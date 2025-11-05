ETV Bharat / state

পাঁচ সহস্ৰাধিক লোকে সমস্বৰে গালে "মানুহে মানুহৰ বাবে..."

সুধাকণ্ঠৰ সুৰেৰে মুখৰিত তেজপুৰৰ চাৰ্চ ফিল্ড । ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত মানবতাবাদী বাণীৰ সমবেত প্ৰতিধ্বনি ।

More than 5 thousand people sang the song 'Manuhe Manuhor Babe' in Tezpur
তেজপুৰত সুধাকণ্ঠক স্মৰণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 5, 2025 at 7:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী, সুধাকণ্ঠ, ভাৰতৰ ৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে বুধবাৰে তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক চাৰ্চ ফিল্ডত এক অনন্য দৃশ্য সৃষ্টি হয় । সুধাকণ্ঠৰ শৈশৱৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ তেজপুৰত পাঁচ সহস্ৰাধিক লোকে সমস্বৰে পৰিৱেশন কৰা 'মানুহে মানুহৰ বাবে' শীৰ্ষক গীতেৰে সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ মুখৰিত হৈ উঠে । অসমীয়াৰ স্বাভিমান আৰু গৌৰৱৰ প্ৰতীক সুধাকণ্ঠৰ সেই সুৰ আজি পুনৰবাৰ প্ৰতিধ্বনিত হয় মানবতাবাদৰ সংগীতৰূপে ।

শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানটিৰ শুভাৰম্ভ হয় পুৱা মুখ্য অতিথি শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত আৰু জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসৰ দ্বাৰা প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে । আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰি মহান শিল্পীগৰাকীৰ অৱদান স্মৰণ কৰে আৰু উপস্থিত সকলোকে ধন্যবাদ জনায় ।

পাঁচ সহস্ৰাধিক লোকে সমস্বৰে গালে "মানুহে মানুহৰ বাবে..." (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিছতেই জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা নিৰ্বাচিত ১০০ গৰাকী শিল্পীয়ে সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীতসমূহেৰে সৃষ্টি কৰে এক অনন্য পৰিৱেশ । যোৱা ছেপ্টেম্বৰৰ মাহত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰা কেবাটাও গীত এই ১০০ গৰাকী নিৰ্বাচিত শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰে ।

অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থকে আদি কৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল । অনুষ্ঠানত জিলাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত অৱদান ৰখা ১০ গৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীক জিলা প্ৰশাসনৰ পক্ষৰ পৰা চেলেং আৰু সম্বৰ্ধনা পত্ৰ প্ৰদান কৰি বিশেষভাৱে সন্মান জনোৱা হয় ।

More than 5 thousand people sang the song 'Manuhe Manuhor Babe' in unison in Tezpur
সুধাকণ্ঠৰ সুৰেৰে মুখৰিত তেজপুৰৰ চাৰ্চ ফিল্ড (ETV Bharat Assam)

সম্বৰ্ধিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত আছিল তেজপুৰৰ প্ৰবীণ গীতিকাৰ সুৰকাৰ আৰু ঐতিহাসিক বাণ থিয়েটাৰৰ সভাপতি বংকিম শৰ্মা, কণ্ঠশিল্পী কীৰ্তি বণিয়া, সচ্চিদানন্দ বৰা, সাহিত্য অকাডেমি বঁটাপ্ৰাপক আৰু সুধাকণ্ঠৰ গীতৰ হিন্দী-নেপালী অনুবাদক জ্ঞান বাহাদুৰ ছেত্ৰী, লগতে জনপ্ৰিয় লোকশিল্পী দিনাৰাম বড়ো, গিৰিশ নাথ, নোৱাজ তপ্ন, গকুল সাহা, বিপুল মেছ আৰু নমিতা ব্ৰহ্ম ।

সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই তেওঁৰ ভাষণত সুধাকণ্ঠৰ তেজপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সাংগীতিক যাত্ৰাৰ কথা স্মৰণ কৰি কয়, "ভূপেন হাজৰিকাই সুৰৰ মাজেৰে অসমক বিশ্বৰ মঞ্চত উজ্জ্বল কৰিছে । তেওঁৰ গীতবোৰ মানৱতাৰ কণ্ঠস্বৰ ।”

More than 5 thousand people sang the song 'Manuhe Manuhor Babe' in unison in Tezpur
পাঁচ সহস্ৰাধিক লোকে সমস্বৰে গালে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' (ETV Bharat Assam)

আনহাতে এই অনুষ্ঠানত শোণিতপুৰৰ ৰঙাপৰা, বৰছলা আৰু তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা মুঠ ৫ হাজাৰ ছাত্র-ছাত্রীয়ে মানৱ শৃংখলৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতটো পৰিৱেশন কৰে সকলো শিল্পীৰ লগত । ইয়াৰ আগতে প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ দাস স্মৃতি নৃত্যশালাৰ অধ্যক্ষা দীপা দাসৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় সুধাকণ্ঠৰ গীতৰ আধাৰত মনোমোহা সমবেত নৃত্য । অনুষ্ঠানটিৰ শুভাৰম্ভ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে কৰে দীপা দাস আৰু 'অকণিৰ সাহিত্য সভা'ৰ সভাপতি পংকজ বৰুৱাই ।

More than 5 thousand people sang the song 'Manuhe Manuhor Babe' in unison in Tezpur
১০০ গৰাকী শিল্পীৰ সমৱেত সংগীত (ETV Bharat Assam)

একেদৰে, তেজপুৰ সাহিত্য সভা ভৱনত সভাপতি ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সভাত সম্পাদক ড৹ পল্লৱ ভট্টাচাৰ্যৰ পৰিচালনাত উপস্থিত থাকে প্ৰাক্তন সভাপতি ড৹ ভূপেন শইকীয়া, ৰমেশ চন্দ্ৰ কলিতা, অসম নাট্য সন্মিলনৰ উপ-সভাপতি মৃগেন চন্দ্ৰ বড়া, সংগীতশিল্পী সঞ্জয় কৃষ্ণ গোহাঞি বৰুৱা, লেখিকা নিৰু নেওগ বৰা আদি বিশিষ্ট ব্যক্তি । সকলোৱে মহান শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

More than 5 thousand people sang the song 'Manuhe Manuhor Babe' in unison in Tezpur
সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীতসমূহেৰে সৃষ্টি কৰে এক অনন্য পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)

ত্ৰিমূৰ্তি উদ্যানত আয়োজিত পৃথক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সভাত ত্ৰিমূৰ্তি উদ্যান সমিতিৰ সভাপতি প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে অনুষ্ঠান শুভাৰম্ভ কৰে আৰু তেজপুৰৰ প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী বকুল দাসক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ।

More than 5 thousand people sang the song 'Manuhe Manuhor Babe' in unison in Tezpur
১০ গৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীক জিলা প্ৰশাসনৰ সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

তেজপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিৰ দিনটো এক সুৰৰ উৎসৱত পৰিণত হয় । য'ত প্রতিটি কণ্ঠ, প্ৰতিটি সুৰেৰে উচ্চাৰিত হয় একে বাণী 'মানুহে মানুহৰ বাবে' আৰু সুধাকণ্ঠৰ অমৰ সৃষ্টিৰ কেবাটাও গীত । সেয়েহে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা আজিও অমৰ, তেওঁৰ গীতত, তেওঁৰ দৰ্শনত আৰু অসমীয়াৰ হৃদয়ৰ প্ৰতিটো স্পন্দনত ।

লগতে পঢ়ক: "মানুহে মানুহৰ বাবে" ক বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ গীতৰূপে স্বীকৃতি দিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘক আহ্বান জনাব অসম চৰকাৰে

ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী: মৰিগাঁৱতো পাঁচ সহস্ৰাধিক কণ্ঠত নিগৰিল 'মানুহে মানুহৰ বাবে...'

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী
MANUHE MANUHOR BABE IN TEZPUR
BHUPEN HAZARIKA
BHUPEN HAZARIKA DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.