শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ তিথি: ধুতি পিন্ধি ভকতৰ শাৰীত বহিল গৌৰৱ গগৈ
সলনি হ’ল গৌৰৱ গগৈ ৷ ধৰ্মীয় সাজ-পাৰ পৰিধান কৰি ভকতৰ সৈতে নাম প্ৰসংগত বহিল গগৈ ৷
Published : June 1, 2026 at 5:23 PM IST
যোৰহাট: এইবাৰ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গ’ল লোকসভাৰ বিৰোধী উপ-দলপতি তথা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক ৷ ধৰ্মীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি তেওঁ সোমবাৰে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ তিথি উপলক্ষে ভকত-বৈষ্ণৱসকলৰ সৈতে নামপ্ৰসংগত ভাগ লয় ৷
সাংসদগৰাকীয়ে অসমবাসী ৰাইজৰ মংগল, অসমৰ সুস্থ সৱল পৰিস্থিতিৰ বাবে ভগৱান ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে । লগতে ৰাইজ লগত একাত্মক হৈ সকলোৰে সমস্যা আৰু দুখ দুৰ্দশা বুজ লোৱাও দেখা গৈছে ।
সাংবাদিকৰে সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ তিথি উপলক্ষে আমি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আহি প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ৷ সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে শান্তি, সম্প্ৰীতিৰে জীয়াই থাকে ৷ সকলোৰে মংগলৰ কামনা কৰিছো ৷’’
ফেচবুকত তেওঁ কয়, ‘‘আজি টীয়কৰ পবিত্ৰ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত উপস্থিত হৈ গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা লৈ পৰমেশ্বৰৰ কৃপা আৰু আশীৰ্বাদ কামনা কৰিলো । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ অসমৰ সমূহ ৰাইজৰ সুখ-শান্তি, সু-স্বাস্থ্য, ঐক্য, সম্প্ৰীতি আৰু সৰ্বাংগীন মংগলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনালো । হৰিনামৰ মহিমাই যেন সকলোৰে জীৱন পবিত্ৰ কৰে, সমাজত সত্য, ধৰ্ম আৰু ভক্তি ভাবৰ প্ৰসাৰ ঘটাই আৰু প্ৰভুৰ অপাৰ কৃপা সদায় অসমবাসীৰ ওপৰত বৰষি থাকে - তাৰেই কামনাৰে প্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালো ।’’
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মূল্যবৃদ্ধি প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে ৰাইজ বৰ্তমান কষ্টত আছে । যি হাৰত পেট্ৰ’ল, ডিজেলৰ দামৰ লগতে বজাৰত সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে ৷ ফলত ৰাইজ কষ্টত থাকিবলগীয়া হৈছে । যি সময়ত দুখীয়া মানুহক আৰ্থিক সহায় দিব লাগে, সেই সময়ত ধনীসকল ধনী হৈ গৈ আছে । শিক্ষা, স্বাস্থ্য আদি কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে মূল্যবৃদ্ধিয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ ছাত্র-ছাত্ৰী পৰা সৰ্বসাধাৰণ সকলো ৰাইজ জুৰুলা হৈ পৰিছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘উচ্চশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নৱপ্ৰজন্ম কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ পৰীক্ষা পৰা হোষ্টেলৰ মাচুল সকলো বৃদ্ধি হৈছে ৷ ফলত নৱপ্ৰজন্মই প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে ৷ নিৰ্বাচনৰ আগতে সুলভ মূল্যত ৰেচনকাৰ্ড থকা সকলে দাইল, চেনী পাইছিল ৷ কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছত সেয়াও বন্ধ হ’ল, এয়া নিৰ্বাচনী জুমলাৰ বাহিৰে একো নহয় । নিৰ্বাচনৰ আগতে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্বাচনৰ পাছতে বাতিল হৈ যায় । ৰাইজক অন্যায় কৰা হ’ল, এনে ৰাজনীতি ৰাইজে ভাল নাপায় ৷’’
|লগতে পঢ়ক : গুৰু বন্দনাৰে মুখৰিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ-সত্ৰনগৰী