ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা এদিনৰ পেৰ’লত অমৃতপাল সিং
আইতাকৰ শেষকৃত্যত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছে অমৃতপাল, অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ ৰীতি-নীতি সম্পন্ন কৰি পুনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ আহিব লাগিব বন্দী সাংসদগৰাকী...
Published : November 14, 2026 at 12:32 PM IST
মৰাণ: ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত দিন পাৰ কৰা ৱাৰিছ পঞ্জাৱ দে'ৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙে এদিনৰ বাবে পেৰ’ল লাভ কৰিলে ।
যোৱা দেওবাৰে অমৃতপাল সিঙক আইতাক চৰণ কৌৰৰ মৃত্যু হোৱাত আইতাকৰ শেষকৃত্যত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অমৃতসৰৰ আদালতে এদিনৰ পেৰ’ল মঞ্জুৰ কৰিছে ।
বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা অমৃতপালক আজি তথা ১৪ নৱেম্বৰত পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ এটা দলে পঞ্জাৱলৈ লৈ যায় । আইতাকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু পৰৱৰ্তী ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি সম্পন্ন কৰাৰ বাবে পৰিয়ালে অধিক সময়ৰ পেৰ’ল বিচাৰিছিল যদিও আদালতে মাত্ৰ এদিনৰ বাবেহে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে বুলি পালৰ অধিবক্তাই জানিবলৈ দিছে ।
পৰিয়ালৰ লোকে শেষকৃত্যৰ সকলো ধৰ্মীয় পৰম্পৰা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে অমৃতপালক পেৰ’লত ৰখাৰ অনুমতি বিচাৰিছিল যদিও আদালতে কেৱল ১৪ নৱেম্বৰৰ বাবেহে অনুমতি প্ৰদান কৰে।
সেয়ে শনিবাৰে আইতাকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু পৰৱৰ্তী ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি সম্পন্ন কৰি অমৃত পাল সিং পুনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ আহিব লাগিব । উল্লেখ্য যে যোৱা ২০২৩ চনৰ ২৩ এপ্ৰিলৰ পৰা অমৃতপাল ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে । ২০২৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত অমৃতসৰ জিলাৰ অজনালা আৰক্ষী থানাত সংঘটিত আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছত পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়ত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।
এই সন্দৰ্ভত অমৃতপাল সিঙৰ অধিবক্তাই সাংবাদিকৰ আগত কয়," আইতাকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু পৰৱৰ্তী ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি সম্পন্ন কৰাৰ বাবে পৰিয়ালে অধিক সময়ৰ পেৰ’ল বিচাৰিছিল । অৱেশ্যে আদালতে মাত্ৰ এদিনৰ বাবেহে তেওঁক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ।"
ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ৱাৰিছ পঞ্জাৱ দে'ৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙসহ ৯ খালিস্তানী কাৰাবন্দীক ৰখা হৈছিল যদিও আনসকলক ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, কাৰাগাৰত থাকিয়েই লোকসভা নিৰ্বাচনত পঞ্জাৱৰ খাদুৰ চাহাব সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ৱাৰিছ পঞ্জাৱ দে'ৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক:হত্যাত অভিযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিক দেৰগাঁৱত আৰক্ষীৰ জালত