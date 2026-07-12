ETV Bharat / state

বিজেপি আৰু আৰএছএছ ভগৱান ৰামৰ বেপাৰী : ৰাম মন্দিৰকাণ্ড সন্দৰ্ভত বিহাৰৰ সাংসদ অখিলেশ প্ৰসাদ সিঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ দানপাত্ৰক ধন আত্মসাতৰ কাৰ্যক সাংসদ অখিলেশ প্ৰসাদ সিঙে গৰিহনা দিছে ৷ লগতে পঘটনাক লৈ প্ৰদানমন্ত্ৰীৰ মৌনতাৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৷

ram mandir donation theft case
ৰাম মন্দিৰকাণ্ড সন্দৰ্ভত বিহাৰৰ সাংসদ অখিলেশ প্ৰসাদ সিঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 12, 2026 at 2:55 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ দানপাত্ৰৰ ধন চুৰি আৰু বিত্তীয় অনিয়মৰ ঘটনাকলৈ কংগ্ৰেছ দলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত বিহাৰৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ড৹ অখিলেশ প্ৰসাদ সিঙে এই সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ।

সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "ৰাম মন্দিৰৰ এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰ নাইবা বিজেপি দলৰ তৰফৰ পৰা কোনো জবাবদিহি কৰা হোৱা নাই । ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা গঠিত এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদনত বহু গম্ভীৰ প্ৰশ্ন আৰু বিসংগতি সন্মুখলৈ আহিছে । কিন্তু এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট স্পষ্টিকৰণ এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই । তিনিটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত উদয় হৈছে ।’’

ড৹ অখিলেশ প্ৰসাদ সিঙে কয়, ‘‘খোদ প্ৰধানমন্ত্রীৰ তদাৰকিত মন্দিৰৰ ট্ৰাষ্ট গঠন হোৱাৰ পাছত হোৱা এই ঘটনাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব । যদি সকলো ঠিক আছিল তেন্তে সম্পত ৰাই আৰু অনিল মিশ্ৰৰ ইস্তফা কিয় লোৱা হ'ল । যদি একো বেয়া হোৱা নাই তেন্তে কংগ্ৰেছে দাবী কৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদাৰকত স্বতন্ত্র তদন্ত কৰাত চৰকাৰে কিয় ভয় খাইছে । এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘দেশে জানিব বিচাৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত কিয় মৌন হৈ আছে । সম্পত ৰায়, অনিল মিশ্ৰ, গোবিন দেৱগিৰি, গোপাল ৰাও আৰু ট্ৰাষ্টৰ অন্য পদাধিকাৰী এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা জবাবদিহি হোৱাৰ পৰা আঁতৰত থাকিব নেকি । গোটেই ট্ৰাষ্ট কাঠগড়াত থকা সময়ত কিয় সৰু সৰু কৰ্মচাৰী সকলক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সত্য সন্মুখলৈ অহাক লৈ ভয় খাইছে নেকি । ঘটনা সন্দৰ্ভত শীৰ্ষ পৰ্যায়ত কিয় গ্ৰেপ্তাৰী হোৱা নাই ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কংগ্ৰেছ দলৰ দাবী হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত দেশবাসীৰ সন্মুখলৈ আহি উত্তৰ দিব লাগে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে স্পষ্ট কৰিব লাগে যে ট্ৰাষ্টৰ গঠনৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ৰ কি ভূমিকা আছিল ? ইমান ভয়ংকৰ আৰোপৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্রী কিয় মৌন হৈ আছে ? এই ঘটনাত জড়িত সকলো শীৰ্ষ পদাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে ।’’

‘‘আনহাতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অধীনত ঘটনাত স্বতন্ত্র তদন্ত হ'ব লাগে । কংগ্ৰেছ দলে আৰম্ভনীৰ পৰাই এই দাবী কৰি আহিছে । তেনে নহ'লে সকলো কথা স্পষ্ট নহ'ব । ট্ৰাষ্টখনক শীঘ্ৰে ভংগ কৰিব লাগে । ভংগ কৰি এখন নতুন বিশ্বাসযোগ্য ট্ৰাষ্ট গঠন কৰিব লাগে । মন্দিৰত দিয়া দানৰ ফৰেঞ্চিক অডিট হ'ব লাগে । প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিব লাগে ।’’

‘‘ভগৱান ৰাম কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সম্পত্তি নহয় । ভগৱান ৰাম কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস । ভগৱান ৰামৰ নামত সংগ্ৰহ হোৱা ধন লুট হোৱাৰ ঘটনা গাপ দিব বিচৰাটো দেশৰ ধাৰ্মিক চেতনাৰ প্ৰতি অপমান ।"

সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "আমি ভগৱান ৰামৰ পূজাৰী আৰু আৰ এছ এছ-বিজেপি ভগৱান ৰামৰ বেপাৰী । সেই কথা স্পষ্ট হ'ল যে কিদৰে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ-এ চান্দাৰ বেপাৰ কৰি আছে । ৰাম মন্দিৰৰ ঘটনাকলৈ দেশবাসী দুখিত হৈ আছে । আস্থাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হোৱাটো দেশবাসীয়ে কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে । যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে দেশৰ সকলো চহৰত এই ঘটনা সম্পৰ্কে ৰাইজক অৱগত কৰিবৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । যেতিয়ালৈকে উচ্চতম ন্যায়লয়ৰ ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা এই ঘটনাৰ স্বতন্ত্র তদন্ত নহয় তেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছ দল শান্ত হৈ নাথাকে ।"

দেওবাৰে আয়োজিত এই সংবাদমেলত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ উপদেষ্টা আব্দুল খালেক, জ্যেষ্ঠ নেতা সত্যব্ৰত কলিতা আৰু সুনীল চেত্রীকে ধৰি কেইবাজনো নেতা উপস্থিত থাকে ।

  • মুখ্যমন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ আব্দুল খালেক :

জুবিন গাৰ্গৰ পেইণ্টিঙৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অলপতে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি অঁকাৰ কথা কৈছিল । মুখ্যমন্ত্রীৰ এই মন্তব্য সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।

তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি আঁকিব কৈছে । এই কথাটো আন কোনোবাই কোৱা হ'লে তেওঁৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰদোহৰ গোচৰ ৰুজু হ'লহেতেন । আমি সকলোৱে জানো যে পৰেশ বৰুৱা এটা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী । ভাৰত চৰকাৰে নিষিদ্ধ ঘোষিত কৰা সংগঠন এটাৰ মুৰব্বীৰ ছবি আঁকিবলৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে আহ্বান জনাইছে । এতিয়া মুখ্যমন্ত্রীৰ ক্ষেত্রত কি হ'ব । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীৰ স্থিতি এইক্ষেত্রত কি হ'ব । ব্যৱস্থা ল'ব নে নাই । মুখ্যমন্ত্রীয়ে নতুন প্ৰজন্মক কোন দিশে লৈ যাব বিচাৰিছে । মুখ্যমন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীয়ে ব্যৱস্থা লোৱাটো আমি বিচাৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক : ভগৱানৰ মন্দিৰত চুৰি কৰাটো ডাঙৰ পাপ: ৱাজেদ আলী চৌধুৰী

লগতে পঢ়ক : ৰাম মন্দিৰ অনুদান আত্মসাৎৰ গোচৰ : ৪৫ দিনৰ CCTV ফুটেজত ধৰা পৰিছে ৭০ টা চুৰিকাণ্ড

TAGGED:

ৰাম মন্দিৰৰ দানপাত্ৰৰ ধন চুৰি
বিহাৰৰ সাংসদ অখিলেশ প্ৰসাদ সিং
ৰাম মন্দিৰৰ কেলেংকাৰী
প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী
RAM MANDIR DONATION THEFT CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.