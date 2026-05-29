সৰুপথাৰত পুনৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা: যুৱকক অৰ্ধ উলংগ কৰি নিৰ্মম প্ৰহাৰ
হাত বান্ধি ৰাজপথতে লাঠিৰে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰিলে উদণ্ড লোকে ।
Published : May 29, 2026 at 1:00 PM IST
সৰুপথাৰ: সৰুপথাৰত পুনৰ সংঘটিত হৈছে মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা । ম'বাইল চুৰিৰ অভিযোগত এজন যুৱকক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে একাংশ উদণ্ড লোকে । এই সমগ্ৰ ঘটনাটো কেমেৰাত বন্দী হোৱাৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ।
একাংশ লোকে আইন নিজৰ হাতত তুলি লৈ এজন যুৱকৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । সৰুপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত এই বৰ্বৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে । চুৰিকাৰ্যত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আকাশ ভট্টাচাৰ্য (১৯)নামৰ এজন যুৱকক একাংশ লোকে কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিজেই বিচাৰকৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে ।
এই দলটোৱে যুৱকজনৰ দুয়োখন হাত টানকৈ বান্ধি ৰাজপথতে অৰ্ধ উলংগ কৰি লাঠিৰে উপৰ্যুপৰি কোবাবলৈ আৰম্ভ কৰে । ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে সেয়া একপ্ৰকাৰ যুৱকজনক মৰিয়াই মৰিয়াই প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা আছিল । এই সমগ্ৰ অমানৱীয় ঘটনাৰ ভিডিঅ’টো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা কোনো লোকে ম'বাইলত বন্দী কৰি পিছত সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰে । এই ভিডিঅ’টো ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ সৰুপথাৰ অঞ্চলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগীয়ে কয়, "মোৰ ঘৰ লংকাত যদিও কৰ্মসুত্ৰে ইয়াত থাকো । যোৱানিশা মই বিহুৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ গৈছিলো । পুৱা মই ব্ৰীজৰ ওপৰত বহি আছিলো । বৰপথাৰৰ পৰা চাৰিজন যুৱক আহিছিল । ইয়াৰে দুজনে মোক মাতি নি ম'বাইল চুৰি কৰাৰ অভিযোগ তুলি মাৰধৰ কৰে । মই একো কৰা নাছিলো । তেওঁলোকে মোক মাৰধৰ কৰি বৰপথাৰলৈ গুচি যায় । কেইবাজনো মানুহে মোক গছৰ ডাল, বাঁহেৰে মাৰপিট কৰিছে । পিছত মোক মায়ে মেডিকেললৈ নিয়ে ।"
ভুক্তভোগীৰ মাতৃয়ে কয়, "ঘটনাটোৰ বিষয়ে পুৱাহে জানিব পাৰিছো । ল'ৰাটোক তেওঁলোকে বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰিছে । বিষত থাকিব পৰা নাই । লাখুটিৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ উপৰি লঠিয়াইছে । কঁপালত ছাল এৰি যোৱাত তেজ ওলাইছে । মোৰ ল'ৰাটোক বিনা দোষত মাৰিছে । আৰক্ষী থানালৈ গৈছিলো, ছাৰ নাই বুলিহে ক'লে ।"
লগতে পঢ়ক:মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনাই প্ৰাণ ল’লে অৱসৰপ্ৰাপ্ত এপিএছ বিষয়াৰ : অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ
ওড়িশাত মৰেল পুলিচিং : গণপ্ৰহাৰত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যু, ১২ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ