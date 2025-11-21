উত্তৰ-পূবৰ আভ্যন্তৰীণ জলপথ উন্নয়নৰ বাবে ৩০০০ কোটি টকাৰ বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰিত
কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসম, মিজোৰাম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয়ৰ সকলো প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰালয়ৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।
গুৱাহাটী: শুকুৰবাৰে ভাৰতীয় আভ্যন্তৰীণ জলপথ প্ৰাধিকৰণে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উদ্যোগিক সংযোগ বৃদ্ধি আৰু অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন অংশীদাৰৰ সৈতে ৩ হাজাৰ কোটি টকাৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে শেহতীয়াকৈ মুম্বাইত অনুষ্ঠিত ভাৰত সামুদ্ৰিক সপ্তাহ ২০২৫ ৰ সময়ত এই বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ।
বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসম, মিজোৰাম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয়ৰ সকলো প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰালয়ৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে । শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ লগতে আই ডব্লিউ এ আইৰ সৈতে এক বিস্তৃত পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা কৰিছিল, য’ত কেন্দ্ৰীয় খণ্ড আঁচনি (চি এছ এছ)ৰ অধীনত প্ৰকল্পসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ।
এই পৰ্যালোচনা বৈঠকত চলি থকা ১৫ টা অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰকল্পৰ লগতে ১০ টা চি এছ এছ প্ৰকল্পৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়, য’ত মিজোৰামৰ তিনিটা, নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰাৰ দুটাকৈ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমত এটাকৈ চি এছ এছ প্ৰকল্পৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
বৈঠকত কাৰ্গো-কাম-টুৰিষ্ট টাৰ্মিনেললৈ মসৃণভাৱে যোৱাৰ বাবে বগীবিলত চৌদিশৰ প্ৰৱেশ পথৰ বাবেও এক ধাৰণা অধ্যয়নত অনুমোদন জনোৱা হয় ৷
নদী ক্ৰুজ পৰ্যটন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে আই ডব্লিউ এ আইয়ে নতুন ক্ৰুজ জাহাজ বিকশিত আৰু প্ৰৱৰ্তনৰ লক্ষ্যৰে তথা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথত ক্ৰুজ কাৰ্যকলাপ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে হেৰিটেজ ৰিভাৰ জাৰ্ণিজ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সৈতে ৫০০ কোটি টকাৰ বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে ।
এই অংশীদাৰিত্বৰ লক্ষ্য হৈছে পৰ্যটন অভিজ্ঞতা শক্তিশালী কৰা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ তথা অন্যান্য প্ৰধান নদীসমূহৰ ঐতিহ্য আৰু প্ৰাকৃতিক মনোমোহতাক ব্যৱহাৰ কৰা ।
অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ ২(এন ডব্লিউ-২)ত নদী পৰিবহণৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধি আৰু পৰ্যটনক প্ৰসাৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আই ডব্লিউ এ আই আৰু লাইটহাউচ আৰু লাইটশ্বিপ সঞ্চালকালয়ে সহযোগিতামূলক কাঠামো স্থাপনৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।
ৰেনছ লজিষ্টিকছৰ সৈতে ১০০০ কোটি টকাৰ বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়, যাৰ ফলত গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আধুনিক টাগ-বাৰ্জ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ’ব ৷ ইয়াৰ ফলত বয়বস্তু পৰিবহণৰ ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব আৰু উত্তৰ-পূবৰ বাবে অত্যাধুনিক পৰিবহণ দক্ষতাও উন্নত হ’ব ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে অসমৰ নিমাতী, শিলঘাট, বিশ্বনাথ ঘাট আৰু গুইজানত ক্ৰুজ টাৰ্মিনেলৰ উন্নয়নৰ বাবে ২৯৯ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও আন দুখন বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়, য’ত ১৮৮ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প ব্যয়ৰে ডিব্ৰুগড়ত আঞ্চলিক উৎকৃষ্টতা কেন্দ্ৰ গঢ়ি তোলাৰ বাবে আৰু ৫৫ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প ব্যয়ৰে গুৱাহাটীৰ প্ৰাইম লেণ্ড এলেকাৰ উন্নয়নৰ বাবে এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে কয়, ‘‘চুবুৰীয়া বজাৰলৈ সামগ্ৰী ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহযোগিতা আৰু ডিব্ৰুগড়ত আঞ্চলিক উৎকৰ্ষতা কেন্দ্ৰৰ সৃষ্টিয়ে উদ্ভাৱন আৰু বিশ্ব সংহতিৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰে । আমি আমাৰ জলপথক বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি আৰু গৌৰৱৰ ইঞ্জিনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছো ।’’
অসমৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ নেটৱৰ্ক আৰু উদ্যোগিক লজিষ্টিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবেও আই ডব্লিউ এ আইয়ে দুখন বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে ।
অসম পেট্ৰ’-কেমিকেলছ লিমিটেড(এ পি এল) আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত হোৱা এই চুক্তিসমূহৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাজ্যখনৰ বিস্তৃত নদী ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী আৰু যাত্ৰীসকলৰ চলাচলৰ প্ৰসাৰ, বহনক্ষম সংযোগ আৰু আঞ্চলিক উন্নয়নৰ লক্ষ্যসমূহক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰা ৷
এ পি এলৰ সৈতে হোৱা বুজাবুজি চুক্তিৰ লক্ষ্য হৈছে - ভাৰত-বাংলাদেশ প্ৰট’কল ৰুট(আই বি পি আৰ) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথৰ জৰিয়তে মিথানল আৰু ফৰ্মেলিন পৰিবহণৰ বাবে সহযোগিতা কৰা ।
ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে স্বাক্ষৰিত দ্বিতীয়খন বুজাবুজি চুক্তিত তেজপুৰ, গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ত নগৰীয়া জল পৰিবহণ ব্যৱস্থা বা জল মেট্ৰ’ৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰসাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
এই উপলক্ষে ভাষণ দি সোণোৱালে কৈছিল, ‘‘এই বুজাবুজি চুক্তিসমূহ উত্তৰ-পূবক আভ্যন্তৰীণ জলপথ সংযোগ আৰু ঔদ্যোগিক সুযোগৰ কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ দৃষ্টিভংগীক বাস্তৱায়িত কৰাৰ দিশত এক ডাঙৰ পদক্ষেপ ।”
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘আমি অঞ্চলটোৰ আভ্যন্তৰীণ জলপথৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰক অনুকূল ব্যৱহাৰৰ বাবে উন্নয়নৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৷ আমি সম্ভাৱনাক অন্বেষণ কৰাৰ সংকল্পত অটল হৈ আছো আৰু সেইবোৰক বৃদ্ধি, ব্যৱসায় আৰু বহনক্ষমতাক পৰিচালিত কৰা সুনিৰ্দিষ্ট সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছো ।’’
মিজোৰামত আই ডব্লিউ এ আইয়ে আঞ্চলিক সংযোগ আৰু নদীভিত্তিক গতিশীলতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বৃহৎ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ প্ৰকল্প আগবঢ়াইছে ।
ট্লাং নদী আৰু চিমটুইপুই নদীৰ আই ডব্লিউ টিৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে সম্প্ৰতি অধ্যয়ন চলি আছে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে লুংলেই জিলাৰ খোৱাথলাংটুইপুই-টুইচাং অংশত আই ডব্লিউ টিৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ৯.৮২ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অধীনত নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ হৈছে ।
নাগালেণ্ডত আই ডব্লিউ এ আইয়ে চি এছ এছৰ অধীনত ডোয়াং হ্ৰদত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ সুবিধা উন্নয়ন, নাউনে আৰু শ্বিলয় হ্ৰদত জল ক্ৰীড়া আৰু পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰৰ বাবে ডি পি আৰ প্ৰস্তুত কৰি আছে ।
মণিপুৰৰ বাবে বৰাক নদী আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ লগতে চি এছ এছৰ অধীনত মণিপুৰৰ ইম্ফল আৰু নামবুল নদীত আই ডব্লিউ টি উন্নয়নৰ বাবে টেকন’-ইক’ন’মিক ফিজিবিলিটি ষ্টাডি আৰু ডি পি আৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে ।
মেঘালয়ত উমিয়াম হ্ৰদ আৰু উমংগোট নদী (এন ডব্লিউ-১০৬)ত আই ডব্লিউ টিৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ডি পি আৰৰ কাম চলি আছে । ত্ৰিপুৰাৰ গোমতী নদীৰ উন্নয়ন আৰু বাংলাদেশৰ মেঘনা নদী ব্যৱস্থাৰ সৈতে যাতায়াতৰ সংযোগ স্থাপনৰ বাবে এক প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যখনত পৰ্যটন আৰু অৱসৰ ভিত্তিক নদী ভ্ৰমণৰ প্ৰসাৰৰ লক্ষ্যৰে ধলাই জিলাৰ ডাম্বুৰ হ্ৰদত ক্ৰুজ জাহাজ সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ এক অধ্যয়ন চলি আছে । অৰুণাচলৰ ছিয়াং নদীত আই ডব্লিউ টিৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে এটা প্ৰস্তাৱ আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
সোণোৱালে কয়, ‘‘আমি আগন্তুক বছৰবোৰত অঞ্চলটোৰ অন্তৰ্দেশীয় জলপথৰ উন্নয়নৰ বাবে ৫ হাজাৰ কোটি টকাৰো অধিক বিনিয়োগ কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছো । মালবাহী জাহাজৰ চলাচল, নদী পৰ্যটন আৰু সীমা অতিক্ৰম কৰি বাণিজ্য শক্তিশালী কৰাৰ বাবে নতুন অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে অভ্যন্তৰীণ জলপথ আমাৰ জনসাধাৰণৰ বাবে সুযোগৰ জীৱনৰেখাত পৰিণত হৈছে ।’’
