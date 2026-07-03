আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বাঢ়িয়েই আছে, জোনাইত খাদ্য বিষক্ৰিয়াত ৬০ৰো অধিক লোক অসুস্থ

আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বাঢ়িয়েই আছে, জোনাইত খাদ্য বিষক্ৰিয়াত ৬০ৰো অধিক লোক অসুস্থ
কেইবাজনকো উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ ।
Published : July 3, 2026 at 1:58 PM IST
জোনাই: খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনাই সমগ্ৰ ধেমাজি জিলাত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । প্ৰতি ঘণ্টাতে অসুস্থ লোকৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈয়ে আছে । জোনাইৰ গালী মিগাং, ললাদ, গালী বৰবালী, গালী চিকাৰী আৰু চুংক্ৰাং এই ৫ খন গাঁৱত বুধবাৰৰ পৰা ইজনৰ পিছত সিজন লোক অসুস্থ হৈছে ।
অসুস্থ লোকসকলক প্ৰথমে জোনাই অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও স্বাস্থ্যৰ ক্ৰমাৎ অৱনতি ঘটাত ততাতৈয়াকৈ আটাইকেইগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ইয়াৰে দুগৰাকী জোনাই অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
জানিব পৰা মতে মঙলবাৰে গালি মিগাং গাঁৱৰ এঘৰত জন্মদিন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । অভিযোগ অনুসৰি অনুষ্ঠানত মাহ প্ৰসাদ আদি খোৱাৰ পাছতে ইজনৰ পিছত সিজন লোকৰ দেহত জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, বমি আৰু পেটৰ বিষ আদি লক্ষণ দেখা দিয়ে । অঞ্চলটোৰ ৭০ গৰাকীতকৈও অধিক লোক অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিল ।
এজন অসুস্থ লোকে কয়, "অনুষ্ঠানটো ৩০ তাৰিখে আছিল । নাম-প্ৰসংগত বুট মাহ, পিঠা, বুন্দিয়া ভুজিয়া আদি দিয়া হৈছিল । সেইদিনা একো হোৱা নাছিল । কিন্তু ১২ ঘণ্টামানৰ পিছত ঘটনাবোৰ আৰম্ভ হৈছে । মোৰো জ্বৰ হৈ আছে ।"
বৃহস্পতিবাৰে নিশা পুনৰ ১০ গৰাকী লোক অসুস্থ হৈ পৰে । ততাতৈয়াকৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ইফালে নিশা ৬ গৰাকী লোকক আইচিইউত ভৰ্তি কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । এতিয়ালৈ ৬০ ৰো অধিক লোক অসুস্থ হৈ পৰিছে । বৰ্তমান আটাইকেইগৰাকী ডিব্ৰুগড়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
জোনাইৰ বিধায়ক ভূৱন পেগুৱেও এই বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে । তেওঁ অসুস্থ লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে চিকিৎসাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া বিধায়কগৰাকী অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ একাংশ ৰোগী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলকো সাক্ষাৎ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
জোনাইত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া; ৫০ আক্ৰান্তক ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ