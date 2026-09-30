ৰং-বিৰঙৰ ১৫০ বিধ প্ৰজাতিৰো অধিক পখিলাৰ বাসস্থান বিহালী অভয়াৰণ্য
পখিলাৰ বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে বিশেষ চৰ্চা হোৱা ১০৯ বছৰীয়া ইতিহাস বহন কৰা বনাঞ্চল ।
Published : September 30, 2026 at 2:24 PM IST
বিশ্বনাথ: উত্তৰ অসমৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ অন্যতম ভঁৰাল বিহালী অভয়াৰণ্যত ১৫০ ৰো অধিক প্ৰজাতিৰ পখিলাৰ উপস্থিতিৰ তথ্যই প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু পখিলা বিশেষজ্ঞসকলৰ মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ।
বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালী সমষ্টিস্থিত এই বনাঞ্চলখনত যোৱা ২৬ আৰু ২৭ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত দুদিনীয়া পখিলা গণনা কাৰ্যসূচীয়ে পুনৰ পোহৰলৈ আনিছে বিহালীৰ অপৰিসীম প্ৰাকৃতিক সম্ভাৱনা ।
প্ৰকৃতিবিদ প্ৰণয় মহন্তই উল্লেখ কৰা মতে, বিহালী বনাঞ্চল তথা প্ৰস্তাৱিত বিহালী অভয়াৰণ্যত ১৫০ ৰো অধিক প্ৰজাতিৰ পখিলাৰ উপস্থিতিৰ তথ্য পোৱা গৈছে । ইয়াৰে কেতবোৰ প্ৰজাতিৰ চিনাক্তকৰণ আৰু বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন অব্যাহত আছে বুলি ইটিভি ভাৰতৰ আগত তেওঁ প্ৰকাশ কৰে ।
উল্লেখ যে, পূব শোণিতপুৰ বন সংমণ্ডল আৰু বৰগাং বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ ২০০ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে পখিলা বিশেষজ্ঞ, বন বিষয়া, পৰিৱেশবিদ, অধ্যাপক, শিক্ষক আৰু প্ৰকৃতিবিদসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
পখিলাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি চিনাক্তকৰণ, ইয়াৰ বাসস্থান অধ্যয়ন আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত পখিলা সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টি কৰাই আছিল এই কাৰ্যসূচীৰ অন্যতম উদ্দেশ্য ।
উল্লেখ্য যে ১৯১৭ চনত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা বিহালী বনাঞ্চলক ২০২২ চনৰ ৪ মে'ত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰে প্ৰাৰম্ভিক অধিসূচনা প্ৰকাশ কৰিছিল ।
প্ৰায় ১০৯ বছৰীয়া ইতিহাস বহন কৰা এই বনাঞ্চলখন এতিয়া পখিলাৰ বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে বিশেষ চৰ্চালৈ আহিছে । এইবাৰৰ পখিলা গণনা কাৰ্যসূচীত বিশেষজ্ঞ লৰেণ সোণোৱাল, মাধৱ দাস, চিতিশ কাফলে, ঋতুপৰ্ণ বৰা আৰু পৰীক্ষিত কাফলেৰ লগতে বৰগাং বনাঞ্চলিক বিষয়া চন্দ্ৰ ৰাজখোৱা, পূব শোণিতপুৰ বন সংমণ্ডলৰ চম্পক ডেকা, প্ৰকৃতিবিদ মানস প্ৰতিম, যুগল বৰা, অৰ্পণ পাৰ্থ, অপূৰ্ব সোণোৱাল, যামিনী হাজৰিকা, পল্লৱী সন্দিকৈ আৰু শিখা বৰুৱাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিশেষজ্ঞই অংশগ্ৰহণ কৰে ।
প্ৰকৃতিবিদ প্ৰণয় মহন্তই কয়, "বিগত দিনবোৰৰ তুলনাত এইবাৰ অধিক প্ৰজাতিৰ পখিলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।" অসমৰ অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বনাঞ্চলত এতিয়ালৈকে নথিভুক্ত নোহোৱা কেতবোৰ পখিলাও বিহালীত পোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বিশেষজ্ঞসকলে । তেওঁ আৰু কয়, "অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত অধিক বৈজ্ঞানিক গৱেষণা আৰু প্ৰজাতিসমূহৰ চূড়ান্ত চিনাক্তকৰণৰ প্ৰয়োজন আছে । দুদিনত মাথোঁ গণনাত ১৫০ ৰো অধিক বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পখিলা পোৱা গৈছে । যদি দুদিনমান দিন অধিক সময় পোৱা যায় নিশ্চয় আন ৰাজ্যৰ তুলনাত বিহালী বনাঞ্চলত অধিক প্ৰজাতিৰ পখিলা পোৱা সম্ভাৱনা আছে ।"
প্ৰকৃতিবিদগৰাকীয়ে লগতে কয়, "যদি আমি ২০২৪ চনৰ ২৭ৰ পৰা ২৯ ছেপ্টেম্বৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অনুষ্ঠিত পখিলা সংৰক্ষণ সন্মিলন তথ্য চাও তাত দেখা যায় ৪৪৬ বিধ পখিলাৰ উপস্থিতিৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল । সেই সন্মিলনত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু সংস্থাৰ প্ৰায় ৪০গৰাকী বিশেষজ্ঞই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । কাজিৰঙাৰ পিছত বিহালীৰ পখিলা বৈচিত্ৰ্যক কেন্দ্ৰ কৰি নতুন গৱেষণাৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি হৈছে ।"
ইফালে, বিহালী বনাঞ্চলত পখিলাৰ বৈচিত্ৰ্যৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে বনাঞ্চলখনক পৰিৱেশ পৰ্যটনৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সম্ভাৱনাও উজ্জ্বল হৈ পৰিছে । দুদিনীয়া পখিলা গণনা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা বিশ্বনাথৰ জিলা আয়ুক্ত কৰৱী শইকীয়া কৰণে বনাঞ্চলখন পৰিদৰ্শন কৰি ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু পখিলাৰ বৈচিত্ৰ্য দেখি উৎফুল্লিত হৈ কয় ,"বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালী বনাঞ্চলত ইমানবোৰ প্ৰজাতিৰ পখিলাৰ উপস্থিতি জিলাখনৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় । ভৱিষ্যতে বিহালী বনাঞ্চলক পৰ্যটনৰ এক আকৰ্ষণীয় স্থান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে ।" যাতে দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা পৰ্যটকে বিহালীৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পখিলা প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথাও আয়ুক্তগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
আনহাতে, পখিলাৰ বৈচিত্ৰ্যৰে সমৃদ্ধ বিহালী বনাঞ্চলখনৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো অসম চৰকাৰ আৰু বন বিভাগে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা বুলি প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে উল্লেখ কৰিছে । বন মন্ত্ৰীয়ে বনাঞ্চলখন পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে বেদখলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু পুনৰ বনানীকৰণৰ পদক্ষেপে বনাঞ্চলখনলৈ নতুন আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে । পখিলাৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থান সুৰক্ষিত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰতো এনে পদক্ষেপ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি প্ৰকৃতিবিদসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে ।
১৯৯৫ চনৰ পৰাই বিহালী বনাঞ্চলৰ সংৰক্ষণৰ বাবে কাম কৰি অহা নেচাৰ্ছ ৱাইল্ড লাইফৰ সদস্য প্ৰণয় মহন্তই বনাঞ্চলখনৰ পখিলা বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰত অধিক বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, "বিহালীৰ পখিলাৰ বৈচিত্ৰ্যই বনাঞ্চলখনক দেশৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পখিলা অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰিছে । অৱশ্যে এই সম্ভাৱনাক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ পখিলাৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থান সংৰক্ষণ, বনাঞ্চলৰ বেদখল ৰোধ আৰু পৰিকল্পিত পৰিৱেশ পৰ্যটনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ।"
ইপিনে, বৰগাং বনাঞ্চলিক বিষয়া চন্দ্ৰ ৰাজখোৱাই কয়, “এইবাৰৰ পখিলা গণনাত পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক সংখ্যক আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পখিলা পোৱা গৈছে । বনাঞ্চলৰ ভিতৰৰ বিভিন্ন স্থানত অনুসন্ধান চলোৱাৰ ফলতেই এই বৈচিত্ৰ্য পোহৰলৈ আহিছে । পখিলাৰ সংৰক্ষণৰ লগতে অঞ্চলটোক প্ৰকৃতি-পৰ্যটনৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে । পখিলা পাৰ্ক, ইণ্টাৰপ্ৰিটেচন চেণ্টাৰ আদি গঢ়ি তোলাৰ বিষয়েও আলোচনা হৈছে । লগতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি, হস্তশিল্প আৰু পৰম্পৰাগত সামগ্ৰীক পৰ্যটনৰ সৈতে সংযোগ কৰি সম্প্ৰদায়ৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক:ৰং-বিৰঙৰ ১৬৫ বিধ প্ৰজাতিৰ পখিলাৰ বাসস্থান দিহিং-পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
১১০ বিধ প্ৰজাতিৰ পখিলাৰ ৰঙেৰে জিলিকিল সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়
ৰং-বিৰঙৰ পাখিৰে দৰ্শনাৰ্থীক মোহিত কৰিছে গুৱাহাটীৰ পখিলা উদ্যানে