুখ-দুৰ্দশাৰ কথা বুজ লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "সকলোৰে ঘৰৰ সামগ্ৰী পানীৰ তলত যদিও একাংশই তাৰ মাজতে নিজৰ ঘৰৰ বস্তুখিনি বচাবলৈ সক্ষম হৈছে । বানপীড়ত ৰাইজৰ দুখৰ সময়ত আমি তেওঁলোকৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ । ইয়াৰ আগতেও কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যেক জিলা কংগ্ৰেছক ইতিমধ্যে পৰামৰ্শ দিয়া গৈছে যে য'ত যেনেকৈ পাৰে ৰাইজৰ লগত থিয় দিয়ক, বানাক্ৰান্তক সহায় কৰক ।"

যোৰহাটত বানাক্ৰান্তৰ কাষত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

লগতে তেওঁ কয়, "বানাক্ৰান্ত স্থানসমূহলৈ আমি গৈছোঁ, আৰু যাবলৈ বাকী আছে । ৰাইজৰ পৰা সকলো বুজ ল'ম তথা তথ্যবোৰ আমি আগতে বিভিন্ন ঠাইত ভ্ৰমণ কৰি যোগাৰ কৰি ল'ম । ইয়াৰ পিছত সকলোবোৰ ৰাজ্যবাসীক অৱগত কৰিম ।"

আনহাতে, ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিত সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সমালোচনা কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "ইয়াৰ আগতেও মোৰ ওচৰত তথ্য আছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যিদৰে এনডিআৰএফ পাব লাগে আমি পোৱা নাই । এছডিআৰএফৰ ক্ষেত্ৰতো যিদৰে খৰচ কৰিব লাগে, সেয়া কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । ইয়াত গাফিলতি আছে বা সেয়া প্ৰকাশ পাইছে । বানাক্ৰান্তসকলৰ ওচৰলৈ আৰু বিভিন্ন স্থানলৈ যাম । তেওঁলোকৰ খবৰ লৈ আগন্তুক দিনত কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি চাই আছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "য'ত য'ত আমি যাব পাৰোঁ সেই স্থানলৈ যাম আৰু বুধবাৰে শিৱসাগৰলৈ যোৱাৰো পৰিকল্পনা লৈছোঁ । য'ত য'ত আমি যেনেকৈ যিদৰে খবৰবোৰ পাই আছোঁ সেই স্থানলৈ যাম আৰু আমি যাব নোৱৰা স্থানসমূহলৈ দলৰ সতীৰ্থসকলক যাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা বানপানীৰ সাহায্য, খোৱাপানী, বিস্কুট আদি যিদৰে সহায় কৰিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব ।"

Gaurav Gogoi visited Jorhat flood
যোৰহাটত বানাক্ৰান্তৰ কাষত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, নাগালেণ্ডত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ফলত উজনিত বানে সংহাৰী ৰূপ লৈছে বুলি কোৱা প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "আমি বিভিন্নজনৰ পৰা শুনি আছোঁ যে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কাষতে লাগি থকা নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ পৰা বানৰ কোনো ধৰণৰ খবৰ নাপালে । ফলত আমি দেখা পাইছোঁ যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কথাবাৰ্তা আৰু কোনো ধৰণৰ বুজাবুজি নথকাৰ লগতে কোনো তথ্যপাতি নিদিয়ে ।"

তেওঁৰ অভিযোগ, "ইয়াৰ আগতেও আমি দেখা পাইছোঁ যে সীমান্ত অঞ্চলৰ যি সমস্যা আৰু সীমান্ত অঞ্চলত সীমাক লৈ যি সমস্যা, সেই সমস্যা লৈয়ো নাগালেণ্ড চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কথাবাৰ্তা প্ৰকাশ নহয় বা চলা নাই । আজি পুনৰ আৰু এটা আমি উদাহৰণ দেখা পাইছোঁ ।"

Gaurav Gogoi visited Jorhat flood
যোৰহাটত বানাক্ৰান্তৰ কাষত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

লগতে গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে যেতিয়া কেন্দ্ৰত ইউপিএ চৰকাৰ আছিল, আমাৰ এটা চেষ্টা আছিল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত বিশেষকৈ বানপানী, খহনীয়া আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আদি সম্পৰ্কত আমাৰ বিভিন্ন বিষয় আদান-প্ৰদান কৰা এটা সম্বন্বয় থাকিব । ফলত এনে ব্যৱস্থা থাকিলে আমি বিভিন্ন পদক্ষেপ আৰু সচেতনতা ল'ব পাৰিম । কিন্তু চৰকাৰে শিক্ষা ল'ব পাৰিবনে নাই সেয়া গম পোৱা নাই ।

উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাট, টীয়ক, যোৰহাট নগৰাঞ্চলৰ বানাক্ৰান্তসকলৰ পৰিস্থিতি বুজ লোৱা লগতে বান সাহায্য প্ৰদান কৰে আৰু বানাক্ৰান্তসকলৰ দুখ-দুৰ্দশাৰ বুজ লয় ।

লগতে পঢ়ক :এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে যোৰহাটত হাহাকাৰ বন্যাৰ্তৰ, থাকিবলৈও নাই উপযুক্ত ঠাই
লগতে পঢ়ক :অপাৰেশ্বন জল ৰাহাত: উজনি অসমত বানাক্ৰান্তৰ কাষত ভাৰতীয় সেনা

TAGGED:

গৌৰৱ গগৈ
যোৰহাটত বান
বানাক্ৰান্তৰ ওচৰত গৌৰৱ গগৈ
ইটিভি ভাৰত অসম
GAURAV GOGOI VISITED JORHAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.