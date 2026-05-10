মাতৃৰ বাবে এটা বিশেষ দিন, পিছে মাতৃ দিৱসৰ গুৰত্ব, তাৎপৰ্য কি ?
জীৱনত মাতৃৰ এই গুৰুত্ব কিমান, তাৰ প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰেই প্ৰতিবছৰে পালন কৰা হয় মাতৃ দিৱস । এই দিৱসৰ গুৰত্ব, তাৎপৰ্য, তথা ইতিহাস সম্পৰ্কে জানো আহক-
Published : May 10, 2026 at 3:24 PM IST
গুৱাহাটী: নিঃস্বাৰ্থ, এই শব্দটোৰ যদি প্ৰকৃত সংজ্ঞা বিচৰা হয়, তেন্তে তাৰ উত্তৰ এটা শব্দতেই । জীৱনত প্ৰথম কোৱা শব্দটি কি বুলি যদি প্ৰশ্ন কৰা হয়, তেন্তে তাৰ উত্তৰো এটা শব্দতেই । 'মা' জীৱনৰ সমস্ত আবেগ, সমগ্ৰ সত্বা যেন সোমাই থাকে এই ঐশ্বৰিক শব্দটোতে ।
মাতৃৰ প্ৰতি থকা সন্মান, আবেগ, মৰম সকলো যেন বিশেষভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে বিশেষ দিনৰ প্ৰয়োজন নাই যদিও এটা দিন বিশেষভাৱে উদযাপন কৰা হয় মাতৃৰ বাবে, মাতৃৰ নামত । প্ৰতিবছৰৰ এটা বিশেষ দিনত উদযাপন কৰা হয় মাতৃ দিৱস ।
সন্তান, পৰিয়াল আৰু সমাজলৈ আগবঢ়োৱা ত্যাগ অমূল্য অৱদানক স্বীকৃতি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে উদযাপন কৰা হয় এই বিশেষ দিনটো । নিঃস্বাৰ্থভাৱে নিজকে উৎসৰ্গা কৰা মাতৃসকলৰ প্ৰভাৱ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনত অপৰিসীম । আমাৰ জীৱনত এগৰাকী মাতৃৰ প্ৰভাৱ কিমান দূৰলৈ শিপাই আছে আমি ভাৱিবও নোৱাৰো ।
এই দিনটোতে আমি আমাৰ মাতৃৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰোঁ, সন্মান জনাও আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰোঁ । তেওঁৰ প্ৰভাৱ আমাৰ জীৱনত কিমান, তেওঁ কিমান বিশেষ সেয়া অনুভৱ কৰোৱাৰ বাবে এয়া এক বিশেষ দিন ।
মাতৃ দিৱসৰ তাৰিখ আৰু ইতিহাস:
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃ দিৱসৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ নাথাকে আৰু সাধাৰণতে প্ৰতি বছৰে মে’ মাহৰ দ্বিতীয় দেওবাৰে পালন কৰা হয় । এইবাৰো এই বিশেষ দিনটো ১০ মে’ অৰ্থাৎ দেওবাৰে উদযাপন কৰা হৈছে । বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত উদযাপন কৰা মাতৃ দিৱসৰ এই দিনটো ২০ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে আন্না জাৰ্ভিছে মাতৃসকলৰ ত্যাগক স্বীকাৰ কৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ।
১৯১৪ চনত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি উড্ৰ’ উইলছনে মাতৃ দিৱস উদযাপন কৰিবৰ বাবে মে’ মাহৰ দ্বিতীয় দেওবাৰ দিনটোক ঘোষণা কৰে । তেতিয়াৰ পৰা আমেৰিকাত মে’ মাহৰ দ্বিতীয় দেওবাৰ দিনটো মাতৃ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় । যিটো পিছলৈ বিশ্বৰ আন আন দেশসমূহেও গ্ৰহণ কৰে।
মাতৃ দিৱসৰ তাৎপৰ্য আৰু উদযাপন:
মাতৃসকলে নিজৰ সন্তানৰ জীৱনত পেলোৱা গভীৰ প্ৰভাৱক স্বীকাৰ কৰা, মূল্যবোধ প্ৰদান কৰা, সহায় আগবঢ়োৱা আৰু বৃদ্ধিৰ লালন-পালন কৰা আদিৰ বিষয়বোৰৰ লগত মাতৃ দিৱসৰ তাৎপৰ্য নিহিত হৈ আছে । পৰিয়াল আৰু সমাজ গঢ় দিয়াত মাতৃসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে । এই দিনটোতে তেওঁলোকৰ নিঃস্বাৰ্থ প্ৰেম আৰু উৎসৰ্গাক আলোকপাত কৰা হয় ।
মাতৃ দিৱস বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত ভিন্ন ধৰণে উদযাপন কৰা হয় । বহুতে এই দিনটোত মাতৃসকলক হাতেৰে বনোৱা কাৰ্ড আৰু উপহাৰৰ প্ৰদান কৰে । তদুপৰি এই দিনটোত বহুতে নিজ মাতৃৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যায় । ইয়াৰ লগতে এটা নিদিষ্ট ঠাইত অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিয়ো মাতৃ দিৱস উদযাপন কৰা হয় । এক কথাত মাতৃ দিৱসৰ উদযাপনে প্ৰতিটো অঞ্চলৰ অনন্য সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাক প্ৰতিফলিত কৰে ।
ভাৰতত মাতৃ দিৱসৰ দিনা পৰিয়ালসমূহে একত্ৰিত হৈ মাতৃসকলে তেওঁলোকৰ জীৱনত লোৱা অমূল্য ভূমিকাক সন্মান জনায় । লগতে দেশজুৰি মাতৃসকলৰ নিঃস্বাৰ্থ মৰম আৰু ত্যাগক উদযাপন কৰে ।