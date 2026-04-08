অসম বিধানসভাৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া : মৰিগাঁও জিলাৰ নিৰ্বাচনৰ বিতং তথ্য জানো আহক

অসম বিধানসভাৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া : মৰিগাঁও জিলাৰ নিৰ্বাচনৰ বিতং তথ্য জানো আহক
৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা অসম বিধানসভাৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল ৷ আনকি নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলো ।
Published : April 8, 2026 at 11:36 AM IST
মৰিগাঁও : ৯ এপ্ৰিল, বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৫ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভাৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ এইবাৰ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত মুঠ ১২৬ টা সমষ্টিত ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে । নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ হৈছে ৬৫৩ গৰাকী আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ৬৯ গৰাকী ।
অসম বিধানসভাৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ দায়িত্বত থকা সকলো বিষয়া-কৰ্মচাৰী সাজু হৈছে ৷ তৎপৰতা বাঢ়িছে প্ৰশাসনিক বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰো ৷ বৃহস্পতিবাৰে হ’ব লগা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে মৰিগাঁও জিলা নিৰ্বাচন বিষয়া তথা জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তেৱাৰীয়ে প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত কেতবোৰ তথ্য সদৰী কৰে ৷
তেওঁ কয়, ‘‘নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে । ৯ এপ্ৰিলৰ পুৱা ৭ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৫ বজালৈ ভোটগ্ৰহণ হ'ব ।’’ লগতে তেওঁ সকলোকে সময়মতে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তেৱাৰীয়ে উল্লেখ কৰা মতে,
- মৰিগাঁও জিলাত মুঠ পঞ্জীয়নভুক্ত ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭,৬৬,৫৮৮ গৰাকী
- পুৰুষ ভোটাৰ ৩,৮৬,৯৯২ গৰাকী
- মহিলা ভোটাৰ ৩,৭৯,৫৮২ গৰাকী আৰু
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ১৪ গৰাকী
৫২-জাগীৰোড (অনুসূচিত জাতি) সমষ্টিত
- মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,৫০,৪২৭ গৰাকী
- পুৰুষ ভোটাৰ ১,২৪, ৮০৫ গৰাকী
- মহিলা ভোটাৰ ১,২৫,৬২০ গৰাকী আৰু
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ২ গৰাকী
৫৩-লাহৰীঘাট সমষ্টিত
- মুঠ ভোটাৰ ৩,০৮,২৭২ গৰাকী
- পুৰুষ ভোটাৰ ১,৫৮,৯৯৩ গৰাকী
- মহিলা ভোটাৰ ১,৪৯,২৭০ গৰাকী আৰু
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৯ গৰাকী
৫৪-মৰিগাঁও সমষ্টিত
- মুঠ ভোটাৰ ২,০৭,৮৮৯ গৰাকী
- পুৰুষ ভোটাৰ ১,০৩,১৯৪ গৰাকী
- মহিলা ভোটাৰ ১০৪৬৯২ গৰাকী
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৩ গৰাকী
মৰিগাঁও নিৰ্বাচন জিলাত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা ৯৬৮ টা । তাৰে ভোটকেন্দ্ৰ আছে -
- জাগীৰোডত ৩৩৫ টা
- লাহৰীঘাটত ৩৫৫টা আৰু
- মৰিগাঁৱত ২৭৮টা
মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা ৫০ টা ৷ ইয়াৰে -
- জাগীৰোডত ২১ টা
- লাহৰীঘাটত ২টা আৰু
- মৰিগাঁৱত ২৭ টা
আনহাতে এটা ভোটকেন্দ্ৰত বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়াৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ’ব ।
যুৱ ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়াৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা এটা আৰু আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত এটাকৈ আছে । মৰিগাঁও জিলাত প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ৱেব কাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । লগতে ১০৩ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ২৮ গৰাকী মাইক্ৰ' অৱজাৰ্ভাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে ।
জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তেৱাৰীয়ে কয়, ‘‘প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ বাবে ন্যূনতম সা-সুবিধাসমূহ নিশ্চিত কৰা হৈছে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি, ৮৫ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বাবে "গৃহ ভোটদান"ৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে ।’’
তেৱাৰীয়ে জনোৱা মতে, মুঠ ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা ৪৭২৪ গৰাকী । অৰ্থাৎ ১১৮১ জনকৈ প্ৰিজাইডিং, প্ৰথম পলিং, দ্বিতীয় পলিং আৰু তৃতীয় পলিং বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে । মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটগ্ৰহণকাৰী দলৰ বাবে সুকীয়া জিৰণি কোঠা, চেনিটেৰী নেপকিন আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসা কিটকে ধৰি আন কেতবোৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
বুধবাৰে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা কেন্দ্ৰৰ পৰা নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হ'ব ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল । ভোটগ্ৰহণৰ দিনা জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলৈ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ৫ টাকৈ (মুঠ ১৫ টা) দ্ৰুত সঁহাৰি দল সাজু কৰি ৰখা হৈছে ।
মৰিগাঁৱৰ মহিলা ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়াৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়াসকল যাবৰ বাবে ই-অ'টোৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে সহায়-সহযোগিতা কামনা কৰে ।
মঙলবাৰে আয়োজিত এই সংবাদমেলত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰকাশ সোণোৱাল, অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত অনুসূয়া শৰ্মা আৰু নিৰ্বাচন বিষয়া ইন্দ্ৰজিৎ দাস উপস্থিত থাকে ।