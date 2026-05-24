কেলিফৰ্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ্কাইভত সংৰক্ষিত হ'ল 'মৌচাক' আৰু 'নতুন আৱিষ্কাৰ'

কেলিফৰ্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ্কাইভত সংৰক্ষিত হ'ল 'মৌচাক' আৰু 'নতুন আৱিষ্কাৰ'
বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ শিক্ষাৰ্থী, গৱেষকসকলে এতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ শিশু আলোচনী সম্পৰ্কে জানিব, গৱেষণা কৰিব পাৰিব । সংৰক্ষিত হ'ল দুখন বিশেষ আলোচনী ।
Published : May 24, 2026 at 7:17 PM IST
যোৰহাট: শৈশৱ, কৈশোৰ মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব পৰা এটা নামে হৈছে 'মৌচাক' । কেইবাটাও প্ৰজন্ম মানসিক, বৌদ্ধিক জীৱনৰ উত্তৰণৰ জীৱন্ত সাক্ষী 'মৌচাক' । বিগত চাৰিটা দশকত 'মৌচাক'ৰ সোণসেৰীয়া পৃষ্ঠা লুটিয়াই লুটিয়াই শৈশৱ, কৈশোৰ পাৰ নকৰা লোকৰ সংখ্যা আমাৰ অসম মূলুকত তেনেই নগণ্য । ১৯৮৪ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আজিপৰ্যন্ত ম'বাইল, ইণ্টাৰনেটৰ যুগতো বহুজনৰ বাবে আবেগ আৰু নষ্টালজিয়াৰ অন্য নাম 'মৌচাক' ।
মৌচাকৰ দৰে ৩৯ টা বছৰ গৰকা শিশু আৰু কিশোৰ মন মগজু চুই যোৱা আন এক নাম 'নতুন আৱিষ্কাৰ' । অসমৰ শিশু সাহিত্য ক্ষেত্ৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই 'মৌচাক' আৰু 'নতুন আৱিস্কাৰ' বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা লগতে উজ্বলি উঠিছে ।
সুদূৰ কেলিফ’ৰ্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ্কাইভত ডিজিটেল ৰূপত সংৰক্ষিত হ'ল 'মৌচাক' আৰু 'নতুন আৱিষ্কাৰ' এইপৰ্যন্ত প্ৰকাশ পোৱা সকলো সংখ্যা । কেলিফ’ৰ্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় এক যৌথ প্ৰকল্প অংশ হিচাপে বিগত বৰ্ষৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে সংৰক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া ।
মৌচাকে ৪৩ টা বৰ্ষত ভৰি দিয়া গৌৰৱময় ক্ষণত এই প্ৰচেষ্টাই উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে দুয়োখন শিশু আলোচনী আঁৰৰ মূল ব্যক্তি শান্তনু তামুলী অৰ্থাৎ সকলোৰে মৰমৰ মৌচাক মামাক । তেওঁ সম্পাদনাতে দুয়োখন আলোচনী বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ।
শান্তনু তামুলীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ পঢ়ুৱৈসকলে জানে ১৯৮৪ চনত 'মৌচাক' প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল আৰু এই মৌচাকে এতিয়া ৪৩ টা বছৰত ভৰি দিছে আৰু নতুন আৱিষ্কাৰ মৌচাকৰ চাৰিটা বছৰ পিছত অৰ্থাৎ ১৯৮৮ চনত আৰম্ভ হৈছিল । এই আলোচনী দুইখনৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ দুই-এটা ভাল লগা খবৰ আহিছে । এই খবৰে মোক আনন্দিত কৰি তুলিছে । ইয়াৰ বিষয়বস্তু আৰু ইয়াৰ সুদীৰ্ঘ ৪০ বছৰে প্ৰকাশ হৈ অহাৰ যি ইতিহাস তাৰ তুলনাত আমি বিশ্ববাসী অন্য আলোচনী যিবিলাক আছে, শিশু আলোচনী আছে, তাৰ তুলনাগতভাৱে এটা অধ্যয়ন নিশ্চয় হৈছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘মৌচাক, নতুন আৱিষ্কাৰৰ দৰে শিশু আলোচনী আমাৰ দেশতো তুলনামুলকভাৱে অধ্যয়ন হৈছে । পিএইচডি ডিগ্ৰী আৰু গৱেষণাৰ বাবে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আগবাঢ়ি আহিছে, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনেও শিশু সাহিত্য ওপৰত গৱেষণা কাৰণে পিএইচডি ডিগ্ৰী প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । এনেবোৰ কাৰণতে দুয়োখন আলোচনীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত যিসকল শিশু সাহিত্যৰ অনুৰাগীক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সেইমৰ্মে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কেলিফ’ৰ্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগত এটা প্ৰকল্প তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিছে । মৌচাক আৰু নতুন আৱিষ্কাৰ কেলিফ’ৰ্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ্কাইভত স্থান পাইছে তথা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে । এটা শুভ কথা যে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ছাত্র-ছাত্ৰী, গৱেষকসকলে এতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ শিশু আলোচনী সম্পৰ্কেও তেওঁলোকে জানিব পাৰিব আৰু গৱেষণা কৰিব পাৰিব ।’’
শিশু সাহিত্যিক, প্ৰখ্যাত বিজ্ঞান লেখক তথা মৌচাক মামা শান্তনু তামুলীয়ে সাহিত্য অকাডেমি শিশু সাহিত্য বঁটা, বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়কৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰে সন্মানিত তথা বিজয়ী ।