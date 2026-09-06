সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্ন, মিত্ৰতা ভংগ কৰিবলৈ মিত্ৰতা হৈছিল কেতিয়া ?

সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্ন, মিত্ৰতা ভংগ কৰিবলৈ মিত্ৰতা হৈছিল কেতিয়া ?
অখিল গগৈৰ বিজেপিৰ প্ৰতি নৰম নে গৰম সেইটো কোনেৱে বুজি নাপালে- সাংসদ গগৈ
Published : September 6, 2026 at 9:22 PM IST
শিৱসাগৰ : মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগক লৈ কুমেৰু আৰু সুমেৰুত অৱস্থান কৰিছে দুই গগৈয়ে ৷ মিত্ৰতাক লৈ দুই গগৈৰ মাজত চলিছে বাক যুদ্ধ ৷ কেতিয়াবাই যদি মিত্ৰতাক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছ সমালোচনা কৰিছে আন কেতিয়াবা আকৌ অখিল গগৈক উভতি ধৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই ৷
এইবাৰ মিত্ৰতাক লৈ সৰৱ হ'ল প্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ৷ মিত্ৰতাৰ সন্দৰ্ভত দেওবাৰে সাংসদ তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গগৈয়ে কয়,"মই ভাবো মিত্ৰতা হলেহে মিত্ৰতা ভংগ হ'ব ৷ মিত্ৰতা ভংগ কৰিবলৈ মিত্ৰতা কেতিয়া হৈছিলে ৷ মিত্ৰতাৰ এটা সোৱাদ থাকিব লাগে, কিন্তু আমি মিত্ৰতাৰ সোৱাদ নাপালো ৷ প্ৰথম অৱস্থাত ধিং সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীত্বক লৈ অলপ মিঠা সোৱাদ পাইছিলো যদিও পাছত সেই সোৱাদ নোহোৱা হ'ল।"
বিধায়ক অখিল গগৈক সমালোচনা কৰি সাংসদ গৌৰৱে কয়," আগতে যি কথা আছিল, মিত্ৰতাৰ পাছতো একে ধৰণৰ কথা কৈ আছে ৷ সেই কাৰণে মই ভাবে মিত্ৰতা হ'ল কেতিয়া ? কিন্তু বিজেপি নেতা আৰু অখিল গগৈৰ ভাষ্যৰ মিলি আছে । অন্তৰত মিল আছে নে ৰাতি ৰাতি বিজেপি দলৰ নেতাৰ সৈতে ফোন কথা পাতে ৷ বিজেপিয়ে যি কয় তেওঁ সেইটোকে কয় ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱাৰ সম্পৰ্কত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কোৱা কথাৰ আঁত ধৰি সাংসদ গগৈয়ে কয়,"তেতিয়া এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী দেখাি নাই বুলি প্ৰশংসা কৰিছিল ৷ কেইদিনমানৰ পূৰ্বে পানীত নামিবলৈ তেওঁহে বাধ্য কৰাইছিল বুলি দাবী কৰিছিল ৷ এতিয়া তেওঁৰ কোনটো কথা সঁচা ?"
সাংসদ গগৈয়ে কয়,"তেওঁৰ পৰা মিত্ৰতাৰ সুৰটো আমি শুনাই নাই ৷ কিন্তু বিধানসভাৰ মজিয়াত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গৰম আৰু বিধানসভাৰ বাহিৰত নৰম ৷ গৰম-নৰম কিয় হৈ থাকে ৷ প্ৰকৃতে কোনটো আচল ? অখিল গগৈ বিজেপিৰ প্ৰতি নৰম নে গৰম সেইটো কোনেৱে বুজি নাপালে, সেই কাৰণে মই বাদ দিলো ৷"
লগতে পঢ়ক:বাঘেলৰ অভিজ্ঞতা অসম কংগ্ৰেছৰ বাবে অমূল্য হ'ব : গৌৰৱ গগৈ