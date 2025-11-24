সহস্ৰাধিক যুৱকে হেংদাং লৈ শোভাযাত্ৰা কৰি লাচিত দিৱসত গঢ়িলে অভিলেখ

সহস্ৰাধিক যুৱকে হেংদাং লৈ শোভাযাত্ৰা কৰি লাচিত দিৱসত গঢ়িলে অভিলেখ
বিশাল প্ৰতীকী নাৱত উঠি যুৱকে হাতত হেংদাং লৈ অতিক্ৰমিলে ১৫ কিলোমিটাৰ পথ ।
Published : November 24, 2025 at 7:19 PM IST
চতিয়া : বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতি দিৱসত আজি জামুগুৰিহাটত অসম বুক অব ৰেকৰ্ডছত গঢ়িলে অভিলেখ ৷ চতিয়াৰ উদ্যমী যুৱ ব্যৱসায়ী নিৰজ নিশিম হাজৰিকাৰ একক উদ্যোগ তথা কন্যকা আৰু ৰাইজৰ সহযোগত উদযাপন কৰা এই লাচিত দিৱসতেই অসমীয়াৰ পৰাক্ৰমৰ প্ৰতীক আৰু শক্তিৰ প্ৰতীক লাচিতৰ হেংদাং হাতত লৈ এই অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ।
নদুৱাৰ সমষ্টিৰ এহেজাৰ সুঠাম অসমীয়া যুৱকে সোমবাৰে ১৩শ হেংদাং হাতত লৈ লাচিতৰ ৰূপত প্ৰতীকী নাৱত উঠি চতিয়াৰ পৰা জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পকামূৰা পথাৰলৈ শোভাযাত্ৰা কৰে ৷ সহস্ৰাধিক হেংদাং আৰু ৯০ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ বিশাল আকৃতিৰ এখন নাৱত উলিওৱা এই শোভাযাত্ৰাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আজি পুৱাই 'জয় আই অসম','আছে হেংদাং লোৱা নাই,ললে হেংদাং ৰক্ষা নাই' ধ্বনিৰে জামুগুৰিহাটৰ আকাশ বতাহ কপাই তোলে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ একহেজাৰ তিনিশ পাহোৱাল অসমীয়াই ডেকাই ৷
এখন বিশাল প্ৰতীকী নাৱত উঠি তেৰশ যুৱকে হাতত হেংদাং লৈ চতিয়াৰ ভূমিধৰ বৰদলৈ খেলপথাৰৰ পৰা প্ৰায় ১৫ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পকামূৰা পথাৰত সমবেত হয় ৷ এই বিশাল শোভাযাত্ৰাত অংশ গ্ৰহণ কৰা গোৰ্খা ডেকা সকলে খুকুৰি, মিচিং ডেকা সকলে অক্সা, বড়ো সকলে দাও আৰু আদিৱাসী ডেকা সকলে হাতত ধনু কাড়লৈ জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধি অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই কয়, "নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বাবে আজি এটা ঐতিহাসিক দিন । মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মজয়ন্তীৰ এই দিনটোত তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ ডেকা বন্ধুসকল কন্য়কা বহুমুখী পামৰ আহ্বানত সকলোৱে ইয়াত হেংদাং লৈ সমৱেত হৈছে ।"
এই লাচিত দিবসৰ কাৰ্যসূচীত শৰীৰ চৰ্চাবিদ মহাদেৱ ডেকা, বিজিত গগৈ, পংকজ বৰা আৰু মহিলা ক্ৰিকেট খেলুৱৈ উমা ছেত্ৰীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে কন্যকা পৰিয়ালে ৷ জীয়াভৰলী কন্যকা কৃষি পামৰ উদ্যোগত আৰু নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ বিশেষ তৎপৰতাত অনুষ্ঠিত এই লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচীয়ে অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত স্থান পোৱা বুলি ঘোষণা কৰে অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷ উক্ত অনুষ্ঠানতে খেলুৱৈ উমা ছেত্ৰীক কন্যকাৰ তৰফৰ পৰা বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই নগদ পাঁচ লাখ টকাৰ চেক আগবঢ়ায় ৷