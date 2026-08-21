ঘনে ঘনে পৰিচয় সলনিৰে লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰা প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ

ঘনে ঘনে পৰিচয় সলনিৰে লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰা প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ
ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে প্ৰবঞ্চকটোক বহু দিন পূৰ্বৰে পৰা বিচাৰি আছিল ৷ এই খবৰৰ ভূ পোৱাৰ পিছত দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰবঞ্চকটোৱে এটা বন্ধ ঘৰত আত্মগোপন কৰি আছিল ৷
Published : August 21, 2026 at 3:14 PM IST
মৰাণ: কেতিয়াবা যদি চিকিৎসক, কেতিয়াবা অধিবক্তা...মানুহ একেজনেই, কেবল পৰিচয়হে ভিন্ন ৷ এয়া মানুহজনৰ কোনো পেছা নহয় ৷ পৰিচয় সলনি কৰি এটা প্ৰবঞ্চকে মানুহক ঠগোৱাৰ নিত্য নতুন কৌশলহে মাত্ৰ ৷ তাৰোপৰি আজি এজনক চাকৰি দিম, কালি এজনক চাকৰি দিম বুলি সহজতে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগো মানুহজনৰ বিৰুদ্ধে আছে ৷
এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ ৷ অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত বহুলোকক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত ইমতিয়াজ হুছেইন ৷ দীৰ্ঘদিনৰে পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত, ব্যৱসায়ৰ নামত বহু লক্ষ লক্ষ ধন সংগ্ৰহ কৰা ইমতিয়াজ হুছেইন আৰক্ষীৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল ৷
তথ্য অনুসৰি, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এই প্ৰবঞ্চকটোক বহু দিন পূৰ্বৰে পৰা বিচাৰি আছিল ৷ এই খবৰৰ ভূ পোৱাৰ পিছত দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰবঞ্চকটোৱে আত্মগোপন কৰি আছিল ৷ ডিব্ৰুগড় মহানগৰৰ চিৰিং চাপৰি আৰু আমোলাপট্টি সংযোগী পথৰ কাষৰ এটা ঘৰত আত্মগোপন কৰি থকা ইমতিয়াজ হুছেইনক অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ দলে এটা বন্ধ ঘৰত লুকাই থকা অৱস্থাত ঘৰটোৰ দুৱাৰ ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু প্ৰবঞ্চকটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
কেতিয়াবা চাকৰি দিয়াৰ নামত, কেতিয়াবা ব্যৱসায়ৰ নামত আৰু বিভিন্ন প্ৰলোভন দেখুৱাই বিভিন্ন লোকৰ পৰা ইমতিয়াজে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷ ইয়াৰোপৰি নিজকে কেতিয়াবা ডাক্তৰ, কেতিয়াবা অধিবক্তা বুলিও ভুৱা পৰিচয় দি মানুহক ঠগি অহাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ আছে ৷ আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়ত ইমতিয়াজৰ বাসগৃহৰ গেৰেজৰ পৰা কেইবাখনো বিলাসী বাহন জব্দ কৰা হৈছে । জব্দকৃত বাহনকেইখনৰ ভিতৰত - মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ(এএছ ০১ টিচি ২৭৯২), ইন’ভা ক্ৰিষ্ট’(এএছ ০১ ইএল ১১৮৩) আৰু এখন আই-১০ (এএছ ০৬ টি ৭২৮৬) থকা বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে ইমতিয়াজৰ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ গোচৰ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত পঞ্জীয়ন হৈ আছে ৷ আদালতেও প্ৰবঞ্চকটোৰ বিৰুদ্ধে জামিনবিহীন কেইবাখনো আবেদন ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছিল । শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে প্ৰবঞ্চক ইমতিয়াজ হুছেইনৰ লগতে পত্নীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
প্ৰবঞ্চকটোক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰতাপ গগৈয়ে কয়, ‘‘ইমতিয়াজ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে বহু বছৰৰ পৰা জামিনবিহীন ৱাৰেণ্ট ওলাই আছে । মানুহজন পলাই আছিল । তেওঁৰ বিভিন্ন নাম আৰু ছীমকাৰ্ড আছে । সেয়ে তেওঁক ট্ৰেক কৰাৰ বাবে আমি সমস্যাত পৰিছিলো । পুলিচে এইজনক নধৰে বুলিও অভিযোগ আছিল । ইয়াৰ পাছৰে পৰা তেওঁক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছিল । দুজন বিষয়া তেওঁৰ পিছত লগাই থোৱা হৈছিল । আজি তেওঁক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লো । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সদৰ থানাত দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ৷ লগতে আদালতৰ পৰাও বহু জামিনবিহীন ৱাৰেণ্ট দিয়া হৈছে । তেখেতৰ পত্নীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।’’
লগতে পঢ়ক: বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীক ৫০ লাখৰো অধিক মূল্যৰ কিতাপ-বহী বিতৰণ সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশ বিক্ৰেতা সংস্থাৰ