ঐতিহাসিক 'পদুম পুখুৰী' সংৰক্ষণেৰে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ
মৰিগাঁৱৰ ঐতিহাসিক 'পদুম পুখুৰী' সৰংক্ষণৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ ৷
Published : May 19, 2026 at 8:18 PM IST
মৰিগাঁও : প্ৰকৃতি আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য সুৰক্ষাৰ দিশত মৰিগাঁও পৌৰসভাই গ্ৰহণ কৰিছে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। চহৰখনৰ মাজমজিয়াত থকা ঐতিহাসিক পদুম পুখুৰীটো মৰিগাঁও পৌৰসভাই আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তথা বিশেষ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । এই প্ৰকল্পৰ অধীনত পুখুৰীটোত দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ কাছ আৰু অসমৰ থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব । প্ৰায়ে অৱহেলিত হৈ থকা পুখুৰীটোক বতৰ্মান নতুন ৰূপত সজাই তোলাৰ লগতে পৌৰসভাৰ তত্বাৱধানত থকা পুখুৰীতোৰ সৌন্দৰ্য্য উপভোগ কৰিবলৈ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোকৰ সমাগম হোৱা দেখা যায় ।
ঐতিহাসিক পদুম পুখুৰীটো বৰ্তমান অসমৰ নদী-উপনদী আৰু বিলবোৰৰ পৰা বিলুপ্ত হোৱা বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছসমূহ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰতিপালন কৰা হৈছে । লগতে কৃত্ৰিমভাৱে উৎপাদিত ছালানী মাছৰ পৰিৱৰ্তে পুখুৰীটোত অসমৰ পৰম্পৰাগত থলুৱা মাছ যেনে কান্ধুলী, চিতল, মাগুৰ, শিঙী, কাৱৈ আদি এৰি দিয়া হ’ব, যাতে এইবোৰৰ প্ৰাকৃতিক বংশবৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয় । ইফালে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি ইয়াক স্থানীয় ৰাইজৰ বাবে এক আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা হ’ব, যাৰ জৰিয়তে নতুন প্ৰজন্মই থলুৱা জলচৰ প্ৰাণীসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব ।
ৰিগাঁও জিলাৰ ভূৰবন্ধা অঞ্চলত অৱস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত ‘পদুম পুখুৰী’ এক সুকীয়া ইতিহাস আৰু গভীৰ লোক-সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত। অঞ্চলটোৰ জনজীৱন, ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু স্থানীয় লোকবিশ্বাসৰ এক অন্যতম ঐতিহাসিক কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে এই পুখুৰীটো পৰিচিত।
পদুম পুখুৰীৰ ইতিহাস :
স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত প্ৰচলিত প্ৰবাদ অনুসৰি, অতীতত সেই অঞ্চলৰ মানুহে পুখুৰীৰ পাৰত চাকি-বন্তি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰি অহাৰ পিছদিনাই বিয়া-সবাহ বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বাচন-বৰ্তন এই পুখুৰীৰ পৰাই লাভ কৰিছিল । অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পিছত সেইসমূহ পুনৰ পুখুৰীৰ পাৰত জমা কৰি থোৱা হৈছিল বুলি প্ৰবাদ আছে । আন এক প্ৰবাদ অনুসৰি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই এই পুখুৰীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পদুম ফুল ফুলিছিল । ইয়াৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু পদুম ফুলৰ বাবেই ইয়াক ‘পদুম পুখুৰী’ নামেৰে নামকৰণ কৰা হয় বুলি ৰাইজৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত ।
