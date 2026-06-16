কেৱল মহিলাই চলোৱা অসমৰ এখন জিলা
জিলা আয়ুক্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অভিভাৱক মন্ত্ৰীলৈকে সকলোতে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে মহিলাসকলে ৷
Published : June 16, 2026 at 7:29 PM IST
মৰিগাঁও: আধুনিক সমাজত নাৰী কেৱল ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত সীমাবদ্ধ নহয় । তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত কৰ্মক্ষেত্ৰত খোপনি পুতি সমাজৰ অগ্ৰগতিত অৰিহণা যোগোৱাৰ লগতে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰে এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিছে । বহু সময়ত মহিলাসকলক নেতৃত্বৰ গুৰি ধৰাও দেখা গৈছে ৷
অসমৰ মৰিগাঁও জিলাই তেনে এক অনন্য আৰু প্ৰেৰণাদায়ক উদাহৰণ স্থাপন কৰিছে । প্ৰশাসন, উন্নয়ন, ৰাজনীতি আৰু জনসেৱাৰ বিভিন্ন স্তৰত মহিলাসকলৰ দক্ষ আৰু নিষ্ঠাপূৰ্ণ উপস্থিতিয়ে মৰিগাঁও জিলাক মহিলা নেতৃত্বৰ জিলা বা মহিলা জিলা হিচাপে সু-পৰিচিত কৰি তুলিছে । ‘‘লাও সদায় পাতৰ তলত’’ বোলা ফকৰা যোজনাটিৰ ধাৰণাক ধূলিস্যাৎ কৰি সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ দায়িত্বত থকা এদল মহিলা বিষয়াই ।
জিলাখনৰ শীৰ্ষ প্ৰশাসনিক দায়িত্বত অধিষ্ঠিত জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰী এগৰাকী দক্ষ, কৰ্মনিষ্ঠ আৰু দূৰদৰ্শী মহিলা বিষয়া । জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ লগতে জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত অৰ্পা বাগলাৰীও এগৰাকী মহিলা বিষয়া । অতিৰিক্ত আয়ুক্ত হিচাপে আছে অনুসীয়া শৰ্মা ৷ যি গৰাকী মহিলা বিষয়াই জিলাখনৰ ৰাজহ আৰু শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্বত নিয়োজিত হৈ আছে ৷ একেদৰে অতিৰিক্ত আয়ুক্ত নীতিশা বৰা, ডঃ ময়ূৰপংখী বৰা, সহকাৰী আয়ুক্ত ক্ৰমে জ্যোতিকা কুমাৰী, জেবিন গুণাৰ, হিমাশ্ৰী ডেকা, কৃতাঞ্জলী বৰাই সুকলমে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে ।
লাহৰীঘাট সমজিলাৰ আয়ুক্ত শিল্পীকা কলিতা, লাহৰীঘাট সমজিলাৰ সহকাৰী আয়ুক্ত শিল্পীৰেখা পণ্ডিতেও নিজৰ দায়িত্ব সুন্দৰকৈ পালন কৰি আহিছে । মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া প্ৰিয়ংকা গগৈ আৰু লাহৰীঘাট ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া নম্ৰতা চাহুৱে চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ দায়িত্ব সুন্দৰকৈ পৰিচালিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
জিলা প্ৰশাসনৰ আন চাৰিগৰাকী মহিলা সহকাৰী আয়ুক্ত ক্ৰমে দীপা তালুকদাৰ, আৰশ্মা কাশ্যপ, অংকিতা দত্ত, মীনাক্ষী বৰুৱাই নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আছে । জিলাখনৰ পাঁচখন উন্নয়ন খণ্ডৰ মূল বিষয়া কেইগৰাকী হৈছে এগৰাকীকৈ মহিলা । লাহৰীঘাট উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াগৰাকীৰ নাম মীনাক্ষী মহন্ত, একেদৰে ভূৰাগাঁও উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া মণি দেৱী, মায়ং উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া জুৰি শইকীয়া, কপিলী উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া শালিনী পৰাশৰ আৰু ভূৰবন্ধা উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াগৰাকী হৈছে মনিতা ৰংহাং ৷
জিলাখনৰ শিক্ষা বিভাগতো দপদপাই আছে মহিলা বিষয়াসকলে ৷ মায়ং শিক্ষা খণ্ডৰ খণ্ড শিক্ষা বিষয়া লেখামনি হীৰা, লাহৰীঘাট শিক্ষা খণ্ডৰ খণ্ড শিক্ষা বিষয়া নিলাক্ষশ্ৰী ৰাজকুমাৰীৰ দৰে মহিলা বিষয়াসকলে দৈনন্দিন প্ৰশাসনিক কাম-কাজ, জনসাধাৰণৰ সমস্যা সমাধান আৰু উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীসমূহ অতি নিষ্ঠাৰে পৰিচালনা কৰি আছে ।
মৰিগাঁও জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰমেন প্ৰণতি কলিতা ডেকা এগৰাকী অভিজ্ঞ আৰু সফল মহিলা বিষয়া ৷ তেখেতৰ সুন্দৰ নেতৃত্বত জিলা পৰিষদৰ কাম-কাজ অতি সু-শৃংখলিত আৰু স্বচ্ছতাৰে আগবাঢ়ি গৈছে । জিলা পৰিষদ কাৰ্যালয়ত আন চাৰিগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে কৰ্তব্য পালন কৰি আছে ।
আনহাতে, মৰিগাঁও জিলাৰ জনসংযোগ বিভাগৰ বিষয়াগৰাকী হৈছে পম্পী দেৱী ৷ তেওঁ প্ৰতিটো অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ কাৰ্যসূচীত জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীৰ অংশগ্ৰহণ সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰি আহিছে । মৰিগাঁও জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়া মণিকা বৰঠাকুৰে শিশু, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, মহিলা আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ কল্যাণৰ বাবে বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰি আছে ।
জিলাখনৰ কপিলী শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ দায়িত্বত আছে জণ্টি হাজৰিকা ৷ একেদৰে মৰিগাঁও জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগতো কেইবাজনো মহিলা বিষয়াই অতি নিষ্ঠাৰে দায়িত্ব পালন কৰা দেখা গৈছে ।
শেহতীয়াকৈ জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰা অজন্তা নেওগ এগৰাকী অভিজ্ঞ, সফল আৰু সময়ৰ সৈতে খোজ মিলাই চলিব পৰা ৰাজনীতিবিদ । নেওগৰ অভিজ্ঞতা আৰু দৃঢ় নেতৃত্বই জিলাখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নত নতুন গতি আনিব বুলি ৰাইজে আশা কৰিছে ।
মৰিগাঁও জিলাৰ এই চিত্ৰখনে স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰে যে মহিলাসকলক সুযোগ আৰু দায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে তেওঁলোকে কেৱল ঘৰৰ চৌহদতে সীমাবদ্ধ নাথাকি, প্ৰশাসন, ৰাজনীতি আৰু সমাজ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো অসাধাৰণ সফলতা লাভ কৰিব পাৰে । নাৰীশক্তিৰ এই নিদৰ্শনে সমগ্ৰ অসমৰ বাবে এক ইতিবাচক বাৰ্তা বহন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: শিক্ষাৰ্থীৰ পিঠিৰ বোজা কমোৱাৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি অভিভাৱকৰ