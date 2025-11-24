ETV Bharat / state

সহস্ৰাধিক যুৱকে হেংদাং লৈ শোভাযাত্ৰা কৰি লাচিত দিৱসত গঢ়িলে অভিলেখ

বিশাল প্ৰতীকী নাৱত উঠি যুৱকে হাতত হেংদাং লৈ অতিক্ৰমিলে ১৫ কিলোমিটাৰ পথ ।

Hengdang procession in Assam Book of Records
হেংদাং হাতত লৈ অসম বুক অব ৰেকৰ্ডছত গঢ়িলে অভিলেখ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 24, 2025 at 7:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চতিয়া : বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতি দিৱসত আজি জামুগুৰিহাটত অসম বুক অব ৰেকৰ্ডছত গঢ়িলে অভিলেখ ৷ চতিয়াৰ উদ্যমী যুৱ ব্যৱসায়ী নিৰজ নিশিম হাজৰিকাৰ একক উদ্যোগ তথা কন্যকা আৰু ৰাইজৰ সহযোগত উদযাপন কৰা এই লাচিত দিৱসতেই অসমীয়াৰ পৰাক্ৰমৰ প্ৰতীক আৰু শক্তিৰ প্ৰতীক লাচিতৰ হেংদাং হাতত লৈ এই অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ।

নদুৱাৰ সমষ্টিৰ এহেজাৰ সুঠাম অসমীয়া যুৱকে সোমবাৰে ১৩শ হেংদাং হাতত লৈ লাচিতৰ ৰূপত প্ৰতীকী নাৱত উঠি চতিয়াৰ পৰা জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পকামূৰা পথাৰলৈ শোভাযাত্ৰা কৰে ৷ সহস্ৰাধিক হেংদাং আৰু ৯০ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ বিশাল আকৃতিৰ এখন নাৱত উলিওৱা এই শোভাযাত্ৰাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আজি পুৱাই 'জয় আই অসম','আছে হেংদাং লোৱা নাই,ললে হেংদাং ৰক্ষা নাই' ধ্বনিৰে জামুগুৰিহাটৰ আকাশ বতাহ কপাই তোলে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ একহেজাৰ তিনিশ পাহোৱাল অসমীয়াই ডেকাই ৷

জামুগুৰিহাটত অসম বুক অব ৰেকৰ্ডছত গঢ়িলে অভিলেখ (ETV Bharat Assam)

এখন বিশাল প্ৰতীকী নাৱত উঠি তেৰশ যুৱকে হাতত হেংদাং লৈ চতিয়াৰ ভূমিধৰ বৰদলৈ খেলপথাৰৰ পৰা প্ৰায় ১৫ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পকামূৰা পথাৰত সমবেত হয় ৷ এই বিশাল শোভাযাত্ৰাত অংশ গ্ৰহণ কৰা গোৰ্খা ডেকা সকলে খুকুৰি, মিচিং ডেকা সকলে অক্সা, বড়ো সকলে দাও আৰু আদিৱাসী ডেকা সকলে হাতত ধনু কাড়লৈ জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধি অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

Hengdang procession in Assam Book of Records
জামুগুৰিহাটত অসম বুক অব ৰেকৰ্ডছত গঢ়িলে অভিলেখ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই কয়, "নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বাবে আজি এটা ঐতিহাসিক দিন । মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মজয়ন্তীৰ এই দিনটোত তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ ডেকা বন্ধুসকল কন্য়কা বহুমুখী পামৰ আহ্বানত সকলোৱে ইয়াত হেংদাং লৈ সমৱেত হৈছে ।"

Hengdang procession in Assam Book of Records
জামুগুৰিহাটত অসম বুক অব ৰেকৰ্ডছত গঢ়িলে অভিলেখ (ETV Bharat Assam)

এই লাচিত দিবসৰ কাৰ্যসূচীত শৰীৰ চৰ্চাবিদ মহাদেৱ ডেকা, বিজিত গগৈ, পংকজ বৰা আৰু মহিলা ক্ৰিকেট খেলুৱৈ উমা ছেত্ৰীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে কন্যকা পৰিয়ালে ৷ জীয়াভৰলী কন্যকা কৃষি পামৰ উদ্যোগত আৰু নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ বিশেষ তৎপৰতাত অনুষ্ঠিত এই লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচীয়ে অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত স্থান পোৱা বুলি ঘোষণা কৰে অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷ উক্ত অনুষ্ঠানতে খেলুৱৈ উমা ছেত্ৰীক কন্যকাৰ তৰফৰ পৰা বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই নগদ পাঁচ লাখ টকাৰ চেক আগবঢ়ায় ৷

লগতে পঢ়ক:জামুগুৰিহাটত লাচিত দিৱসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি; কন্যকাৰ উদ্যোগত অভিলেখ গঢ়াৰ পৰিকল্পনা

আজি লাচিত দিৱস: সাহস তথা বীৰত্বৰ অমৰগাঁথাক ৰাজ্যজুৰি সোঁৱৰণ

TAGGED:

SONITPUR
ইটিভি ভাৰত অসম
লাচিত বৰফুকন
LACHIT DIVAS 2025
ASSAM BOOK OF RECORDS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.