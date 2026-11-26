মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ চকাবন্ধ : ৰাজ্যজুৰি ব্যাহত যাতায়াত ব্যৱস্থা
সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ আহ্বানত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি অনিৰ্দিষ্টকালিন চকাবন্ধ !
ৰাজ্যজুৰি ব্যাহত যাতায়াত ব্যৱস্থা (ETV Bharat)
Published : November 26, 2026 at 1:30 PM IST
গুৱাহাটী/গোলাঘাট : সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাই বিভিন্ন দাবীৰে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা চকাবন্ধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে । সকলো বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিছে । চকাবন্ধৰ ফলত বিশেষকৈ যাত্ৰীবাহী আৰু সামগ্ৰী পৰিবহণ ব্যৱস্থা অচল হৈ পৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ দেখা গৈছে ।
লগতে পঢ়ক :