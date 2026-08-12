ETV Bharat / state

‘বৃক্ষবন্ধু’ৰ শুভাৰম্ভ : ২২ লাখৰো অধিক শিক্ষাৰ্থীৰ দ্বাৰা ৰাজ্যজুৰি ডেৰ কোটিৰো অধিক গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য

‘বৃক্ষবন্ধু’ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে গছপুলি ৰোপণৰ বিশাল কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ ।

More than 22 lakh students will plant more than 15 million trees across the state
২২ লাখৰো অধিক শিক্ষাৰ্থীৰ দ্বাৰা ৰাজ্যজুৰি ডেৰ কোটিৰো অধিক গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2026 at 2:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ‘বৃক্ষবন্ধু’ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে গছপুলি ৰোপণৰ এক বিশাল কাৰ্যসূচী মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় । মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰস্থিত শ্ৰীশ্ৰী দামোদৰদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত আনুষ্ঠানিকভাৱে পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ‘বৃক্ষ বন্ধু’ পদক্ষেপৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।

এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যৰ ২২ লাখতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে ১১ৰ পৰা ১৪ আগষ্টলৈ চাৰিদিনীয়া ৰাজ্যজোৰা বৃক্ষৰোপণ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ‘অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন’ৰ অংশ হিচাপে শিক্ষাৰ্থীসকলে এই সময়ছোৱাত ১.৫ কোটিতকৈ অধিক গছপুলি ৰোপণ কৰিব ।

More than 22 lakh students will plant more than 15 million trees across the state
ৰণোজ পেগুৱে শিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰিলে গছপুলি (ETV Bharat Assam)

এই বৃহৎ অভিযানত ৰাজ্যৰ মুঠ ১১,২৭৭খন শিক্ষানুষ্ঠান সংযুক্ত হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈ ২১,২৮,৪৯৫ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে অভিযানটোৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিছে । অংশগ্ৰহণকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ বন বিভাগে বৰ্তমানলৈ ১.৫৭ কোটি গছপুলি বিতৰণ কৰিছে ।

More than 22 lakh students will plant more than 15 million trees across the state
‘বৃক্ষ বন্ধু’ পদক্ষেপৰ শুভাৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত সাতখন শিক্ষানুষ্ঠানে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে অনলাইন যোগেও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই এই বৃহৎ পদক্ষেপৰ সৈতে জড়িত শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, শিক্ষা বিভাগ, বন বিভাগৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী আৰু সকলো অংশীদাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

More than 22 lakh students will plant more than 15 million trees across the state
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ ভাষণ (ETV Bharat Assam)

মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়,"এই কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য কেৱল ৰাজ্যৰ সেউজ আৱৰণ বৃদ্ধি কৰাই নহয়, নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত গছপুলি ৰোপণ, সংৰক্ষণ আৰু লালন-পালনৰ প্ৰতি এক স্থায়ী দায়বদ্ধতাৰ ভাব গঢ়ি তোলাও । ‘বৃক্ষ বন্ধু’ পদক্ষেপৰ অধীনত ৰোপণ কৰা গছপুলিৰ জীয়াই থকাৰ হাৰ নিৰীক্ষণৰ বাবেও এক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়,"এমট্ৰনৰ কাৰিকৰী সহযোগিতাত শিক্ষাৰ্থীসকলে ‘অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন’ প’ৰ্টেলত ৰোপণ কৰা গছপুলিৰ জিঅ’-টেগযুক্ত আলোকচিত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব । ইয়াৰ প্ৰায় ছমাহ পিছত অৰ্থাৎ মাঘ বিহুৰ সময়ছোৱাত দ্বিতীয়খন আলোকচিত্ৰ আপলোড কৰি গছপুলিটোৰ বৃদ্ধি আৰু জীয়াই থকাৰ অৱস্থা নথিভুক্ত কৰা হ’ব । এই প্ৰক্ৰিয়া সফলভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক অনলাইন ‘বৃক্ষ বন্ধু’ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ’ব ।"

More than 22 lakh students will plant more than 15 million trees across the state
শ্ৰীশ্ৰী দামোদৰদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত ‘বৃক্ষবন্ধু’ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"এই অভিযানক কেৱল এদিনীয়া বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী হিচাপে নহয়, বৰং ছমাহজোৰা এক দায়িত্বশীল যাত্ৰা হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ।" মন্ত্রীগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক ৰোপণ কৰা গছপুলিৰ নিয়মীয়াকৈ যতন ল’বলৈ আৰু সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়, যাতে সম্ভৱপৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক গছপুলি জীয়াই থাকে ।

আনহাতে অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ভাষণত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰি পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে সামূহিক পদক্ষেপৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । সেউজ আৱৰণৰ গুৰুত্ব উল্লেখ কৰি মন্ত্রী ডাঃ পেগুৱে কয় যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰত্যাহ্বান মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ নাগৰিকেও গ্ৰহণ কৰিব পৰা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হৈছে বৃক্ষৰোপণ ।

More than 22 lakh students will plant more than 15 million trees across the state
গছপুলি ৰোপণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে ৰাইজক উদ্দেশ্যি ভাষণ (ETV Bharat Assam)

মন্ত্রীগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক সৰু চৰাইৰ পোৱালিক যেনেদৰে মৰম আৰু যতনেৰে সুৰক্ষা দিয়ে, তেনেদৰেই ৰোপণ কৰা গছপুলিসমূহৰ যতন লৈ সেইবোৰ সুস্থ-সবল কৰি উপযুক্ত স্থানত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

More than 22 lakh students will plant more than 15 million trees across the state
দুই মন্ত্ৰীৰ লগত উপস্থিত আন বহুকেইজন (ETV Bharat Assam)

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত আৰম্ভ হোৱা ‘বৃক্ষ বন্ধু’ পদক্ষেপে ৰাজ্যজুৰি চাৰিদিনীয়া বৃক্ষৰোপণ অভিযানৰ জৰিয়তে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ সামূহিক সংকল্পক পুনৰ দৃঢ় কৰিছে । ৰাজ্যৰ ২২ লাখতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে ১.৫ কোটিতকৈ অধিক গছপুলি ৰোপণ কৰি এখন সেউজীয়া আৰু বহনক্ষম অসমৰ দিশে এক শক্তিশালী গণআন্দোলনৰ ৰূপ দিবলৈ আগবাঢ়িছে ।

লগতে পঢ়ক: অসম চৰকাৰৰ তিনিটাকৈ অসামৰিক বঁটাপ্ৰাপকৰ নাম ঘোষণা

ৰাষ্ট্ৰীয় পুথিভঁৰাল দিৱস: ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ স্মৃতিত সমৰ্পিত এটা অধ্য়য়ন কেন্দ্ৰ

TAGGED:

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু
বৃক্ষ বন্ধু
ইটিভি ভাৰত অসম
TREE PLANTING PROGRAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.