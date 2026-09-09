বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী: শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষাৰ পৰা পদপথত ব্যৱসায়লৈকে এজন ছাত্ৰৰ কাহিনী
মৰাণত কুঁহিয়াৰ আৰু নেমুৰ ৰস বিক্ৰী কৰি জীৱন সংগ্ৰাম চলাই নিছে এজন ছাত্ৰই । স্নাতক পঞ্চম ষাণ্মাসিকত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰজনৰ কৰ্মসংস্কৃতিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
Published : September 9, 2026 at 10:54 AM IST
মৰাণ : চাৰিওফালে হত্যা, হিংসা আৰু যুৱ উশৃংখলতাৰ দৰে সমাজ কলুষিত কৰা খবৰসমূহে সচেতন ৰাইজক ব্যৰ্থিত কৰি তোলাৰ সময়তে স্নাতক পঞ্চম ষাণ্মাসিকত অধ্যয়নৰত এজন ছাত্ৰৰ কৰ্মসংস্কৃতিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । আনে সৰু কাম বুলি কৰিব নিবিচৰা কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ এজন উদ্যমী ছাত্ৰ ।
পুৱা শ্ৰেণীকোঠাত ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ শিক্ষা লৈ বিয়লি পদপথত ব্যৱসায়ীৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হয় ৰিপন চুতীয়া । অধ্যয়নৰ সমান্তৰালভাৱে জীৱন সংগ্ৰামৰ বাবে নিজক সাজু কৰিছে সাহসী ছাত্ৰজনে ।
মৰাণ বেজৰচুক বঙালী গাঁৱৰ জ্যোতি চুতীয়া আৰু নিপেন চুতীয়াৰ পুত্ৰ ৰিপন চুতীয়া নামৰ ছাত্ৰজনে মৰাণ নগৰৰ মাজমজিয়াত ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত কুঁহিয়াৰ আৰু নেমুৰ ৰস বিক্ৰী কৰি জীৱন সংগ্ৰাম চলাই নিছে ।
আন দহজন ছাত্ৰতকৈ ব্যতিক্ৰম ৰিপন চুতীয়া মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক পঞ্চম ষাণ্মাসিকৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ । ছাত্ৰজনে মহাবিদ্যালয়খনত নিয়মীয়াকৈ অধ্যয়নৰ সমান্তৰালকৈ ব্যৱসায়ো চলাই নিছে ।
কুঁহিয়াৰ আৰু নেমুৰ ৰস বিক্ৰী কৰি তেওঁ পঢ়াৰ খৰচৰ যোগাৰ কৰাৰ লগতে ঘৰখনো সুন্দৰভাৱে চলাই নিছে । মাজে-সময়ে ছাত্ৰজনক পিতৃয়ে সহায় কৰে যদিও ব্যৱসায়টো তেওঁৰ চেষ্টাতেই চলি আছে ।
কলেজৰ পৰা ঘৰলৈ ন'গৈ পোনে পোনে এই ব্যৱসায়তেই ছাত্ৰজন নিয়োজিত হয় । পদপথত ব্যৱসায় কৰাটোত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় যদিও কাষৰ অন্য ব্যৱসায়ীসকলেও ছাত্ৰজনৰ এই কৰ্মক সন্মান জনাই উৎসাহিত কৰি সহযোগিতা আগবঢ়ায় ।
চাকৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰা বহুতৰ বাবে ছাত্ৰজনৰ এই কৰ্মসংস্কৃতি আদৰ্শস্বৰূপ হৈ পৰিছে । আন দহজন ছাত্ৰৰ বাবে ৰিপন চুতীয়া আদৰ্শ হওক সেয়া সকলোৱে কামনা কৰিছে ।
গুদামত মহাবিদ্যালয়ৰ পোচাক সলনি কৰি ব্যৱসায়ত ব্যস্ত হয়
নতুন প্ৰজন্ম কৰ্ম-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয় বুলি সমালোচিত হোৱাৰ সময়তে কুঁহিয়াৰ আৰু নেমুৰ ৰস বিক্ৰী কৰি আদৰ্শ দেখুওৱা ৰিপন চুতীয়াই কয়, "ব্যৱসায়টো আগবঢ়াই নিবলৈ পৰিয়ালৰ মা-দেউতাই সহায় কৰে । মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক পঞ্চম ষাণ্মাসিকৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগত পঢ়ি আছোঁ যদিও সময় মিলাই এই কাম কৰি গৈছোঁ । মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পোনে পোনে আহি গুদামত কাপোৰ সলনি কৰি ব্যৱসায়ত ব্যস্ত হৈ পৰোঁ ।"
নিষ্ঠাৰে কৰিলে সৰু ব্যৱসায়তে ডাঙৰ উপাৰ্জন
কামৰ যে সৰু-বৰ নাই সেই কথা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে উদ্যমী ছাত্ৰ ৰিপন চুতীয়াই । কুঁহিয়াৰ, নেমুৰ ৰসৰ ব্যৱসায় কৰি লাভৱান হোৱা বুলি জানিবলৈ দি তেওঁ কয়, "গ্ৰাহকৰ পৰা খুব ভাল সমাদৰ লাভ কৰিছোঁ । যিহেতু এই ব্যৱসায়টো ছিজ'নেল ব্যৱসায়, ৰ'দ দিলে ভাল বিক্ৰী হয় । কোনোবা এটা দিনত ৩০০০ৰ পৰা ৪০০০ হাজাৰ টকালৈ বিক্ৰী হয় । এই ব্যৱসায় কৰি নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ উলিওৱাৰ লগতে ঘৰ চলাব পৰা হৈছোঁ ।"
সৰুৰে পৰা মন আছিল ব্যৱসায়ী হোৱাৰ
পুৱা শ্ৰেণীকোঠাত ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ শিক্ষা লয় যদিও এজন সফল ব্যৱসায়ী হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে ৰিপন চুতীয়াই । সৰুৰে পৰা দেখা সপোন বাস্তৱ কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । বিয়লি পদপথত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা ৰিপনে কয়, "সৰুৰে পৰা ব্যৱসায়ী হোৱাৰ সপোন দেখিছোঁ । ইয়াৰ পূৰ্বে অনলাইন কেফে ঘৰতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । কুঁহিয়াৰবোৰ অৰুণাচলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰোঁ । মোৰ বন্ধুসকলে উৎসাহিত কৰে । বহুতে মোৰ ইয়াত আহি কুঁহিয়াৰৰ ৰস খাই খুব ভালপায় ।"
পঢ়াৰ সমান্তৰালভাৱে ভাল কামত জড়িত হ'বলৈ আহ্বান
এজন সফল ব্যৱসায়ী হোৱাৰ সপোন পুহি ৰখা ৰিপন চুতীয়াই পঢ়াৰ সমান্তৰালভাৱে ছবি অঁকাৰ লগতে ছবি শিক্ষকৰ দায়িত্বও পালন কৰিছে । এজন ভাল ঢুলীয়া হিচাপেও ৰিপন চুতীয়াৰ সুনাম আছে । তেওঁ নতুন প্ৰজন্মলৈ আহ্বান জনাই কয়, "কেৱল পঢ়াৰ মাজত সীমাবদ্ধ নাথাকি নিজৰ ভাললগা কামত জড়িত হৈ থাকিব লাগে । তেতিয়া নিজৰ মনটো ভাল লাগি থাকিব । পদপথৰ ব্যৱসায়ত যথেষ্ট লাভ আছে । মই ভৱিষ্যতে ভাল এজন ব্যৱসায়ী হোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ ।"