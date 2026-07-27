সৰ্বোচ্চ হেৰুৱাই বন্যাৰ্তৰ চকুলো, ৰ’দত শুকুৱাইছে স্মৃতিবোৰ
বন্যাৰ্তৰ আৰ্তনাদ, ৰ’দত শুকুৱাইছে প্ৰলয়ংকাৰী বানে নষ্ট কাৰ সামগ্ৰী ৷ চকুলোৰে বাট নেদেখা হৈছে বন্যাৰ্তই ৷
Published : July 27, 2026 at 7:00 PM IST
যোৰহাট : বানপানী শুকোৱাৰ পাছতো দুখ-দুদৰ্শা কমা নাই বানাক্ৰান্তৰ ৷ বানে উঠুৱাই নিলে খেতি পথাৰ, আচবাব, পশুধন, মূল্যৱান সামগ্ৰী আৰু সাচিৰখা বিভিন্ন সামগ্ৰী আৰু স্মৃতি ।
আজিও মৰিয়নী সমষ্টিৰ বেলতল, টেঙাবাৰী, হাটিমূৰীয়া, দুলীয়া, লুখুৰাখন, পানী গাঁৱ, পানীটোলা, লেফেৰা, হালোৱা পথাৰ, কোৱৰগাঁৱকে আদি সহস্ৰাধিক গাঁৱত বানে সৃষ্টি কৰা বিভিষিকাময় পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে ৷
শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ জন্মস্থান মৰিয়নী চেলেংহাট লুখুৰাখন গাঁৱত বানপানী শুকুৱা পাছতে ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ বানে গাঁওখনৰ সকলো শেষ কৰি গ'ল, নিমিষতে উঠুৱাই লৈ গৈছিল ঘৰ দুৱাৰ, কৃষি পথাৰ, পশুধন আদি ৷ বানৰ পাছত ঘৰৰ ভিতৰত ৰৈ গৈছে পলস আৰু বানে ধ্বংস কৰি যোৱা বিভিন্ন সামগ্ৰী ।
বান পৰিস্থিতি উন্নত হ'ল যদিও আপোন ঘৰখনলৈ উভতি আহি বানাক্ৰান্তই টুকিছে চকুলো । বছৰ বছৰ ধৰি কষ্টৰে নিৰ্মাণ কৰা বা সংগ্ৰহ কৰা ঘৰ, সম্পত্তি নাই, আছে মাত্ৰ বোকা ৷ বানবিধস্ত ঘৰখনত বানাক্ৰান্ত্ৰই বিচাৰিছে সামগ্ৰীসমুহ, বোকা আৰু পলসৰ মাজৰ পৰা বিচাৰি আনি বস্তু শুকুৱাইছে ৰ'দত আৰু নষ্ট কৰা সামগ্ৰী পেলাই দিছে ঘৰৰ এটা কোণলৈ ৷
দুখেৰ ৰাইজে কয়, "ৰ'দত দিয়া আচবাববোৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী নহয় কিন্তু মনৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে ৰ'দত দিছে সামগ্ৰীসমূহ । বিগত পঞ্চাশ বছৰে এনেকুৱা বানপানী কেতিয়াও দেখা নাছিলো ৷ আমাৰ ঘৰৰ মুধচেৰে পানী বৈছিল ৷ তথাপিও আমাৰ ঘৰখনত ১২টা মানুহ আছিলো, কোনো মতে প্ৰাণ লৈ ৷ কিন্তু আৰু ১০মিনিট থকা হ'লে আমি বানত উঠি গলোহেঁতেন।"
আন এগৰাকী বানাক্ৰান্তই কয়, "আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ, ভঁৰাল সকলো শেষ হ'ল । আমি এতিয়া কিদৰে জীয়াই থাকিম আৰু কিদৰে খাম সেয়া চিন্তা কৰি আছো ৷ আমি এতিয়া শূন্য পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব ৷ কি যে হৈ গ'ল আমাৰ গাঁওখনৰ, পিন্ধিবলৈ নাই কাপোৰ । ল'ৰা-ছোৱালীৰ কিতাপ পত্ৰ বানে উঠুৱাই নিলে আৰু নষ্ট হোৱা কিতাপসমুহ ভিতৰ পৰা উঠাই আনি এতিয়া পেলাই দিছো ৷ আমাৰ সকলোৰে স্বাস্থ্য অৱস্থা বেয়া ৷ বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰা পৰিৱেশ আমি আছো ৷"