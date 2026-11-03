তিনিচুকীয়াৰ পৰা সন্ধানহীন আঠজনৰো অধিক যুৱক, চিন্তিত পৰিয়াল

তিনিচুকীয়াৰ পৰা সন্ধানহীন আঠজনৰো অধিক যুৱক, চিন্তিত পৰিয়াল
তিনিচুকীয়াত সন্ধানহীন আঠজনকৈ যুৱক ৷ বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ ৷
Published : November 3, 2026 at 10:42 PM IST
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা একাংশ যুৱক হঠাৎ নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাই জিলাখনত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিশেষকৈ কৰ্দৈগুৰি, টেকেৰী, কাকপথাৰ আৰু পেঙেৰী অঞ্চলৰ কেইবাগৰাকীও যুৱক সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰে চিন্তিত কৰি তুলিছে পৰিয়ালৰ লোক তথা আত্মীয়-স্বজনক ।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, কৰ্দৈগুৰি অঞ্চলৰ চাৰিগৰাকী যুৱক ক্ৰমে লক্ষ্যজিৎ মৰাণ, বিপ্লৱ মৰাণ, হাতী মৰাণ আৰু নিপু বৰুৱাই দুৰ্গাপূজা চাবলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে । যুৱককেইজনৰ কোনো সন্ধান লাভ নকৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক ।
আনহাতে, পেঙেৰীৰ টেকেৰী গাঁৱৰ আন চাৰিগৰাকী যুৱক ক্ৰমে গৌৰাংগ বৰুৱা, উপজিত মৰাণ, বাস্তৱ বৰুৱা আৰু সত্য বাংৰাও সন্ধানহীন হৈ আছে । জানিব পৰা মতে, যুৱককেইজনৰ বিগত পোন্ধৰ দিন ধৰি কোনো শুংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে । হঠাৎ এনেদৰে যুৱককেইজন নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাই অঞ্চলকেইটাত ব্যাপক উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ইফালে, একাংশ চোৰাংচোৱা সূত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি, সন্ধানহীন হৈ থকা এই আঠগৰাকী যুৱকৰ উপৰিও আন কেইবাগৰাকীও যুৱকে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা (স্বাধীন)ত যোগদান কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চিত তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই ।
যুৱককেইজনে প্ৰকৃততে নিষিদ্ধ সংগঠনটোত যোগদান কৰিছে নে আন কোনো কাৰণত ঘৰৰ পৰা আঁতৰি আছে, সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰু পৰৱৰ্তী অনুসন্ধানৰ পিছতহে পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে । এনে পৰিস্থিতিত সন্ধানহীন যুৱককেইজনক নিৰাপদে ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ পৰিয়ালৰ লোকে আহ্বান জনাইছে ৷
লগতে পঢ়ক: হোটেল বিলাস ইন হত্যাকাণ্ড: অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ