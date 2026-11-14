ETV Bharat / state

ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা এদিনৰ পেৰ’লত অমৃতপাল সিং

আইতাকৰ শেষকৃত্যত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছে অমৃতপাল, অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ ৰীতি-নীতি সম্পন্ন কৰি পুনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ আহিব লাগিব বন্দী সাংসদগৰাকী...

MP Amritpal Singh gets one-day parole to attend grandmother's funeral
এদিনৰ পেৰ’লত অমৃতপাল সিং (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 14, 2026 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ: ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত দিন পাৰ কৰা ৱাৰিছ পঞ্জাৱ দে'ৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙে এদিনৰ বাবে পেৰ’ল লাভ কৰিলে ।

যোৱা দেওবাৰে অমৃতপাল সিঙক আইতাক চৰণ কৌৰৰ মৃত্যু হোৱাত আইতাকৰ শেষকৃত্যত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অমৃতসৰৰ আদালতে এদিনৰ পেৰ’ল মঞ্জুৰ কৰিছে ।

ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা এদিনৰ পেৰ’লত অমৃতপাল সিং (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা অমৃতপালক আজি তথা ১৪ নৱেম্বৰত পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ এটা দলে পঞ্জাৱলৈ লৈ যায় । আইতাকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু পৰৱৰ্তী ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি সম্পন্ন কৰাৰ বাবে পৰিয়ালে অধিক সময়ৰ পেৰ’ল বিচাৰিছিল যদিও আদালতে মাত্ৰ এদিনৰ বাবেহে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে বুলি পালৰ অধিবক্তাই জানিবলৈ দিছে ।‌

পৰিয়ালৰ লোকে শেষকৃত্যৰ সকলো ধৰ্মীয় পৰম্পৰা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে অমৃতপালক পেৰ’লত ৰখাৰ অনুমতি বিচাৰিছিল যদিও আদালতে কেৱল ১৪ নৱেম্বৰৰ বাবেহে অনুমতি প্ৰদান কৰে।

সেয়ে শনিবাৰে আইতাকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু পৰৱৰ্তী ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি সম্পন্ন কৰি অমৃত পাল সিং পুনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ আহিব লাগিব । উল্লেখ্য যে যোৱা ২০২৩ চনৰ ২৩ এপ্ৰিলৰ পৰা অমৃতপাল ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে । ২০২৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত অমৃতসৰ জিলাৰ অজনালা আৰক্ষী থানাত সংঘটিত আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছত পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়ত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।

এই সন্দৰ্ভত অমৃতপাল সিঙৰ অধিবক্তাই সাংবাদিকৰ আগত কয়," আইতাকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু পৰৱৰ্তী ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি সম্পন্ন কৰাৰ বাবে পৰিয়ালে অধিক সময়ৰ পেৰ’ল বিচাৰিছিল । অৱেশ্যে আদালতে মাত্ৰ এদিনৰ বাবেহে তেওঁক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ।"

ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ৱাৰিছ পঞ্জাৱ দে'ৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙসহ ৯ খালিস্তানী কাৰাবন্দীক ৰখা হৈছিল যদিও আনসকলক ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে ।‌

উল্লেখ্য যে, কাৰাগাৰত থাকিয়েই লোকসভা নিৰ্বাচনত পঞ্জাৱৰ খাদুৰ চাহাব সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ৱাৰিছ পঞ্জাৱ দে'ৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক:হত্যাত অভিযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিক দেৰগাঁৱত আৰক্ষীৰ জালত

শেখৰজ্যোতি গোস্বামী অসুস্থ ! পুৱাই কোনে বিয়পালে উৰাবাতৰি ?

TAGGED:

ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ
ৱাৰিছ পঞ্জাৱ দে
অমৃতপাল সিং
ইটিভি ভাৰত অসম
DIBRUGARH CENTRAL JAIL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.