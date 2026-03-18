ETV Bharat / state

তাঁতৰ শালত সপোন ৰচিছে মৌমিতা দেউৰীয়ে

অসম চৰকাৰৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধনেৰে স্বাৱলম্বনৰ বাট মুকলি কৰা মৌমিতাৰ বিষয়ে জানো আহক...

Moumita dewri from Nagaon Kathiatoli became self reliant through weaving
তাঁতৰ শালত সপোনা ৰচিছে মৌমিতা দেউৰীয়ে
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ : মহিলা উদ্যমিতা ধন লাভ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ দিশে এগৰাকী মহিলা ৷ নাম মৌমিতা দেউৰী ৷ তাঁতশালত জীৱন-জীৱিকাৰ সপোন ৰচিছে মৌমিতা দেউৰীয়ে । নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কঠীয়াতলীৰ ওপবৰ লুলুং গাঁৱত ঘৰ এই মহিলাগৰাকীৰ ৷

মৌমিতাই তাঁতশালত গামোচা, চাদৰ-মেখেলা, তিৱা গমোচা, তাগলা, ফাছকাই আদি প্ৰস্তুত কৰি এক সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিছে ৷ এদিন কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি হাবু-ডুবু খোৱা কঠীয়াতলীৰ মৌমিতাৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালটো এতিয়া স্বাৱলম্বী ৷

তাঁতৰ শালত সপোনা ৰচিছে মৌমিতা দেউৰীয়ে

এসময়ত কঠীয়াতলী ওপবৰ লালুং গাঁৱৰ এইগৰাকী বিবাহিত মহিলাই কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছিল । তেনে সময়তে মৌমিতা আৰু তেওঁৰ শাহুৱেক মিৰা পাটৰে "বন্ধন" নামৰ এটা আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হৈ পৰে । তাৰ পাছত সেই আত্মসহায়ক গোটটোৰ জৰিয়তে তাঁতশালত কাপোৰ বোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ লয় ৷

প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছত মূলধনৰ অভাৱৰ বাবে কোনো উন্নয়নমূলক কামত আগবাঢ়িব পৰা নাছিল মৌমিতা তথা পৰিয়ালটো । কিন্তু বিগত ১ ডিচেম্বৰত নগাঁও কঠীয়াতলী ওপৰবৰ লালুং গাঁৱৰ মহিলা মৌমিতা দেউৰী আৰু তেওঁৰ শাহু মীৰা পাটৰে লাভ কৰিছিল অসম চৰকাৰৰ অভিলাসী আঁচনি ‘‘মহিলা উদ্যমিতা’’ৰ ১০ হাজৰ টকাৰ চেক ।

মহিলা উদ্যমিতাৰ ধন লাভ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ দিশে এগৰাকী মহিলা

এই ধন লাভ কৰি দুয়োগৰাকী মহিলাই নিজ ঘৰতে তাঁতশালৰ লগতে আন আচবাব ক্ৰয় কৰি কাপোৰ বৱলৈ লয় ৷ এতিয়া মৌমিতাই তাঁতশালত গামোচা, মেখেলা, তিৱা গমোচা, তাগলা, ফাছকাই তৈয়াৰ কৰি বিক্ৰী কৰি আহিছে ।

তেওঁলোকৰ আশা- নিজা ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ লগত ব্যস্ত কৰি ৰখা । অসম চৰকাৰৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন লাভ কৰাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে এই আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা মৌমিতা দেউৰী আৰু তেওঁৰ মাতৃয়ে ।

এই সম্পৰ্কত মৌমিতা দেউৰীয়ে কয়, "মই আৰু মায়ে উদ্যমিতাৰ দহ হাজাৰ দহ হাজাৰ পাই শালখন লৈছিলো । আগৰে পৰাই তাঁতশালখন লোৱাৰ আশা আছিল । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দহ হাজাৰ টকা দিয়াত বহু সুখী হৈছো । মই বঢ়মপুৰ জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছো । এই তাঁতশালখন লৈ বহুত আগুৱাই যাব পাৰিছো । নিজৰ লগতে ঘৰখনো চলাব পাৰিছো । সকলোৱে আগুৱাই যাওক ময়ো আগুৱাই গৈছো ।"

মৌমিতা দেউৰীৰ কামৰ নমুনা

এই সম্পৰ্কত সমাজকৰ্মী বিনোদ পাটৰে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছো । কাৰণ উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে বহু মহিলা লাভাম্বিত হৈছে আৰু বহু মহিলা আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে । আমাৰ অঞ্চলৰ বহু মহিলাই এই আঁচনিৰ ধন লৈ আগুৱাই যাব পাৰিছে । আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাগৰাকীয়ে তাঁতশালত কাপোৰ বৈ কৰ্মমুখী হ'ব পাৰিছে । মই অভিনন্দন জনাইছো । লগতে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীক ধন্যবাদ জনাইছো ।’’

যি সময়ত একাংশ মহিলাই চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন লৈ গাড়ী, বাইক, দামী মোবাইল ফোন লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে, তেনে সময়ত মৌমিতা দেউৰীৰ তথা তেওঁৰ পৰিয়ালটো দহজনৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে ৷

TAGGED:

তাঁতৰ শালত সপোনা ৰচিছে
অসম চৰকাৰৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি
স্বাৱলম্বী মহিলা মৌমিতা দেউৰী
তাঁতশাল
মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.