বাইক কিনাৰ আশা পূৰণ নহ’ল বুলবুলৰ, আকলিমাই তচনচ কৰিলে সকলো সপোন
৫ জুনত ঈদ উপলক্ষে পিতৃগৃহলৈ গৈছিল আকলিমা ৷ কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে পিতৃগৃহৰ পৰাই অন্তৰ্ধান হ’ল মহিলাগৰাকী ৷
Published : June 9, 2026 at 1:55 PM IST
চামগুৰি: বুলবুলৰ সকলো আশা পানীত পেলাই হঠাৎ নোহোৱা হ’ল পত্নী আকলিমা ৷ দুটি সন্তানৰ সৈতে এখন সৰু সংসাৰ আছিল বুলবুল আৰু আকলিমাৰ ৷ হাঁড়ক মাটি, তেজক পানী কৰি সংসাৰখন চলাই নিছিল বুলবুলে ৷ মনে মনে এটা সপোনো পুহি ৰাখিছিল এখন মটৰচাইকেল কিনাৰ ৷ সেই বাবে টকাও গোটাইছিল আৰু সকলো টকা জমা দিছিল পত্নী আকলিমাৰ হাতত ৷ কিন্তু হঠাৎ বুলবুলৰ সকলো সপোন ধূলিত মিলি গ’ল ৷
যোৱা ৫ জুনত ঈদ উপলক্ষে পিতৃগৃহলৈ গৈছিল আকলিমা ৷ ঘৰৰ পৰা দুই সন্তানক লৈ ওলাই গৈছিল তেওঁ ৷ কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে পিতৃগৃহৰ পৰাই অন্তৰ্ধান হ’ল দুটাকৈ সন্তানৰ মাতৃ আকলিমা ৷ তেওঁ লগত লৈ গ’ল স্বামী বুলবুলৰ জমা টকা আৰু সোণৰ আ-অলংকাৰ ৷ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে চামগুৰিৰ লাইলুৰিত ৷ স্বামীগৃহৰ পৰা আকলিমা গৈছিল গৰৈমাৰীৰ পিতৃগৃহলৈ ৷ কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁৰ কোনো শুংসূত্ৰ পোৱা নাই দুয়োটা পৰিয়ালে ৷ ইফালে অফ হৈ আছে আকলিমাৰ ম’বাইল ফোনটোও ৷
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বুবুল ইছলামে কয়, ‘‘মোৰ পত্নীয়ে ঈদৰ দাৱত খাবলৈ দেউতাকৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ওলাই গৈছিল ৷ কিন্তু পিছদিনা মোৰ শহুৰে ফোন কৰি কয় যে ঘৰত নাই ৷ ল’ৰা-ছোৱালীকেইটা তাতেই থৈ গুচি গৈছে ৷ তাৰ পিছত আমি আমবাগান থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ ৷ ঘৰৰ পৰা ৭৫ হাজাৰ থকা, সোণৰ অলংকাৰ লগত লৈ পলাই গৈছে ৷ মই বাইক কিনিবলৈ সেই টকাখিনি তেওঁৰ হাতত জমা দিছিলোঁ ৷ মোৰ শহুৰেও এতিয়া তেওঁ ক’লৈ গ’ল নাজানো বুলি কৈছে ৷ ম’বাইলত ফোন কৰি আছোঁ, ফোনটোও অফ কৰি থৈছে ৷’’
ইফালে এই সন্দৰ্ভত আকলিমাৰ পিতৃয়ে কয়, ‘‘ইয়াৰ পৰা তাই ৫ তাৰিখে আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিল । পিছদিনা মই ঘৰৰ পৰা অলপ ওলাই গৈছিলোঁ । যেতিয়া ঘৰলৈ ওভতি গ’লো মোৰ পত্নীয়ে ক’লে যে আকলিমা ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈছে ৷ তাৰ পিছৰ পৰাই কোনো সন্ধান পোৱা নাই ৷’’
আকলিমা সন্ধানহীন হোৱা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে স্বামী বুলবুলে ৷ বাইক কিনিবলৈ থোৱা টকা আৰু অলংকাৰ লৈ ক’ত নোহোৱা হ’ল আকলিমা ?
লগতে পঢ়ক: দলংখন পকী, পিছে পাৰ হ'ব নোৱাৰে গাড়ী-মটৰহে