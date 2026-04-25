অপ্ৰাদেশিকীকৃত বিদ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব নৱম আৰু দশম শ্ৰেণী: জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ
এজনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ নোহোৱা বিদ্যালয় প্ৰধানক জবাবদিহি । ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা বিদ্যালয়ক দৃষ্টান্ত হিচাপে লোৱাৰ আহ্বান ।
Published : April 25, 2026 at 7:26 AM IST
ধিং: প্ৰতি বছৰে বিদ্য়ালয়ৰ ফলাফল ভাল কৰিবই লাগিব, অন্য়থা ইয়াৰ পৰিণামৰ বাবে সাজু থাকিব লাগিব বিদ্য়ালয় প্ৰধানৰ লগতে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী । কেৱল সেয়াই নহয়, এতিয়াৰে পৰা বছৰত চাৰিবাৰ শিক্ষা বিষয়ক বিশেষ গাঁওসভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ বাবে বন্ধৰ দিন সীমিত কৰিব লাগিব । হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আটাইতকৈ বেয়া ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা বিদ্য়ালয়ৰ প্ৰধানসকলক এইদৰে সতৰ্ক কৰি দিলে মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্তই ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ নোহোৱা বিদ্যালয় প্ৰধানক জবাবদিহি :
চলিত বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মৰিগাঁও জিলাত আটাইতকৈ বেয়া ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা চৰকাৰী, অপ্ৰাদেশিকীকৃত আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধানসকলৰ সৈতে শুকুৰবাৰে জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তেৱাৰীয়ে এখন পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে । মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত বৈঠকত আয়ুক্তগৰাকীয়ে অতি বেয়া ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু এজনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ নোহোৱা বিদ্যালয় প্ৰধানসকলক ইয়াৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰে ।
তিনি বছৰ বেয়া ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা বিদ্য়ালয়ৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দেশ :
আয়ুক্তগৰাকীয়ে বিশেষকৈ এজনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ নোহোৱা অপ্ৰাদেশিকীকৃত বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধানসকলক জবাবদিহি কৰি কয়, "ওচৰতে চৰকাৰী বিদ্যালয় থকাৰ পিছতো অপ্ৰাদেশিকীকৃত বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নামভৰ্তি কৰাই শূন্য শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হোৱাটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।" আয়ুক্তগৰাকীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে তিনি বছৰ বেয়া ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা অপ্ৰাদেশিকীকৃত বিদ্যালয়ৰ পৰা নৱম আৰু দশম শ্ৰেণী আঁতৰাই ওচৰৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ যোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক ড৹ অপূৰ্ব ঠাকুৰীয়াক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
আয়ুক্তই নিতৌ পৰিদৰ্শন কৰিব এখনকৈ বিদ্যালয় :
আয়ুক্তগৰাকীয়ে অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত (শিক্ষা) অনুসূয়া শৰ্মাক এনে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ অৰ্হতা, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে গুণগত মানৰ শিক্ষা, ফলাফল বেয়া হোৱাৰ কাৰণ আদি ফঁহিয়াই চোৱাৰ লগতে অভিভাৱক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মন্তব্য় গ্ৰহণৰ পিচত তদন্তমৰ্মে প্ৰতিবেদন যুগুত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিজেই প্ৰতিদিনে এখনকৈ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ।
শিক্ষাৰ্থীৰ গৃহ পৰিদৰ্শন বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ নিৰ্দেশ :
তদুপৰি অভিভাৱক, গাঁওবুঢ়া, ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি, পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি, বিশিষ্ট নাগৰিক আদিক জড়িত কৰাই শিক্ষাৰ বাবে বছৰত চাৰিবাৰ বিশেষ গাঁওসভা অনুষ্ঠিত কৰাৰো নিৰ্দেশ দিয়ে আয়ুক্তগৰাকীয়ে । লগতে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ বাবে বন্ধৰ দিনবোৰ সীমিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
আনহাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৫০ শতাংশৰ তলত থকা বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ হাৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰু কৃষি, স্বাস্থ্য, তথ্য প্ৰযুক্তি, কম্পিউটাৰ, সৌন্দৰ্য চৰ্চা আদি বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দক্ষতা বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক অধিক আকৰ্ষণীয় তথা মনোগ্ৰাহী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । লগতে নিয়মীয়াকৈ অভিভাৱকৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰা, শিক্ষকৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীৰ গৃহ পৰিদৰ্শন আদি বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ ধেমালি নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ :
উক্ত সভাতে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা বিদ্যালয়ক দৃষ্টান্ত হিচাপে লৈ অন্য বিদ্যালয়ৰ বিদ্যালয় প্ৰধানসকলক তেনে বিদ্যালয় ভ্ৰমণ কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হয় । সভাত অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ বাবে সকলোৰে সমন্বিত প্ৰচেষ্টা লাগিব । ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰা বিদ্যালয়সমূহক কোনো কাৰণতে সহজে লোৱা নহ'ব বুলি তেওঁ কয় । সভাত বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে বিশেষকৈ অপ্ৰাদেশিকীকৃত বিদ্যালয়সমূহক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ ধেমালি নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । সভাখনত জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকল, শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকল আৰু ২৭ খন বিদ্যালয়ৰ বিদ্যালয় প্ৰধানসকল উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক:শিক্ষাখণ্ডত কোটি কোটি টকা ব্যয়ৰে কি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে ?
বটদ্ৰৱাত ৪৩ পৰীক্ষাৰ্থীৰ উত্তীৰ্ণ হ'ল মাত্ৰ দুগৰাকী; বিদ্যালয় ঘেৰাও কৰি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক জবাবদিহি