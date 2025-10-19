ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ৮ বিঘা মাটিত গঢ়ি তোলা হ'ব মায়াবিনী উদ্যান

জুবিনবিহীন এটা মাহ । মহানায়কৰ প্ৰিয় নাহৰ গছপুলি ৰোপণ ।

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG IN MAJULI
মাজুলীত জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 19, 2025 at 9:13 PM IST

2 Min Read
নলবাৰী/ মাজুলী : আজি এটা মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল । এই মাহটোত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ কথাই সুঁৱৰিলে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই । আজি সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মাহেকীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ আয়োজন কৰা হৈছে । নলবাৰীতো জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰে সকলোৱে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক জনাইছে শ্ৰদ্ধা । অনুষ্ঠিত কৰিলে স্মৃতিচৰণ অনুষ্ঠানৰ ।

মহানায়ক জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ আজি এমাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাত নলবাৰীৰ পুৰণি পৰিদৰ্শন বাংলাত ৰাইজৰ সহযোগত পালন কৰা হয় এই ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ । পুৱাৰে পৰা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন,মাল্যাৰ্পণেৰে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা হয় ।

নলবাৰীত জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

পুৱা ১০ বজাত অনুষ্ঠানটোৰ শুভাৰম্ভণি কৰে নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰী, জুবিন গাৰ্গৰ বন্ধু গনেশ ৰায়মেধি (বংকিম),ডাঃ শুভ্ৰকিংকৰ গোস্বামী, শিক্ষাবিদ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্ত্তীয়ে ।

ইয়াৰ পিছতে উক্ত ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই প্ৰাণৰ শিল্পী গৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত প্ৰকাশিত গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে সংগীত শিল্পী দিগন্ত ভাৰতী, ভাস্বতী ভাৰতী আদি ।

ইয়াৰ পিচতেই মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "এই পুৰণা বাংলা অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ৮ বিঘা মাটিত 'মায়াবিনী' নামেৰে এখন জুবিন উদ্যান গঢ়ি তোলা হ'ব । প্ৰাণৰ শিল্পী গৰাকীৰ এটি সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি, জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰাজিৰ এটি সংগ্ৰাহালয় আৰু জুবিন গাৰ্গে ভাল পোৱা গছেৰে এখন সম্পূৰ্ণ উদ্যান গঢ়ি তোলা হ'ব ।" উক্ত কাৰ্যসূচীৰ পিছত জুবিন গাৰ্গৰ সহশিল্পীয়ে বিতৰণ কৰে শিল্পী গৰাকীৰ প্ৰিয় নাহৰ গছ পুলি ।

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG IN NALBARI
নলবাৰীত জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

মূদৈবিল বৰনামঘৰত মাহেকীয়া তিথি পালন :

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উজনি মাজুলীৰ বৃহত্তৰ মূদৈবিল বৰনাঘৰত জুবিন গাৰ্গৰ মাহেকীয়া তিথি পালন কৰা হয় । কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা পৰিবেশ নিকাকৰণ, নাহৰ গছপুলি ৰোপণ, জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুস্পাঞ্জলি অৰ্পণ, বন্তি প্ৰজ্বলন, নাম-প্ৰসংগ, ভাগৱত পাঠ, দিহানাম পৰিৱেশন কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানৰ পৰাই ৰাইজে অতি সোনকালে শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায় ।

