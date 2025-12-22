যাৰ মৃত্যুত অসমে কান্দিছিল, তেওঁক স্মৰণ কৰিবলৈ অলপো সময় নহ’ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ; মোদীৰ বিৰুদ্ধে মুখৰ গৌৰৱ গগৈ

যাৰ মৃত্যুত অসমে কান্দিছিল, তেওঁক স্মৰণ কৰিবলৈ অলপো সময় নহ’ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ; মোদীৰ বিৰুদ্ধে মুখৰ গৌৰৱ গগৈ
প্ৰধানমন্ত্রীৰ অসম ভ্ৰমণত উপেক্ষিত হৈ ৰ’ল জুবিন গাৰ্গ ! মোদীক গৌৰৱ গগৈয়ে কৰে কটু সমালোচনা ৷
Published : December 22, 2025 at 1:53 PM IST
তিনিচুকীয়া : দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শনিবাৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেওবাৰে উভতি যায় । অসম ভ্ৰমণৰ এই কালছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশ লয় ৷ কিন্তু প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণকালত এবাৰলৈও অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ নাম উচ্চাৰণ নকৰিলে ৷
আনকি তেওঁৰ অসম ভ্ৰমণৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে এক্স কিম্বা সামাজিক মাধ্যেমত শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ সভাতো বাদেই প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে সামাজিক মাধ্যমটো এবাৰলৈও নাম নল’লে জুবিন গাৰ্গৰ ৷ যাক লৈ সৰৱ হৈ পৰিছে বিৰোধী ।
দেওবাৰে তিনিচুকীয়াৰ এক সভাত অংশ লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনা কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘দুই দিন অসমত প্ৰধান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে থাকিও জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাবলৈ সময় নাপালে ৷ যাৰ মৃত্যুত লাখ লাখ অসমৰ জনগণ ওলাই আহিছিল, সেইজন জুবিনৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগত এষাৰ কথা ক’বলৈ, মাত মাতিবলৈ সময় নহ'ল ।’’
আনকি বিয়লি ভাগত এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমতো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ।
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত থাকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ । সভাপতিগৰাকীয়ে তিনিচুকীয়া জিলাত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে প্ৰথমে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আঞ্জাও জিলাত ৮ ডিচেম্বৰত অকাল মৃত্যু হোৱা গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাৰ ২০ জন শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ৷
তাৰ পাচতে জল জীৱন মিছনসমূহৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাকুমত এক প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে । পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এক যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হয় ৷
তিনিচুকীয়া ভ্ৰমণৰ এই কালছোৱাত সাংসদ গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কটাক্ষ কৰি কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমক কি দিলে ? মূল্যবৃদ্ধি দিলে, বাগিচা বন্ধ কৰিলে, নিবনুৱা সমস্যা দিলে, যাৰ বাবে কৰ্মৰ সন্ধানত অসমৰ বাহিৰলৈ গৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হ’ব লগা অৱস্থাত পৰিছে । এইখন চৰকাৰক সমালোচনা কৰিবলৈ অধিকাৰ নাই, যেতিয়াই সমালোচনা কৰিব তেতিয়াই জেললৈ পঠিয়াই দিয়ে ।’’
নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ পাৰিব একমাত্ৰ জনসাধাৰণে । এইবাৰ যুজঁ এখন হ'ব অসমৰ জনসাধাৰণ বনাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ ৰাইজে যুঁজিব, ৰাইজে জিকিব । মোৰ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈয়ে মই অসমৰ সেৱক বুলি কৈছিল, কিন্তু হিমন্তই - মই অসমৰ ৰজা, মোৰ মতে চলিব লাগিব বুলি কয়- এয়াই হৈছে বৰ্তমানৰ অসমৰ পৰিৱেশ ।’’