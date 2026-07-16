প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে মৰিগাঁঁৱক: এজাক বৰষুণৰ আশাত চাতক চৰাইৰ দৰে বাট চাইছে জনতাই
ৰ'দৰ প্ৰচণ্ড তীব্ৰতাৰ বাবে পুৱাৰ পৰাই চহৰৰ পথ-ঘাটসমূহ প্ৰায় জনশূন্য হৈ পৰে ৷
Published : July 16, 2026 at 2:10 PM IST
মৰিগাঁও: প্ৰচণ্ড গৰমে মৰিগাঁও জিলাৰ জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে ৷ মৰিগাঁৱত পাৰাস্তম্ভই প্ৰায় ৩৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ স্পৰ্শ কৰাৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজৰ স্বাভাৱিক জীৱন-যাত্ৰাত তীব্ৰ প্ৰভাৱ পৰে ৷ ৰ'দৰ প্ৰচণ্ড তীব্ৰতাৰ বাবে পুৱাৰ পৰাই চহৰৰ পথ-ঘাটসমূহ প্ৰায় জনশূন্য হৈ পৰাৰ এক অভূতপূৰ্ব দৃশ্য লক্ষ্য কৰা হয় ৷
ছাঁ বিচাৰি হাবাথুৰি পথচাৰীৰ, ব্যৱসায়ত প্ৰভাৱ
দুপৰীয়াৰ ভাগত চহৰৰ অতি ব্যস্ত পথসমূহতো যান-বাহন তথা পথচাৰীৰ চলাচল একেবাৰেই পাতল হৈ পৰে ৷ জৰুৰী কামত ওলাই অহা পথচাৰীসকলে প্ৰখৰ ৰ'দৰ পৰা বাচিবলৈ এজোপা গছৰ ছাঁ বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
শৰীৰ জুৰাবলৈ কোনোৱে যদি শীতল পানীৰে তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰিছে, আন কোনোৱে আকৌ কুঁহিয়াৰ মিঠা ৰস খাই দেহ-মনক সাময়িক সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে ৷ উৎকট গৰমৰ বাবে চহৰৰ দোকান-পোহাৰসমূহত শীতল পানীয় আৰু ফল-মূলৰ ৰসৰ চাহিদা অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
আটাইতকৈ বেছি সংকটত শিশু, বৃদ্ধ আৰু দিনমজুৰি কৰা শ্ৰমিক
এই অসহ্য গৰমৰ বাবে জিলাখনৰ শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু দিনহাজিৰা কৰি খোৱা শ্ৰমিকসকল আটাইতকৈ বেছি কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ দিনটো ৰ'দত পুৰি কাম কৰিবলগীয়া হোৱা শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ বাবে এই পৰিস্থিতি এতিয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক হৈ পৰিছে ৷
বৰ্তমান চহৰবাসীৰ মুখে মুখে মাত্ৰ এটাই কথা— কেতিয়া আহিব এজাক বৰষুণ ? আকাশৰ ডাৱৰলৈ চাই এতিয়া মৰিগাঁওবাসীয়ে আশা কৰিছে যে এজাক ধাৰাসাৰ বৰষুণেহে এই উৎকট গৰমৰ পৰা কিছু সকাহ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিব ৷
প্ৰশাসনৰ বিশেষ পৰামৰ্শ :
প্ৰকৃতিৰ এই কঠিন পৰীক্ষা তথা গৰমৰ সময়ছোৱাত জনসাধাৰণক বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে ৷
- অতি প্ৰয়োজন নোহোৱালৈকে দুপৰীয়া ১১ বজাৰ পৰা বিয়লি ৩ বজালৈ ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলোৱাটো পৰিহাৰ কৰক ৷
- শৰীৰত পানীৰ অভাৱ হ'বলৈ নিদিব, সঘনাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বিশুদ্ধ পানী পান কৰক ৷
- বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে ছাতি, টুপী বা গামোচা ব্যৱহাৰ কৰি মূৰ আৰু মুখখন ৰ'দৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰাখক ৷
- যদিহে শৰীৰত অস্বস্তি, মূৰ ঘূৰণি, অতিমাত্ৰা ঘাম ওলোৱা বা দুৰ্বলতা অনুভৱ হয়, তেন্তে তৎক্ষণাত গছৰ ছাঁ বা শীতল ঠাইত জিৰণি লওক আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক ৷
- প্ৰকৃতিৰ এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সময়ত কেৱল সজাগতা আৰু সঠিক সাৱধানতাই হ'ব পাৰে আমাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সুৰক্ষা ৷