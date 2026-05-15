সৰু সৰু অৱদানৰে শিক্ষাৰ্থীক অধিক বহনক্ষম পৰিবেশ গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান মৰিগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তৰ

জলবায়ুৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ মানসিকতা গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত আৰম্ভ 'জীৱনৰ বাবে জলবায়ু মহোৎসৱ' ।

Climate Festival for Life at Morigaon College
মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত 'জীৱনৰ বাবে জলবায়ু মহোৎসৱ' (ETV Bharat Assam)
Published : May 15, 2026 at 7:44 AM IST

লাহৰীঘাট: নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত পৰিৱেশ সচেতনতা, বহনক্ষম উন্নয়ন আৰু জলবায়ুৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ মানসিকতা গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে 'জীৱনৰ বাবে জলবায়ু মহোৎসৱ'। নদী, বনাঞ্চল, পৰ্বত, উপকূল আৰু মহাসাগৰ শীৰ্ষক মূল বিষয়বস্তুৰে আয়োজিত এই উৎসৱৰ জৰিয়তে অভিজ্ঞতাভিত্তিক আৰু আন্তঃক্ৰিয়াশীল শিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে জলবায়ুৰ পৰিৱর্তন, বহনক্ষমতা আৰু পৰিৱেশ বিজ্ঞান সম্পৰ্কে গভীৰ উপলব্ধি গঢ় দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।

জলবায়ু পৰিৱর্তন বাস্তৱ সময়ৰ জৰুৰী বিষয় :

মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান আৰু প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ লগতে ডিবিটিষ্টাৰ কলেজৰ সহযোগত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । উৎসৱ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে মৰিগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তেৱাৰীয়ে । অনুষ্ঠানটোত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "জলবায়ু পৰিৱর্তন এতিয়া বাস্তৱ সময়ৰ এক অত্যন্ত জৰুৰী বিষয় । মানুহে ইতিমধ্যে জনা বা নজনাকৈ পৰিৱেশৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে । মানুহৰ কৰ্ম-কাণ্ডৰ ফলত আজি পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভয়ংকৰ অৱক্ষয় নামি আহিছে ।"

জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে এনে পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰাৰ বাবে তাৎক্ষণিক আৰু সমূহীয়া পদক্ষেপৰ আহ্বান জনাই কয়, "সচেতন নাগৰিক হিচাপে প্ৰতিজন ব্যক্তি জাগি উঠাৰ সময় সমাগত । সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি সৰু সৰু অৱদানৰ জৰিয়তে অধিক বহনক্ষম পৰিবেশ গঢ়ি তোলাৰ বাবে অংশীদাৰ হ'ব পাৰে ।" জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে আমি উত্তৰ প্ৰজন্মৰ বাবে এনে এটা পৰিৱেশ দি থৈ যাব লাগিব য’ত জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য, প্ৰকৃতি আৰু বহনক্ষম জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জলবায়ু সুৰক্ষিত হৈ থাকে ।

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশ সংৰক্ষণত সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰি জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে ছাত্ৰ জীৱন হৈছে জীৱনৰ এক অত্যন্ত গুৰুত্বপূর্ণ অধ্যায়, য’ত প্ৰতিজন ছাত্ৰই উপলব্ধি কৰিব পাৰে যে পৰিৱর্তন অনাত তেওঁলোকৰো ভূমিকা আছে । তাৰ বাবে নিজৰ চৌপাশৰ প্ৰতি সচেতন হৈ সৰু সৰু বহনক্ষম অভ্যাস গঢ়ি তুলিলে তাৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব বুলি তেওঁ কয়।

এই অনুষ্ঠানটোত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মৰিগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক ড৹ অপূৰ্ব ঠাকুৰীয়া । আনহাতে, আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ লীলা কান্ত বৰঠাকুৰে । এই মহোৎসৱৰ অংশ হিচাপে বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনী আৰু আন্তঃক্ৰিয়াশীল অধিৱেশনৰ আয়োজন কৰা হয়, যাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক আৰু সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ লোকসকলক জলবায়ুৰ পদক্ষেপ, পৰিৱেশগত ভাৰসাম্য আৰু বহনক্ষম জীৱনশৈলী সম্পৰ্কে অৰ্থৱহ আলোচনাত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা হয় ।

জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু বহনক্ষমতা স্কুলৰ নেতৃত্বত পৰিচালিত এই উদ্যোগে যুৱ প্ৰজন্মক সচেতন, তথ্যসমৃদ্ধ আৰু দায়বদ্ধ পৰিৱেশত নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা কৰা হৈছে । বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আজিম প্ৰেমজী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ যৌথ উদ্যোগত আয়োজিত এই মহোৎসৱ অহা ১৬ মে’ পৰ্যন্ত চলিব ।

অনুষ্ঠানটোত আজিম প্ৰেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক কুনাল শৰ্মা, জ্যেষ্ঠ কাৰ্যবাহী অশ্বাথি অৰুণ, মহোৎসৱৰ সমন্বয়ক বিদ্যা ৰমেশ, গৱেষণা সহযোগী চৈয়দ হাজিম কাদ্রী আৰু গৱেষণা পৰামৰ্শদাতা ৰাঘৱ শেঠ উপস্থিত থাকে ।

