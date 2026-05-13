নীলা আকাশৰ তলত যেন এখন বেঙুনীয়া চাদৰ... প্ৰকৃতিয়ে বাটৰুৱাক দিছে অনাবিল প্ৰশান্তি

নীলা আকাশৰ তলত যেন এখন বেঙুনীয়া চাদৰ... প্ৰকৃতিয়ে বাটৰুৱাক দিছে অনাবিল প্ৰশান্তি
প্ৰকৃতিৰ বুকুত এতিয়া এজাৰৰ পাপৰিয়ে বসন্তক দিছে বিদায়ৰ এক অপৰূপ আল্পনা ৷
Published : May 13, 2026 at 4:50 PM IST
মৰিগাঁও: আকৌ এবাৰ বিদায়ৰ ঘণ্টা বাজিছে ঋতুৰাজ বসন্তৰ। ঢোল-পেঁপাৰ গুমগুমনিৰে জনজীৱন মুখৰিত কৰি তোলা ব’হাগ মাহটোৱে বিদায় মাগিছে । কিন্তু ঋতুৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সলনি হৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰং ৷ সংগোপনে প্রকৃতিয়ে লৈছে ন-ৰূপ, ন-সাজেৰে ৰঙীন হৈ উঠিছে প্রকৃতি ৷
কাৰণ ব’হাগ যোৱাৰ ক্ষণত প্ৰকৃতিৰ বুকুত এতিয়া এজাৰৰ পাপৰিয়ে দিছে এক অপৰূপ বিদায়ৰ আল্পনা । জেঠৰ প্ৰখৰ ৰ’দৰ আগজাননী দি ধৰণীৰ বুকুত ফুলি উঠিছে থোপা-থোপে এজাৰ । নীলা আকাশৰ তলত বেঙুনীয়া ফুলৰ এই মেলাই যেন বসন্তক বিদায় দিয়াৰ বাবে এক ৰাজকীয় আয়োজনহে কৰিছে ।
মৰিগাঁও আৰু নগাঁৱৰ গ্রাম্য পথৰ দাঁতিত থকা শাৰী শাৰীকৈ এজাৰ গছত ফুল ফুলিছে ৷ যেন, এখন বেঙুনীয়া চাদৰহে পাৰি থোৱা হৈছে ! বেঙুনীয়া এজাৰৰ হাঁহিতে বিলীন হৈছে বাটৰুৱা, ভাগৰুৱা মনক এক অনাবিল প্ৰশান্তি প্ৰদান কৰিছে এজাৰ ফুলে । প্ৰকৃতিৰ সাজোন-কাচোনে মন-প্রাণ হৰিছে সকলোৰে, এয়াই যেন বসন্তৰ পৰা গ্ৰীষ্মলৈ অনাবিল যাত্ৰা । এফালে বিহুৰ বিসৰ্জনৰ দুখ, আনফালে এজাৰৰ মনোমোহা ৰূপ, এই দুয়োৰে মাজত এক সুন্দৰ সমিলমিল দেখা গৈছে । গ্ৰাম্য সমাজৰ বাবে এজাৰ কেৱল এটা ফুল নহয়, ই হ’ল ধলফাট দিয়া আকাশৰ পৰা নামি অহা এক স্বৰ্গীয় আভা, যিয়ে সোঁৱৰাই দিয়ে যে পৰিৱৰ্তনেই জীৱনৰ মূলমন্ত্ৰ ।
ব’হাগী বিদায়ৰ এই ক্ষণত এজাৰৰ পাপৰিবোৰে যেন ধৰণীৰ বুকুত লিখি গৈছে এক নতুন ঋতুৰ জয়গান । ব’হাগ যাবগৈ, পিছে থৈ যাব এজাৰৰ এই অপূৰ্ব স্মৃতিৰ আল্পনা । যিয়ে আমাৰ চৌপাশক কৰি তুলিব জিলিকি থকা এক বেঙুনীয়া কবিতা । বিহুৰ ঢোলৰ মাত লাহে লাহে থমকি ৰৈছে যদিও, আকাশৰ তলত এজাৰৰ এই ৰঙীন হাঁহিয়ে আমাক সোঁৱৰাই দিছে যে বিদায় মানেই সমাপ্তি নহয়, ই এক নতুন ঋতুৰ আৰম্ভণিহে ।
'এজাৰ ফুলা দেখি বেজাৰ কিয় লাগে...' গীতৰ কলি গুণগুণাই স্থানীয় লোকে কয়,"এজাৰ ফুলা মানে আমাৰ মন বেজাৰেৰে ভৰি পৰে ৷ কাৰণ কপৌ-তগৰ-নাহৰে যেনেদৰে বসন্ত ৰাণীৰ আগমনৰ খবৰ দিয়ে ঠিক একেদৰে এজাৰ ফুলেও মন বেজাৰ কৰি তোলে ৷ কাৰণ অসমবাসীক বাৰিষাৰ আগজাননী দিয়ে যদিও, কিন্তু এয়াই প্ৰকৃতিৰ আহ্বান ৷"
