মাজুলীৰ সত্ৰীয়া গীত, নৃত্য, বাদ্য, ভাস্কৰ্য শিল্প-কলাৰ হ'ব বিশ্বমুখী যাত্ৰা

সত্ৰীয়া সংস্কৃতি চৰ্চা আৰু গৱেষণা পৰিষদ অসম আৰু আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত সম্পন্ন ‌বুজাবুজি চুক্তি ৷

মাজুলীবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 19, 2026 at 3:42 PM IST

মাজুলী: সত্ৰীয়া সংস্কৃতৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মাজুলীবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি চৰ্চা আৰু গৱেষণা পৰিষদ অসম আৰু আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত সম্পন্ন হৈছে এক ‌বুজাবুজি চুক্তি ৷ দেওবাৰে আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ চ'ৰাত অনুষ্ঠিত বিশেষ অনুষ্ঠানত এখনি বুজাবুজি চুক্তি হয় । চুক্তি অনুসৰি আগন্তুক দিনত পৰিষদ আৰু আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয় যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত সত্ৰীয়া গীত, নৃত্য, বাদ্যকে ধৰি ভাস্কৰ্য, শিল্প-কলা আদি বিষয়সমূহ ৰাইজ তথা বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিব ।

আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ড০ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী, গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱগোস্বামী, পৰিষদৰ সচিবকে ধৰি বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল বুজাবুজি চুক্তিৰ সময়ত ৷ এই সন্দৰ্ভত আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডo পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে কয়,"আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বহুকেইটা প্ৰয়োজনীয় বিষয় আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল । এই বৈঠকত সত্ৰীয়া সংস্কৃতি চৰ্চা আৰু গৱেষণা পৰিষদ, অসম আৰু আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত ‌বুজাবুজি চুক্তি সম্পন্ন হয় ৷"

গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱগোস্বামীয়ে কয়,"সত্ৰীয়া সংস্কৃতি চৰ্চা আৰু গৱেষণা পৰিষদ, অসমৰ বাবে আজি এটা গৌৰৱৰ দিন । আজিৰ দিনটোত সত্ৰীয়া সংস্কৃতি চৰ্চা আৰু গৱেষণা পৰিষদ, অসম আৰু আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত এক বুজাবুজি চুক্তি অনুষ্ঠিত হয় । যি চুক্তিৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত পৰিষদ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত সত্ৰীয়া গীত, নৃত্য, বাদ্যকে ধৰি ভাস্কৰ্য শিল্প-কলা আদি বিষয়সমূহ ৰাইজ তথা নৱপ্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হ'ব ।"

সত্ৰীয়া সংস্কৃতি চৰ্চা আৰু গৱেষণা পৰিষদ,অসমৰ সচিব পংকজ শইকীয়াই কয়, "পৰিষদ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত সত্ৰীয়া গীত, নৃত্য, বাদ্যকে ধৰি ভাস্কৰ্য শিল্প-কলা আদি বিষয়সমূহ সকলোৰে মাজলৈ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হ'ব । অসমতেই নহয় বিশ্ববাসীকো আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি কিদৰে আগবাঢ়িছে তাক দেখুৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হ'ব ৷"

