জুবিন গাৰ্গক ন্যায় কাৰ্যপালিকাই দিব নোৱাৰে, ন্যায়পালিকাই দিব : পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
“কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত প্ৰতিদিনেই গঁড় হত্যা হোৱা কাজিৰঙাত এতিয়া এটাও গঁড় হত্যা নোহোৱাক লৈ প্ৰশ্ন সুধিব লাগে গৌৰৱ গগৈক’’ - পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ৷
Published : March 13, 2026 at 9:52 PM IST
নগাঁও: “আজিৰ তাৰিখত অখিল গগৈ, লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে লিলি হোটেলত কি কবিতা লিখিছে, গৌৰৱ গগৈৰ ওচৰত কিমান বেঁকা হৈ নিজৰ আসনৰ বাবে অখিল গগৈয়ে আঁঠু লৈ তৈলমৰ্দন কৰিছে এইসমূহ আলোচনা কৰাতকৈ বেদখলমুক্ত অসম, বটদ্ৰৱা আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ, অৰুণোদয় আঁচনি আদি সন্দৰ্ভতহে আলোচনা কৰিব লাগে’’ - শুকুৰবাৰে নগাঁৱত এখন ইনড’ৰ ষ্টেডিয়াম উদ্বোধন কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এইদৰে কয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৷
ইফালে কংগ্ৰেছৰ লগতে আন দলৰ পৰাও বহু লোকে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ ওলাই অহা বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক নীতিক পৰিত্যাগ কৰি বিজেপি দল তথা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ এইলোকসকলে গেৰুৱা দলটোত যোগদান কৰা বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে৷ চামগুৰি আৰু মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ নেতাৰ পুত্ৰৰ বাহিৰে সাধাৰণ ঘৰৰ ল’ৰাই টিকট নাপায় বুলিও কয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
সংখ্যালঘু সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, ‘‘এইখন চৰকাৰৰ দিনতেই সংখ্যালঘুসকল আটাইতকৈ সুৰক্ষিত৷ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতেই নেলী হত্যাকাণ্ড, বি টি এ ডিৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ হৈছিল ৷ তেওঁলোকৰ দিনতেই বিভিন্ন সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হৈছিল ৷ বিগত দহ বছৰে কতো গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হোৱা নাই ৷’’
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় সন্দৰ্ভত এগৰাকী মহিলাই কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, “মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আপোনালৈকে, সাংবাদিকৰ পৰা দৰ্শকলৈকে সকলোৱে বিচাৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়৷ ন্যায় এতিয়া কাৰ্যপালিকাই নিদিয়ে, ন্যায় দিব ন্যায়পালিকাই ৷ জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাওক সেয়া আমিও বিচাৰো ৷”
কংগ্ৰেছৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কাজিৰঙাত গঁড় হত্যা হোৱা বুলিও উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, “কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত প্ৰতিদিনেই গঁড় হত্যা হোৱা কাজিৰঙাত এতিয়া এটাও গঁড় হত্যা নোহোৱাক লৈ প্ৰশ্ন সুধিব লাগে গৌৰৱ গগৈক ৷ গৌৰৱ গগৈয়ে বিকাশৰ যাত্ৰাত বাধা দিয়াৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা কৰি আছে ৷" কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি সন্দৰ্ভতো কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৷
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে নগাঁৱত উপস্থিত ইনড’ৰ ষ্টেডিয়াম উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৷ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ এলেকা উন্নয়ন পুঁজিৰ দ্বাৰা নগাঁও বাঙ্গালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা আৰু হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৷ নগাঁও ডচন উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়, নগাঁও বাঙ্গালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ(গৰু ফিল্ড)ক এখন বিকল্প খেলপথাৰ হিচাপে নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে শুকুৰবাৰে নগাঁৱৰ স্থানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাও উপস্থিত থাকে ৷ উল্লেখ্য যে নগাঁও ক্ৰীড়া সংস্থাই খেলুৱৈসকলক যিসমূহ খেল নুৰুল আমিন খেলপথাৰৰ ইনড’ৰ ষ্টেডিয়ামত দিব পৰা নাই, তেনে খেলসমূহ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামখনত উপলব্ধ হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই ৷