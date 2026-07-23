ETV Bharat / state

মৰিয়নীত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ

জাঁজী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে মৰিয়নী সমষ্টিৰ অনান্য অঞ্চলৰ লগতে বনাইৰ ধনতোলা অঞ্চলত মথাউৰি ছিগাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে ।

Assam Floods 2026
মৰিয়নীত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক: ভয়ংকৰ বানে তচনচ কৰিছে উজনিৰ তিনিখনকৈ জিলা ক্ৰমে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটক ৷ লগতে গোলাঘাট আৰু আন ১৮ খন জিলাও বানৰ কবলত পৰিছে ৷

মূলতঃ নাগালেণ্ডত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পাছত জাঁজী, দিখৌ, দিচাং, ভোগদৈ, দৰিকা আদি নদীৰ জলপৃষ্ঠ তীব্ৰগতিত বৃদ্ধি পায় ৷ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাই জিলাকেইখনৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ৷ বৰ্তমানলৈকে বানত প্ৰায় ৪১ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ বিপৰীতে সন্ধানহীন হৈ আছে অৰ্ধশতাধিক লোক ৷

মৰিয়নীত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ (ETV Bharat)

জাঁজী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে মৰিয়নী সমষ্টিৰ অনান্য অঞ্চলৰ লগতে বনাইৰ ধনতোলা অঞ্চলত মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে মটৰচাইকেলেৰে মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সহিতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই বনাই ধনতোলাৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে । তেওঁলোকৰ লগতে উপস্থিত থাকে যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, ‘‘অতি সোনকালে বানবিধস্ত অঞ্চলৰ লোকসকলক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যথোচিত সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব । আমি তাৎক্ষণিকভাৱে এই মথাউৰিটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিম । মথাউৰিটো কিয় ভাঙিল, কেনেকৈ ভাঙিল সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত বিবেচনা কৰিম ৷ বৰ্তমান আমি ৰাইজক সকাহ দিয়াত ব্যস্ত আছোঁ । ইতিমধ্যে বহু লোকৰ বানত মৃত্যু হৈছে বা বহুজনক আমি উদ্ধাৰো কৰিছোঁ । পশুখাদ্য, চিকিৎসা আদি সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতেও আলোচনা কৰি আছোঁ ৷ প্ৰতিদিনে তেওঁলোকে আমাৰ সৈতে যোগাযোগত আছে আৰু সহায় কৰিছে । আমাৰ এই ভয়াৱহতা অনাকাংক্ষিত । সেয়া সকলোৱে অনুধাৱন কৰিছে । আমি এই কথা কেন্দ্ৰত উপস্থাপন কৰিম, অসমৰ বাবে নিশ্চয় কেন্দ্ৰৰ পৰা সুবিধা পাম ।’’

উল্লেখ্য যে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত অসম চৰকাৰে ৪ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ আগবঢ়াইছে ৷ বুধবাৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উজনিৰ বান বিধ্বস্ত জিলা কেইখনত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ দুশ-দুৰ্দশাৰ বুজ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ সাধ্য অনুসৰি চৰকাৰে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰিব বুলি আশ্বাস দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

আনহাতে, জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই, ৰাজহমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, মন্ত্ৰী বিমল বড়া আৰু অজন্তা নেওগেও বান পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ পিছৰে পৰাই জিলা কেইখনত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সাহায্য প্ৰদান, উদ্ধাৰ অভিযান আদি বিষয়সমূহ তদাৰক কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: ভয়াৱহ বানৰ মাজতে নীপকোৱে খুলি দিলে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ দুখন গেট

TAGGED:

জাঁজী নৈ
মৰিয়নী সমষ্টি
পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
MARIANI FLOOD
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.