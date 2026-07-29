ETV Bharat / state

২০২৪ৰ পাছত ২০২৬ত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাটোৱে চৰকাৰখন ব্যৰ্থতাৰ প্ৰমাণ: গৌৰৱ গগৈ

ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অনিয়ম প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ক লৈ সংসদত সৰৱ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৷

MP GAURAV GOGOI
প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাটোৱে চৰকাৰখন ব্যৰ্থতাৰ প্ৰমাণ (MP GAURAV GOGOI fb)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : চলিত বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অনিয়ম প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ ধ্বনি ভোটৰ জৰিয়তে লোকসভাত গৃহীত হয় । বুধবাৰে লোকসভাত ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অনিয়ম প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ উত্থাপনৰ পাছতে শাসক বিৰোধীৰ মাজত বিতৰ্ক অনুষ্ঠিত হয় ৷ সেই বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৷

ভাষণৰ আৰম্ভণিতে গগৈয়ে অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিত ৭০ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা উত্থাপন কৰি ৰাজ্যখনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এক জৰুৰী সাহাৰ্য পেকেজ ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী জনায় । ইয়াৰ পিছতে পৰীক্ষা সংক্ৰান্তীয় সংশোধনী বিধেয়কখনৰ সন্দৰ্ভত বক্তব্য ৰাখি সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে, এই বিধেয়কখন প্ৰদৰ্শনকামিতাৰ বাদে আন একো নহয় ।

সাংসদ গগৈয়ে কয়,"এই বিধেয়কখনে বাস্তৱত নীট আৰু ইউজিচি সদৃশ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল ৰোধ কৰা বা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰকৃত সংস্কাৰ কৰিব নোৱাৰে ৷ ২০২৪ চনটো একে উদ্দেশ্যেৰে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বুলি আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল যদিও ২০২৬ চনতো পুনৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাটোৱে চৰকাৰখনৰ ব্যৰ্থতাকে প্ৰমাণ কৰে ৷"

ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ৰেকৰ্ড ব্যুৰ' চমুকৈ এনচিআৰবিৰ তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ কয়,"দেশত বৃদ্ধি পোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ আত্মহত্যাৰ সংখ্যাই শিক্ষা খণ্ডৰ চৰম অৱহেলিত অৱস্থাক প্ৰতিফলিত কৰে ৷ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ কাৰ্যকালত ২১ জন শিক্ষাৰ্থীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ পিছতো নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি লগে লগে পদত্যাগ কৰিব লাগিছিল ৷ কিন্তু ছাত্ৰ আন্দোলনত সেও মানি পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ তৎমুহূৰ্ততে তেওঁক সংসদত ফুলৰ মালাৰে আদৰণি জনোৱা কাৰ্যক গৰিহণা দিছো ৷"

এনটিএক লৈ তেওঁ কয়,"নেশ্বন্যেল টেষ্টিং এজেন্সীৰ অনুমোদিত পদৰ সংখ্যা ৩৪ টা আৰু ইয়াৰে ১০-১১ টা পদ খালী থকাৰ পিছতো ৪৭ জন লোকক নিলম্বন আৰু বদলি কৰিলে চৰকাৰে ৷"

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়,"সাবিত্ৰীবাই ফুলে, ভগৎ সিঙৰ দৰে মহান বিপ্লৱীসকলৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ৰাজপথলৈ ওলাই অহা যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত লাঠিচালনা, কন্দুৱাগেছ আৰু ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত চলোৱা শাৰীৰিক নিৰ্যাতনকো ধিক্কাৰ । বিহাৰত আৰক্ষীয়ে একে-৪৭ (AK-47) চলোৱাৰ দৃশ্য স্পষ্ট হৈ আছে ৷ গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ লাগে আৰু ক্ষমা খুজিব লাগে ৷ আন্দোলনকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আশ্ৰয় আৰু খাদ্য যোগান ধৰা পিতৃ-মাতৃ, অধিবক্তা, বেচৰকাৰী সংগঠন আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহক ধন্যবাদ জনাইছো ৷"

লগতে পঢ়ক: ‘প্ৰধান শত্ৰু আৰএছএছ, তেওঁলোকে বিচাৰে আপুনি অন্ধভক্ত হওক’: লোকসভাত ৰাহুলৰ বিস্ফোৰণ

TAGGED:

সাংসদ গৌৰৱ গগৈ
ৰাজহুৱা পৰীক্ষা সংশোধনী বিধেয়ক
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
এনটিএ
MP GAURAV GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.